Woede over Viaplay bereikt kookpunt: Reclames zorgen voor veel ergernis

Streamingdienst Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. Ze hebben in de afgelopen jaren ook veel kritiek ontvangen, en die lijkt elk raceweekend heviger te worden. Ook de uitzendingen rondom de Grand Prix van Singapore zorgden afgelopen weekend voor een berg aan frustraties.

Voor het goedkoopste abonnement bij Viaplay is een fan zo'n 20 euro per maand kwijt, wat op jaarbasis uitkomt op 240 euro. Viaplay zendt sinds dit jaar reclames uit tijdens de sessies, en dat zorgt voor zeer veel frustratie en woede bij Formule 1-fans. Daarbij komt ook nog eens dat er op technisch gebied veel fout gaat: streams worden soms vroegtijdig afgekapt en er zijn regelmatig storingen.

Frustraties bij Viaplay-klanten

Het feit dat er reclames worden uitgezonden tijdens de uitzendingen van Viaplay, zorgt elk weekend voor kritiek. Ook tijdens de Grand Prix van Singapore waren er afgelopen weekend wat reclames te zien, en dit zorgde wederom voor frustratie. Op sociale media regende het tijdens de Grand Prix klachten, omdat de reclames werden uitgezonden op de momenten dat er iets spannends en belangrijks gebeurde op de baan. Het resulteerde in meerdere negatieve reacties op X.

Blijven de reclames?

Of Viaplay volgend jaar gaat stoppen met reclames uitzenden tijdens de race, is niet duidelijk. Het bedrijf kampte in de afgelopen maanden met financiële problemen en de prijzen en abonnementsvormen werden meerdere keren aangepast. Niet alle fans bekijken de Grands Prix en andere sessies met reclames, want Viaplay heeft ook een duurder abonnement waarbij er geen reclames worden uitgezonden.

Andere sporten

In de afgelopen weken kwam er ook kritiek op de streams zelf, maar daar waren afgelopen weekend minder klachten over te vinden. Viaplay zendt naast de Formule 1 ook onder meer het Engelse voetbal en het darten uit, ook hier reageren fans regelmatig kritisch op de streams.