user icon
icon

Legendarisch circuit Estoril aast op plekje op F1-kalender

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Legendarisch circuit Estoril aast op plekje op F1-kalender
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 15:24
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

De Grand Prix van Portugal keert mogelijk terug op de Formule 1-kalender. De laatste keer dat deze Grandd Prix werd verreden, was in 2021. Deze race werd toen verreden op het circuit van Portimão. 

Meer over FIA FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

1 okt
 Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

3 okt

Het is geen geheim dat men in Portugal een comeback wil maken, maar het is hoogstens onduidelijk op welk circuit dit moet gebeuren. In het verleden zijn er maar liefst achttien Grands Prix geweest op vier verschillende circuits. Het historische circuit van Estoril aast nu op een terugkeer.

Welk circuit gaat de Grand Prix organiseren?

De Portugese gemeente Cascais wil het legendarische circuit van Estoril graag overnemen. Op het circuit werden van 1984 tot en met 1996 Formule 1-races gereden: "In 2026 is het dertig jaar geleden dat de laatste Grand Prix van Estoril werd gehouden", liet vicevoorzitter Nuno Piteira Lopes weten. "Op dat moment zullen we een nieuwe fase inluiden, waarbij de gemeente het beheer van dit legendarische circuit overneemt."

De plannen werden besproken tijdens een overleg met de gemeente en de Portugese staatssecretaris van Toerisme, Handel en Diensten. Eerder is dit ook al geprobeerd en kwam er een overeenstemming van vijf miljoen euro. Uiteindelijk werd de koop afgeblazen door de Portugese Rekenkamer.

Welke Portugese circuits hebben allemaal een Grand Prix georganiseerd?

In 1958 werd de allereerste Grand Prix van Portugal gereden in de Formule 1. De stad Porto was het toneel voor de race. Het stratencircuit kwam onder andere over de boulevard van Porto. Ook in 1960 werd de Portugese Grand Prix in Porto gehouden. Stirling Moss en Jack Brabham wonnen deze races. In 1959 werd de Grand Prix gehouden in het park van Monsanto. Ook dit was een stratencircuit en geen permanentcircuit. 

Na 24 jaar keerde de Grand Prix van Portugal terug in 1984. Ditmaal in Estoril. Autódromo Fernanda Pires da Silva is een circuit dat jarenlang het toneel was voor een Formule 1-Grand Prix. In 1996 werd hier de laatste Grand Prix gehouden, die gewonnen werd door Jacques Villeneuve. In 2020 keerde Portugal terug op de kalender. Dit keer vanwege de coronacrisis.  Autódromo Internacional do Algarve werd het toneel voor de Formule 1 in 2020 en 2021. Lewis Hamilton won beide races.

F1 Nieuws

Reacties (1)

Login om te reageren
  • MikaHakkinen89

    Posts: 34

    Ken dit circuit niet zo goed, maar lijkt wel wat op Barcelona... mag van mij op de kalender (in plaats van een stratencircuit.)

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 16:02

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar