De Grand Prix van Singapore was afgelopen weekend een groot succes. Mercedes-coureur George Russell kwam als winnaar over de streep, terwijl Max Verstappen en Lando Norris het podium compleet maakten. Niet alles ging afgelopen weekend naar wens, want nu blijkt dat de politie moest ingrijpen in de paddock.

De Grand Prix van Singapore wordt verreden op het stratencircuit van Marina Bay. Aangezien het een nachtrace is, leeft de Formule 1-wereld in een heel ander ritme, en leeft de sport eigenlijk 24 uur lang. In Singapore lijkt alles altijd tot in de puntjes te zijn geregeld. Het is een land dat bekend staat om de enorm strenge wetten, zo kan het op straat gooien van een stukje kauwgom al tot een megaboete leiden.

Indringer in de paddock

Een tiener lijkt zich dan ook in de nesten hebben gewerkt toen hij zonder de juiste pas de paddock en het circuit betrad. Volgens het Duitse medium Bild vond er in de nacht van zaterdag op zondag een opvallend incident plaats. Een tiener zou zich toegang hebben verschaft tot de paddock, en dat leidde volgens de Duitse krant tot een ingreep van de politie.

Zware straf

Volgens Bild kwamen ongeveer vijftien politieagenten in actie toen de tiener werd ontdekt in de paddock. Hij werd gearresteerd, en hij kan een zware straf verwachten. Bild meldt dat het binnendringen van plekken in Singapore kan leiden tot maximaal drie maanden gevangenisstraf of een boete van omgerekend zo'n 995 euro.

Man op de baan

Het is niet de eerste keer dat er iets vreemds gebeurt tijdens het raceweekend in Singapore. Zo liepen er in de afgelopen jaren regelmatig grote hagedissen over de baan, en kwam er in 2015 zelfs een Safety Car de baan op door een ander vreemd incident. Tijdens de race liep er namelijk ineens een man over de baan, die later werd opgepakt.