Ferrari na de rampzalige race in Bakoe: waar ging het mis?

Ferrari beleefde een dramatisch weekend in Bakoe, en dat is nog zacht uitgedrukt. Teambaas Frédéric Vasseur sprak zelfs over een 'weggegooid weekend'. Wat normaal gesproken één van de sterkere circuits voor Charles Leclerc is, liep deze keer volledig mis. Het leek alsof alle zwaktes van het team tegelijk naar boven kwamen. Wat ging er precies fout, en hoe kan Ferrari voorkomen dat dit nog eens gebeurt?

Wat is er misgelopen in Bakoe?

Het probleem Leclerc

Leclerc moest in de afgelopen drie races twee keer de strijd staken en dus ook in Bakoe, na een dramatische crash in Q3. Dergelijke uitvallen wegen niet alleen zwaar op het puntenklassement (Ferrari scoorde slechts 6 punten in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan), maar ondermijnen ook het vertrouwen van de racers en kunnen het team uit het momentum halen dat juist zo belangrijk is in de kampioensstrijd.

Slechte kwalificatie en strategische missers

Hoewel Ferrari vrijdag nog sterk presteerde (Hamilton op de eerste plek, Leclerc dichtbij) in de vrije trainingen, lukte het zaterdag niet om dat door te trekken.

In de laatste ronde van de race gaf het team van Ferrari de opdracht aan Lewis Hamilton om Charles Leclerc te laten passeren. Hamilton voerde deze opdracht niet uit, omdat hij de finishlijn verkeerd inschatte.

Mechanische / technische problemen

Leclerc meldde een probleem met de motor, iets wat volgens hem gebeurde van de ene op de andere ronde. De oorzaak hiervan is (nog) niet duidelijk, maar het spreekt vanzelf dat Ferrari de kwestie grondig zal onderzoeken. "We kunnen niet tevreden zijn met de achtste en negende plaats. Charles had een probleem met zijn motor, dat we nu gaan onderzoeken. Ook al was het klein, het was voldoende om hem ervan te weerhouden in te halen op de rechte stukken, waardoor hij vast kwam te zitten achter Lawson", zegt Fred Vasseur.

Sterke concurrentie

McLaren en Red Bull laten zien dat ze niet alleen qua snelheid, maar ook qua betrouwbaarheid vooruit zijn gegaan. Ferrari lijkt dit seizoen moeite te hebben om consistent te presteren op elk type race en elk onderdeel: kwalificatie, snelheid, strategie en betrouwbaarheid.

Wat zijn de gevolgen?

Ferrari verliest terrein in het kampioenschap, zowel bij de coureurs als bij de constructeurs. In een seizoen waarin elke race telt, kan zelfs één slecht weekend het verschil maken. Sowieso valt McLaren niet meer bij te benen voor de eerste plaats, maar hoe zal Ferrari zich verhouden ten opzichte van Mercedes en Red Bull?

Het vertrouwen van de racers, ingenieurs en fans wordt op de proef gesteld. De druk en frustratie nemen toe, waardoor het lastig wordt om het volledige potentieel van zowel de auto als de coureurs te benutten.

Ook de druk op het teammanagement neemt toe. Volgens critici gebruikt Ferrari allerlei excuses om hun prestaties te verklaren, in plaats van fundamentele problemen aan te pakken.

Ook fans zagen het met lede ogen aan. Veel Nederlanders hadden geld ingezet op Ferrari bij een online casino buitenland om te genieten van de vele bonussen en extra promoties, maar hun enthousiasme sloeg al snel om, en misschien denken ze de volgende keer wel twee keer na voordat ze een gokje durven wagen. Dergelijke onvoorspelbaarheden hebben dus niet alleen gevolgen voor de racers en hun teams, maar ook voor de entertainmentsector.

Hoe moet het nu verder met Ferrari?

Om zich te herpakken, zal Ferrari scherpe keuzes moeten maken. We zetten de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen op een rij.

Ferrari zal de oorzaak van Leclerc's motorfalen tot op de grond moeten uitspitten en moeten investeren in stevigheid en betrouwbaarheid, ook als dat op korte termijn heel wat geld kost qua materialen. Hydraulische en andere systemen zullen moeten getest worden op extreme omstandigheden.

Het vermogen om flexibel te reageren tijdens de kwalificatie is essentieel. Tijdens de kwalificatie nam Leclerc de mediums en Hamilton de softs, wat een verkeerde keuze bleek. Hamilton werd in Q2 uitgeschakeld, terwijl Leclerc zich in de strijd om de pole position vergaloppeerde en in de muur eindigde. Beslissingen over banden moeten sneller, met betere data-modellen. De set-up moet bovendien beter afgestemd worden op het circuit.

Ferrari zal zijn technische updates aan een grondige evaluatie moeten onderwerpen. Ze hebben recent technische veranderingen doorgevoerd, waaronder de suspensie, maar het gewenste effect blijft uit. Misschien moeten ze prioriteit geven aan updates zichzelf wel bewezen hebben, in plaats van voortdurend te wisselen zonder simulatie en track-testdata.

Het management moet beslissingen durven nemen, niet alleen reactief, maar ook proactief. Ze moeten prioriteiten stellen: gaan ze voor altijd winnen versus constant presteren, kiezen ze voor betrouwbaarheid of maximale performance?

Ferrari’s Grand Prix in Azerbeidzjan was geen incident, het was samenkomst van meerdere structurele problemen: betrouwbaarheid, strategische zwaktes en wisselende prestaties. Het team moet nu vooral snel schakelen en bijsturen. Zelfs al maakt Ferrari geen kans meer op de titel in 2025, het is belangrijk dat ze vooruit kijken naar volgend jaar.

De prestaties tijdens de vrije trainingen wijzen in elk geval op het potentieel van de wagen. De uitdaging is om die kansen ook te benutten tijdens de kwalificatie en de race, én dat zonder uitval. Als Ferrari erin slaagt om de betrouwbaarheid op orde te krijgen, met scherpe strategische beslissingen, kunnen ze het tij voor 2026 misschien opnieuw keren. De volgende afspraak volgt in Singapore!