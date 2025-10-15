user icon
Strijdbare Wolff verwacht lastig weekend in Austin: "Een echte test!"

Strijdbare Wolff verwacht lastig weekend in Austin: "Een echte test!"
  Gepubliceerd op 15 okt 2025 15:24
  Door: Bob Plaizier

Na een succesvol raceweekend in Singapore hoopt het team van Mercedes nu weer te schitteren in Austin. Teambaas Toto Wolff is nog steeds heel erg trots op het resultaat uit Singapore, maar stelt dat zijn team nu voor een nieuwe test staat.

George Russell wist anderhalve week geleden op verrassende wijze de Grand Prix van Singapore te winnen. De Brit pakte op zaterdag de pole position, en wist enigszins eenvoudig de leiding vast te houden in de race. In zijn schaduw kwam zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli als vijfde over de streep, en dat zorgde voor nog meer tevredenheid. Nu reizen ze af naar Austin, waar ze niet worden gezien als één van de favorieten voor de zege.

Geen toevalstreffer

Mercedes-teambaas Toto Wolff bespreekt in de preview van zijn team eerst het in Singapore behaalde resultaat: "We kijken terug op een sterk resultaat in Singapore, waar we wonnen met George en vijfde werden met Kimi. Dat was niet alleen onverwachts, maar onze prestaties op zaterdag en zondag lieten ook zien dat het geen toevalstreffer was. Dat is het verhaal van ons seizoen, waar het niet duidelijk is welke kant we opgaan in het weekend."

"We zagen er ook goed uit in Azerbeidzjan, maar we zijn nieuwsgierig om te zien of we een stap hebben gemaakt richting de races op het Amerikaanse continent. Het zijn heel andere lay-outs met andere uitdagingen dan op die twee stratencircuits. We begeven ons dus in het onbekende, maar dat maakt onze sport ook zo leuk."

Extra test voor Mercedes

Op het Circuit of the Americas in Austin wordt er ook een sprintrace afgewerkt, en Wolff weet dat dit een uitdaging wordt: "Austin is uitgegroeid tot een iconisch circuit met altijd veel gepassioneerde fans en een geweldige stad in de buurt. Het circuit, met de hoogteverschillen, spectaculaire eerste bocht en een mix van snelle bochten en langzame zones, is een echte test. En daarbij is het ook de vierde sprintrace van het jaar. Dat levert een extra uitdaging op, maar het geeft ons ook meer kans om de auto op een goede plek te krijgen."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

