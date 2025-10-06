user icon
Woede over Viaplay bereikt kookpunt: Reclames zorgen voor veel ergernis

Woede over Viaplay bereikt kookpunt: Reclames zorgen voor veel ergernis
  Gepubliceerd op 06 okt 2025 16:46
  6
  Door: Bob Plaizier

Streamingdienst Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. Ze hebben in de afgelopen jaren ook veel kritiek ontvangen, en die lijkt elk raceweekend heviger te worden. Ook de uitzendingen rondom de Grand Prix van Singapore zorgden afgelopen weekend voor een berg aan frustraties.

Voor het goedkoopste abonnement bij Viaplay is een fan zo'n 20 euro per maand kwijt, wat op jaarbasis uitkomt op 240 euro. Viaplay zendt sinds dit jaar reclames uit tijdens de sessies, en dat zorgt voor zeer veel frustratie en woede bij Formule 1-fans. Daarbij komt ook nog eens dat er op technisch gebied veel fout gaat: streams worden soms vroegtijdig afgekapt en er zijn regelmatig storingen.

Frustraties bij Viaplay-klanten

Het feit dat er reclames worden uitgezonden tijdens de uitzendingen van Viaplay, zorgt elk weekend voor kritiek. Ook tijdens de Grand Prix van Singapore waren er afgelopen weekend wat reclames te zien, en dit zorgde wederom voor frustratie. Op sociale media regende het tijdens de Grand Prix klachten, omdat de reclames werden uitgezonden op de momenten dat er iets spannends en belangrijks gebeurde op de baan. Het resulteerde in meerdere negatieve reacties op X.

Blijven de reclames?

Of Viaplay volgend jaar gaat stoppen met reclames uitzenden tijdens de race, is niet duidelijk. Het bedrijf kampte in de afgelopen maanden met financiële problemen en de prijzen en abonnementsvormen werden meerdere keren aangepast. Niet alle fans bekijken de Grands Prix en andere sessies met reclames, want Viaplay heeft ook een duurder abonnement waarbij er geen reclames worden uitgezonden. 

Andere sporten

In de afgelopen weken kwam er ook kritiek op de streams zelf, maar daar waren afgelopen weekend minder klachten over te vinden. Viaplay zendt naast de Formule 1 ook onder meer het Engelse voetbal en het darten uit, ook hier reageren fans regelmatig kritisch op de streams. 

"omdat de reclames werden uitgezonden op de momenten dat er iets spannends en belangrijks gebeurde op de baan"

dat kan niet....

  • 4
  • 6 okt 2025 - 16:58
Reacties (6)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.447

    Bizar!

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 16:57
  • Paulie

    Posts: 4.638

    "omdat de reclames werden uitgezonden op de momenten dat er iets spannends en belangrijks gebeurde op de baan"

    dat kan niet....

    • + 4
    • 6 okt 2025 - 16:58
    • Larry Perkins

      Posts: 60.447

      Dat kan inderdaad niet, tijdens de blote tietenparade was er geen r e c l a m e te zien!

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 17:08
  • VER

    Posts: 568

    Ik kan helaas niet meer opzeggen, want dat heb ik 2 jaar geleden al gedaan!

    • + 2
    • 6 okt 2025 - 17:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.483

    Allemaal niet zo mauwen.....gewoon het iets duurdere abbo nemen.....no problemo......! Voor de Maxfans....geen probleem.

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 17:53
  • zoefroef

    Posts: 1.557

    Wij hebben een f1 a bo dat gaat prima en he gebt niet nel en mel.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 18:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar