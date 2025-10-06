user icon
icon

Opgeluchte Russell vreesde voor aanval van Verstappen: "Ik was bang!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opgeluchte Russell vreesde voor aanval van Verstappen: "Ik was bang!"
  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 10:09
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

George Russell heeft afgelopen weekend zijn vijfde F1-race gewonnen. De Mercedes-coureur wist de Grand Prix van Singapore op een mooie manier op zijn naam te zetten. Hij wist gelijk van Max Verstappen weg te rijden. 

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

George Russell heeft bijna de gehele Grand Prix eerste gereden. De Brit finishte vijf seconden voor Max Verstappen, die als tweede eindigde, en zes seconden voor Lando Norris, die als derde over de streep kwam. 

'Ik wil genieten met mijn familie'

"Als je zoiets geweldigs bereikt, wil je er meteen van genieten met de mensen van wie je houdt, dus je weet dat ik helaas meteen met je moet komen praten en niet meteen met mijn familie. Maar weet je, dat hoort bij mijn werk, maar gewoon de boodschappen zien binnenkomen en ze snel een berichtje sturen, dat is belangrijker", zo vertelt Russell over het missen van zijn naasten na de overwinning. 

Coureurs moeten eerst hun woordje aan de pers afstaan voordat ze naar hun familie en geliefden kunnen. Russell vindt dat jammer op dit moment. De Brit heeft zijn vijfde overwinning te pakken. 

'Verstappen op de softs was eng'

"Het was eerlijk gezegd een echte verrassing. Ik was wel een beetje zenuwachtig toen ik Max op de soft zag, want als hij voorbij mij kwam in het begin had hij de race gewonnen. Gelukkig was de eerste stint mijn beste stint uit mijn gehele carrière. Het was veel geluk. We konden nog vijf/zes rondes doorgaan, volgens mij. Gelukkig hadden we niets te maken met Lando en safetycars. Het was een hele goede race!"

George Russell bedankt Max Verstappen voor het feit dat hij niets met Lando Norris te maken had. Momenteel staat Russell nog steeds vierde in het wereldkampioenschap met 237 punten. Het verschil met Max Verstappen, die derde staat, is momenteel 36 punten.

HermanInDeZon

Posts: 234

Die jongen verdient beter dan Toto Wolff en zijn onvermogen om aan enige zelfreflectie te kunnen doen betreffende de prestaties van Mercedes de afgelopen jaren.

  • 3
  • 6 okt 2025 - 10:18
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes GP Singapore 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.479

    Je hoeft niet bang te zijn voor Max.
    Voor z'n vader daarentegen...!

    • + 2
    • 6 okt 2025 - 10:17
  • HermanInDeZon

    Posts: 234

    Die jongen verdient beter dan Toto Wolff en zijn onvermogen om aan enige zelfreflectie te kunnen doen betreffende de prestaties van Mercedes de afgelopen jaren.

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 10:18
    • Damon Hill

      Posts: 19.351

      Klopt, maar bij zijn tot elkaar toegewezen. Mercedes kan niet zonder Russell, maar Russell heeft geen betere optie dan Mercedes.

      Als Mercedes Max kan krijgen moeten ze Kimi eruit gooien.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 10:58
  • MikaHakkinen89

    Posts: 33

    Vuile kant deed het voordeel van de zachte band helaas teniet...

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 10:22
    • dumdumdum

      Posts: 2.685

      Zonder de zachte band, was Piastri en Norris hem voorbij gegaan. Zachte band was de enige optie voor Verstappen. Dus om nu te zeggen dat hij er geen voordeel van had is een beetje kort door de bocht.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 11:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.479

    Ik vermoed ook dat Max niet veel risico meer neemt, hij doet tenslotte nog mee om het kampioenschap.
    Een uitval beurt is funest voor Max, dus die pakt gewoon zijn punten mee.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 10:27
    • RH

      Posts: 696

      Maar dat zeggen we niet hardop

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 11:33
    • dumdumdum

      Posts: 2.685

      Verstappen kan alle risico's nemen. Het zijn juist Norris en Piastri die geen risico meer mogen nemen.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 11:37
  • Paulie

    Posts: 4.623

    Blimey! I was scared out of my wits! Shaking in my boots!

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 10:40

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.297
  • Podiums 121
  • Grand Prix 227
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar