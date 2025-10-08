De Grand Prix van Portugal keert mogelijk terug op de Formule 1-kalender. De laatste keer dat deze Grandd Prix werd verreden, was in 2021. Deze race werd toen verreden op het circuit van Portimão.

Het is geen geheim dat men in Portugal een comeback wil maken, maar het is hoogstens onduidelijk op welk circuit dit moet gebeuren. In het verleden zijn er maar liefst achttien Grands Prix geweest op vier verschillende circuits. Het historische circuit van Estoril aast nu op een terugkeer.

Welk circuit gaat de Grand Prix organiseren?

De Portugese gemeente Cascais wil het legendarische circuit van Estoril graag overnemen. Op het circuit werden van 1984 tot en met 1996 Formule 1-races gereden: "In 2026 is het dertig jaar geleden dat de laatste Grand Prix van Estoril werd gehouden", liet vicevoorzitter Nuno Piteira Lopes weten. "Op dat moment zullen we een nieuwe fase inluiden, waarbij de gemeente het beheer van dit legendarische circuit overneemt."

De plannen werden besproken tijdens een overleg met de gemeente en de Portugese staatssecretaris van Toerisme, Handel en Diensten. Eerder is dit ook al geprobeerd en kwam er een overeenstemming van vijf miljoen euro. Uiteindelijk werd de koop afgeblazen door de Portugese Rekenkamer.

Welke Portugese circuits hebben allemaal een Grand Prix georganiseerd?

In 1958 werd de allereerste Grand Prix van Portugal gereden in de Formule 1. De stad Porto was het toneel voor de race. Het stratencircuit kwam onder andere over de boulevard van Porto. Ook in 1960 werd de Portugese Grand Prix in Porto gehouden. Stirling Moss en Jack Brabham wonnen deze races. In 1959 werd de Grand Prix gehouden in het park van Monsanto. Ook dit was een stratencircuit en geen permanentcircuit.

Na 24 jaar keerde de Grand Prix van Portugal terug in 1984. Ditmaal in Estoril. Autódromo Fernanda Pires da Silva is een circuit dat jarenlang het toneel was voor een Formule 1-Grand Prix. In 1996 werd hier de laatste Grand Prix gehouden, die gewonnen werd door Jacques Villeneuve. In 2020 keerde Portugal terug op de kalender. Dit keer vanwege de coronacrisis. Autódromo Internacional do Algarve werd het toneel voor de Formule 1 in 2020 en 2021. Lewis Hamilton won beide races.