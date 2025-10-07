user icon
icon

'Politie pakte indringer op in F1-paddock Singapore'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Politie pakte indringer op in F1-paddock Singapore'
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 13:22
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Singapore was afgelopen weekend een groot succes. Mercedes-coureur George Russell kwam als winnaar over de streep, terwijl Max Verstappen en Lando Norris het podium compleet maakten. Niet alles ging afgelopen weekend naar wens, want nu blijkt dat de politie moest ingrijpen in de paddock.

De Grand Prix van Singapore wordt verreden op het stratencircuit van Marina Bay. Aangezien het een nachtrace is, leeft de Formule 1-wereld in een heel ander ritme, en leeft de sport eigenlijk 24 uur lang. In Singapore lijkt alles altijd tot in de puntjes te zijn geregeld. Het is een land dat bekend staat om de enorm strenge wetten, zo kan het op straat gooien van een stukje kauwgom al tot een megaboete leiden.

Meer over GP Singapore 2025 Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

1 okt

Indringer in de paddock

Een tiener lijkt zich dan ook in de nesten hebben gewerkt toen hij zonder de juiste pas de paddock en het circuit betrad. Volgens het Duitse medium Bild vond er in de nacht van zaterdag op zondag een opvallend incident plaats. Een tiener zou zich toegang hebben verschaft tot de paddock, en dat leidde volgens de Duitse krant tot een ingreep van de politie.

Zware straf

Volgens Bild kwamen ongeveer vijftien politieagenten in actie toen de tiener werd ontdekt in de paddock. Hij werd gearresteerd, en hij kan een zware straf verwachten. Bild meldt dat het binnendringen van plekken in Singapore kan leiden tot maximaal drie maanden gevangenisstraf of een boete van omgerekend zo'n 995 euro.

Man op de baan

Het is niet de eerste keer dat er iets vreemds gebeurt tijdens het raceweekend in Singapore. Zo liepen er in de afgelopen jaren regelmatig grote hagedissen over de baan, en kwam er in 2015 zelfs een Safety Car de baan op door een ander vreemd incident. Tijdens de race liep er namelijk ineens een man over de baan, die later werd opgepakt.

F1 Nieuws GP Singapore 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar