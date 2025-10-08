De Formule 1 wordt in Nederland uitgezonden door de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. De dienst was voordat ze de Formule 1 uitzonden niet actief in Nederland, en het lijkt er dan ook sterk op dat ze een enorm probleem hebben zodra ze de koningsklasse van de autosport niet meer kunnen uitzenden.

Viaplay ligt al sinds het begin af aan onder vuur. In eerste instantie gingen de klachten over het nieuwe commentaar-duo en de vaak slechte kwaliteit van de streams. Daarna ging het over de hoge prijzen voor de abonnementen, en dit jaar ergeren veel kijkers zich aan de reclames die tijdens de sessies te zien zijn. Fans kunnen de Formule 1 wel zonder reclame kijken bij Viaplay, maar dan moeten ze meer geld gaan betalen.

'Dan is het klaar met ze'

De frustratie begint te groeien, en media-analist Kirsten-Jan van Nieuwenhuijzen stelt bij De Telegraaf dat Viaplay zich niet veel kan permitteren: "Op het moment dat Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 verliest, is het klaar met ze. Daar teren ze noodzakelijk op in Nederland."

Drugsdealer

De reclames zorgen voor extreem veel ergernis, maar volgens de media-analist lijkt het er niet op dat streamingdiensten als Viaplay dit in de nabije toekomst los gaan laten: "We zijn verslaafd geraakt aan streamen. Het is net als een drugsdealer: in het begin krijg je de heroïne goedkoop of gratis, en als je eenmaal gewend bent, dan moet je gaan betalen. Niemand wil terug naar de lineaire televisie, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ik verwacht dat veel meer bedrijven in navolging van bijvoorbeeld Netflix het delen van wachtwoorden gaan aanpakken en daar op gaan toezien."

Hoe zit het met het contract van Viaplay?

Viaplay zal voorlopig nog niet helemaal gaan verdwijnen uit Nederland. Vorig jaar sloten ze een nieuwe deal met de FOM, waardoor de Formule 1 tot en met 2029 bij Viaplay te zien is. Of ze dit gaan volbrengen, blijft onduidelijk aangezien ze kampten met financiële problemen.