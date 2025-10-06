Opgeluchte Russell vreesde voor aanval van Verstappen: "Ik was bang!"

George Russell heeft afgelopen weekend zijn vijfde F1-race gewonnen. De Mercedes-coureur wist de Grand Prix van Singapore op een mooie manier op zijn naam te zetten. Hij wist gelijk van Max Verstappen weg te rijden.

George Russell heeft bijna de gehele Grand Prix eerste gereden. De Brit finishte vijf seconden voor Max Verstappen, die als tweede eindigde, en zes seconden voor Lando Norris, die als derde over de streep kwam.

'Ik wil genieten met mijn familie'

"Als je zoiets geweldigs bereikt, wil je er meteen van genieten met de mensen van wie je houdt, dus je weet dat ik helaas meteen met je moet komen praten en niet meteen met mijn familie. Maar weet je, dat hoort bij mijn werk, maar gewoon de boodschappen zien binnenkomen en ze snel een berichtje sturen, dat is belangrijker", zo vertelt Russell over het missen van zijn naasten na de overwinning.

Coureurs moeten eerst hun woordje aan de pers afstaan voordat ze naar hun familie en geliefden kunnen. Russell vindt dat jammer op dit moment. De Brit heeft zijn vijfde overwinning te pakken.

'Verstappen op de softs was eng'

"Het was eerlijk gezegd een echte verrassing. Ik was wel een beetje zenuwachtig toen ik Max op de soft zag, want als hij voorbij mij kwam in het begin had hij de race gewonnen. Gelukkig was de eerste stint mijn beste stint uit mijn gehele carrière. Het was veel geluk. We konden nog vijf/zes rondes doorgaan, volgens mij. Gelukkig hadden we niets te maken met Lando en safetycars. Het was een hele goede race!"

George Russell bedankt Max Verstappen voor het feit dat hij niets met Lando Norris te maken had. Momenteel staat Russell nog steeds vierde in het wereldkampioenschap met 237 punten. Het verschil met Max Verstappen, die derde staat, is momenteel 36 punten.