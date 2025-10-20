user icon
Ecclestone kraakt F1-kalender en pleit voor comeback Duitse GP

  Gepubliceerd op 20 okt 2025 18:09
  • comments 7
  Door: Bob Plaizier

Bernie Ecclestone heeft flinke kritiek geuit op de Formule 1-kalender van vandaag de dag. Volgens de voormalig eigenaar van de sport hoort de Duitse Grand Prix op de kalender te staan, en hij stelt dat daar alleen het juiste geldbedrag voor nodig is.

De F1-kalender is in de afgelopen jaren flink veranderd. Er lijkt minder plek te zijn voor Europese races en Grands Prix op historische circuits. In plaats daarvan kiest men voor stratencircuits op locaties zoals Las Vegas, en is er interesse vanuit landen als Thailand, Rwanda en Zuid-Afrika. Klassieke circuits zoals Imola en Zandvoort verdwijnen van de kalender, terwijl de Duitse Grand Prix al zes jaar niet meer is georganiseerd.

Kritiek van Ecclestone

Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is dat zonde. De Brit pleit voor de comeback van de race, en legt aan Sport.de uit wat hier voor nodig is: "Ik denk er vaak over na, en ik begrijp het gewoon niet. Het is gewoon vreemd dat het niet mogelijk wordt gemaakt. Niemand zou er echt tegen zijn, behalve misschien een paar mensen in Duitsland zelf. Het gaat echter gewoon om geld. Als er iemand met de juiste financiering zou langskomen, dan zou het gewoon werken."

Grote merken

Het is nog maar de vraag of er iemand zou zijn die hier een groot geldbedrag voor overheeft. Er zijn weinig talentvolle Duitse coureurs over, maar vanaf volgend jaar staan er met Audi en Mercedes wel twee grote Duitse fabrikanten op de grid. Of dat genoeg is om de interesse voor de Formule 1 weer aan te wakkeren, moet nog blijken.

Al lange tijd afwezig

De laatste officiële Duitse Grand Prix stond in 2019 op het programma op de Hockenheimring. Deze race werd gewonnen door Max Verstappen, waarna er in 2020 nog éénmaal op Duitse bodem werd geracet. Tijdens het coronaseizoen werd er gereden op de Nürburgring, maar deze race stond niet op de kalender als de Duitse Grand Prix.

Larry Perkins

Posts: 60.824

Bernie heeft gelijk! Mocht Verstappen na Abu Dhabi nog een puntje of wat tekort komen, dan moet de GP van Duitsland alsnog worden toegevoegd, desnoods met GT3-auto's op de Nürburgring Nordschleife, daar zal niemand bezwaar tegen maken. Franz Hermann zal dan de vt's voor Max rijden...

  • 5
  • 20 okt 2025 - 18:12
F1 Nieuws Bernie Ecclestone

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.824

    Bernie heeft gelijk! Mocht Verstappen na Abu Dhabi nog een puntje of wat tekort komen, dan moet de GP van Duitsland alsnog worden toegevoegd, desnoods met GT3-auto's op de Nürburgring Nordschleife, daar zal niemand bezwaar tegen maken. Franz Hermann zal dan de vt's voor Max rijden...

    • + 5
    • 20 okt 2025 - 18:12
  • elflitso

    Posts: 1.542

    "Er zijn weinig talentvolle Duitse coureurs over" Leuk om te lezen voor De Hulk

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 19:41
    • Grand Prix 4

      Posts: 273

      Dat is geen quote van Bernie als dit artikel correct is geschreven.

      En dan nog; in de breedte zijn er nauwelijks Duitsers die in de opstapklassen snel genoeg zijn of die echt opvallen in positieve zin.

      In de jaren 90 en 2000+ stonden er soms wel vijf of zes Duitse rijders aan de start. Nu maar één. Tramnitz en een Goethe zijn nog lang niet zo ver, als ze er ooit gaan komen.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 20:43
    • elflitso

      Posts: 1.542

      @Grand, nee dat snap ik ook wel. Plus leeft F1 totaal niet in Duitsland. Zelfs in de tijd van Schumi niet. Heel vreemd. In Oostenrijk precies hetzelfde. Die hebben ook niks met F1. En als je ziet wat voor F1 kopstukken en team er vandaan komt.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 21:36
    • Canson Po

      Posts: 2.759

      Oostenrijkers zijn vooral wintersporters he, die rullen al decenia lang in het skien voor een land van die omvang (inwoners) is dat toch behoorlijk surreel imo.

      idd wel raar dat er enkel Hulkenberg is op dit moment, ik zie ook niet direct iets klaarstaan zou zelf durven zeggen dat de kans op een Belg groter is dan een Duitser dat zegt voldoende.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 22:41
  • Grand Prix 4

    Posts: 273

    Grappig dat Ecclestone het over geld en de Duitse GP heeft.

    Volgens mij wilde hij de oude lay out (van Hockenheim) niet meer waardoor het circuit miljoenen moest investeren en niet meer jaarlijks op de kalender kon staan, omdat de fee niet meer kon worden opgebracht. Nurburgring ging door een riskante verbouwing ook bijna failliet.

    Overigens in 2018 en 2019 prima races gezien vanaf de tribune op de huidige lay out, maar ik ben het wel eens dat het unieke karakter verloren gegaan is.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 20:51
    • Canson Po

      Posts: 2.759

      Dacht dat de verbouwing eerder met logistiek te maken hadden, namelijk een te lange baan waardoor veiligheidsposten moeilijk te bereiken waren ofzo, enfin de huidige baan kan me net zoals de Nurnburgring niet echt bekoren, ook aan de smalle kant.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 22:45

