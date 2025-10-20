Ecclestone kraakt F1-kalender en pleit voor comeback Duitse GP

Bernie Ecclestone heeft flinke kritiek geuit op de Formule 1-kalender van vandaag de dag. Volgens de voormalig eigenaar van de sport hoort de Duitse Grand Prix op de kalender te staan, en hij stelt dat daar alleen het juiste geldbedrag voor nodig is.

De F1-kalender is in de afgelopen jaren flink veranderd. Er lijkt minder plek te zijn voor Europese races en Grands Prix op historische circuits. In plaats daarvan kiest men voor stratencircuits op locaties zoals Las Vegas, en is er interesse vanuit landen als Thailand, Rwanda en Zuid-Afrika. Klassieke circuits zoals Imola en Zandvoort verdwijnen van de kalender, terwijl de Duitse Grand Prix al zes jaar niet meer is georganiseerd.

Kritiek van Ecclestone

Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is dat zonde. De Brit pleit voor de comeback van de race, en legt aan Sport.de uit wat hier voor nodig is: "Ik denk er vaak over na, en ik begrijp het gewoon niet. Het is gewoon vreemd dat het niet mogelijk wordt gemaakt. Niemand zou er echt tegen zijn, behalve misschien een paar mensen in Duitsland zelf. Het gaat echter gewoon om geld. Als er iemand met de juiste financiering zou langskomen, dan zou het gewoon werken."

Grote merken

Het is nog maar de vraag of er iemand zou zijn die hier een groot geldbedrag voor overheeft. Er zijn weinig talentvolle Duitse coureurs over, maar vanaf volgend jaar staan er met Audi en Mercedes wel twee grote Duitse fabrikanten op de grid. Of dat genoeg is om de interesse voor de Formule 1 weer aan te wakkeren, moet nog blijken.

Al lange tijd afwezig

De laatste officiële Duitse Grand Prix stond in 2019 op het programma op de Hockenheimring. Deze race werd gewonnen door Max Verstappen, waarna er in 2020 nog éénmaal op Duitse bodem werd geracet. Tijdens het coronaseizoen werd er gereden op de Nürburgring, maar deze race stond niet op de kalender als de Duitse Grand Prix.