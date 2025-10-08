user icon
'Viaplay vertrekt uit Nederland bij verliezen F1-uitzendrechten'
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 13:40
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 wordt in Nederland uitgezonden door de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. De dienst was voordat ze de Formule 1 uitzonden niet actief in Nederland, en het lijkt er dan ook sterk op dat ze een enorm probleem hebben zodra ze de koningsklasse van de autosport niet meer kunnen uitzenden.

Viaplay ligt al sinds het begin af aan onder vuur. In eerste instantie gingen de klachten over het nieuwe commentaar-duo en de vaak slechte kwaliteit van de streams. Daarna ging het over de hoge prijzen voor de abonnementen, en dit jaar ergeren veel kijkers zich aan de reclames die tijdens de sessies te zien zijn. Fans kunnen de Formule 1 wel zonder reclame kijken bij Viaplay, maar dan moeten ze meer geld gaan betalen.

'Dan is het klaar met ze'

De frustratie begint te groeien, en media-analist Kirsten-Jan van Nieuwenhuijzen stelt bij De Telegraaf dat Viaplay zich niet veel kan permitteren: "Op het moment dat Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 verliest, is het klaar met ze. Daar teren ze noodzakelijk op in Nederland."

Drugsdealer

De reclames zorgen voor extreem veel ergernis, maar volgens de media-analist lijkt het er niet op dat streamingdiensten als Viaplay dit in de nabije toekomst los gaan laten: "We zijn verslaafd geraakt aan streamen. Het is net als een drugsdealer: in het begin krijg je de heroïne goedkoop of gratis, en als je eenmaal gewend bent, dan moet je gaan betalen. Niemand wil terug naar de lineaire televisie, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ik verwacht dat veel meer bedrijven in navolging van bijvoorbeeld Netflix het delen van wachtwoorden gaan aanpakken en daar op gaan toezien."

Hoe zit het met het contract van Viaplay?

Viaplay zal voorlopig nog niet helemaal gaan verdwijnen uit Nederland. Vorig jaar sloten ze een nieuwe deal met de FOM, waardoor de Formule 1 tot en met 2029 bij Viaplay te zien is. Of ze dit gaan volbrengen, blijft onduidelijk aangezien ze kampten met financiële problemen.

Knalpijp

Posts: 2.113

Mooi zo, F1 weer terug op Nederlandse zender en voetbal terug naar ziggo en darts weer naar RTL 7.

  • 7
  • 8 okt 2025 - 13:59
  • Knalpijp

    Posts: 2.113

    Mooi zo, F1 weer terug op Nederlandse zender en voetbal terug naar ziggo en darts weer naar RTL 7.

    • + 7
    • 8 okt 2025 - 13:59
  • 919

    Posts: 3.728

    Ze zijn letterlijk door heel Europa uitgekotst en terug in hun Scandinavische hol geschopt, wordt tijd dat dat ook in Nederland gebeurt.

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 14:01
  • John6

    Posts: 11.095

    Die halen 2029 niet, als er een bericht is over Viaplay dan is dat alleen maar ellende, nee die zie ik spoedig verdwijnen uit Nederland.

    • + 3
    • 8 okt 2025 - 14:03
    • Beamer

      Posts: 1.828

      Ik lees ook alleen maar ellende, maar toch zijn er blijkbaar nog genoeg mensen die desondanks gewoon hun abonnementje op Viaplay behouden.

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 14:16
    • John6

      Posts: 11.095

      In 2026 zal er wel meer duidelijk worden over ze.



      Wat er in 2025 gebeurde


      Abonnementenwijziging: Vanaf begin 2025 werd het maandabonnement automatisch omgezet naar een Basis-abonnement met advertenties voor een prijs van €19,99 per maand.
      Prijzen: De prijzen van de abonnementen werden in 2025 verhoogd, en Viaplay introduceerde nieuwe abonnementstarieven die de kosten voor veel bestaande klanten verhoogden.


      Verlies van abonnees: In de loop van 2025 heeft Viaplay opnieuw een deel van zijn abonnees verloren in belangrijke regio's.


      Het is dus niet met zekerheid te zeggen of Viaplay in 2025 meer abonnees krijgt.

      Het verlies van abonnees in 2024 en de prijsverhogingen in 2025 duiden op een veranderende situatie, waarbij een stijging van het aantal abonnees onzeker is.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 14:24
  • Snork

    Posts: 21.891

    Doorspoelen dan maar via de plee en weg ermee?

    • + 3
    • 8 okt 2025 - 14:14
    • Paulie

      Posts: 4.647

      als het aan mij ligt wel, niet alleen bij F1 is het raak, maar ook afgelopen grand prix kantklossen was het weer kassa, op spannende momenten zoals kantklostafel-aan-kantklostafel duels krijg je plots reclame, of inhaalacties... slaat nergens op

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:36
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.190

    Mooi zo ! Dan weer F1 en INDYCAR samen op Ziggo !

    • + 2
    • 8 okt 2025 - 14:20
    • NyckVrieskast

      Posts: 951

      Alsjeblieft niet met de tandarts en de gefrustreerde mol.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 15:05
  • Pietje Bell

    Posts: 31.403

    Zal wel niemand willen horen, maar ik kwam er toevallig achter dat men een foutje had
    gemaakt bij Viaplay toen ik begin september mijn losse maandcontract van €19,99
    om had gezet in hun tijdelijke aanbieding van €13,79/maand op jaarcontract basis.
    Men had echter per ongeluk een jaarcontract van €16,99 ingevuld dat ze op dat moment
    niet eens aanboden.
    Heb een mailtje gestuurd. Automatische mail terug, zou binnen 24 uur antwoord krijgen.
    Kreeg een uur later al een mail terug, heb meteen nog een mail gestuurd met gegevens
    en weer een uur later was het probleem verholpen. En dat laatste buiten werkuren.
    Ook de €3,20 die ze me volgende week te veel af gaan houden zijn meteen op mijn rekening gestort. Je hoort zo vaak dat ze slecht bereikbaar zijn. Niet dus en problemen worden vlot verholpen.

    Zo wou ik een paar jaar geleden een jaarabonnement afsluiten en mailde hen met een
    paar vragen. Meteen antwoord dat ik beter een maand of 2 kon wachten, want er zou
    een aanbieding komen die 3 weken duurde. Hadden ze niet hoeven te doen,
    want ik was al klant.......

    • + 4
    • 8 okt 2025 - 14:44
    • Housmans

      Posts: 208

      Ja natuurlijk;
      Met die paar klanten die ze nog hebben heeft de helpdesk alle tijd over om snel te reageren.

      Je zal het wel niet willen horen,
      Maar ik lees vooral dat Viaplay een fout maakt, ten koste van jou.
      En als je dat meldt zijn ze niet eens in staat om dat op basis van hun eigen administratie te herstellen, moet jij eerst info voor aanleveren.

      En ze hebben hun systemen daar zo goed in orde dat ze een foutieve afschrijving van 'volgende week' niet weten te corrigeren voor die tijd, maar handmatig actie moeten ondernemen.

      Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat Viaplay de Nederlands markt verlaten mag!

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 15:29
    • Pietje Bell

      Posts: 31.403

      "Maar ik lees vooral dat Viaplay een fout maakt, ten koste van jou.
      En als je dat meldt zijn ze niet eens in staat om dat op basis van hun eigen administratie te herstellen, moet jij eerst info voor aanleveren."


      Oh, je weet het weer eens beter? Heb jij mijn en hun mail gelezen?
      Weet jij om welke info ze vroegen? Knap!

      IK had een fout gemaakt in mijn eerste mail door de data te verwisselen en dat kwam uiteraard niet overeen met hun administratie.
      Uiteraard willen ze dan graag de juiste info.


      "En ze hebben hun systemen daar zo goed in orde dat ze een foutieve afschrijving van 'volgende week' niet weten te corrigeren voor die tijd, maar handmatig actie moeten ondernemen."

      Kennelijk weet jij niet hoe automatische maandelijkse afschrijvingen in z'n werk gaan.
      De 10e of 13e wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven en het snelste en simpelste is om meteen gisteren alvast die te veel in rekening gebrachte €3,20 terug te storten.

      Maar hé, weer ff lekker iets af kunnen zeiken hè?! Dat doe je nogal graag,

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 15:46
  • Clubbtraxx

    Posts: 592

    Hoe eerder die snurkers van Viaplee failliet zijn hoe beter het is.
    Kunnen we weer voor een stuk minder naar F1TV kijken met beetje mazzel.

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 15:11
  • hoogie35

    Posts: 851

    Hoezo niemand wil meer lineaire tv? waar haalt hij dat vandaan? ik wil dat juist wel, terug naar Ziggo, altijd goed beeld. evt Mol terug, als die betweterige tandarts maar thuis blijft

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 15:26

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

