user icon
icon

Regen in Singapore: Is er een enorme chaos op komst?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Regen in Singapore: Is er een enorme chaos op komst?
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 12:48
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Singapore gaat over iets meer dan een uur van start. De race op het stratencircuit van Marina Bay is een fysiek zware uitdaging voor de coureurs, maar nu wordt het mogelijk nog zwaarder. Het spettert namelijk op het circuit.

Het hele weekend houden de teams en de coureurs de weerradars al in de gaten. Overdag viel er regelmatig een flinke plensbui en onweersbuien trokken ook over de stad. In de avonduren bleef het echter droog, waardoor de sessies vooralsnog op een droge, maar gladde baan werden verreden. De FIA schat de kans op regen op twintig procent in, maar de kans is aanwezig dat de werkelijkheid er toch iets anders uitziet.

Meer over GP Singapore 2025 Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

1 okt

Regen tijdens de drivers parade

De drivers parade liep zo'n twintig minuten geleden op zijn einde, en de coureurs hielden het niet droog. Terwijl ze in supercars zaten en naar het publiek zwaaiden, voelden ze de eerste druppels op hun hoofd. Het bleef niet bij een paar spetters, want het werd al snel een volwaardige regenbui. Aangezien de zon ondergaat in Singapore, kan het regenwater dat nu op de baan ligt ook minder snel opdrogen.

Eerdere buien

Eerder op de dag was er ook een korte, maar hevige regenbui. Dit zorgde ervoor dat het rubber van de baan is gespoeld, en de coureurs krijgen dan ook een flinke uitdaging voor hun kiezen. Of het ook gaat regenen tijdens de Grand Prix, is lastig te zeggen. In de omgeving kunnen uit het niets regenbuien ontstaan, en gezien het feit dat het tijdens de drivers parade plotseling begon te regenen, valt het niet uit te sluiten dat dit zo meteen ook gaat gebeuren.

Weerradars in de gaten houden

De teams zullen dus goed op blijven letten. De temperatuur op het circuit ligt nog rond de 30 graden Celsius, en de luchtvochtigheid is groot. George Russell en Max Verstappen staan straks op de eerste startrij. De regen valt op het moment van schrijven nog steeds uit de lucht in Singapore.

John6

Posts: 11.074

De regen valt op het moment van schrijven nog steeds uit de lucht in Singapore.

Goede nieuws is dat dit vrij normaal is dat de regen uit de lucht komt vallen.

  • 1
  • 5 okt 2025 - 13:10
F1 Nieuws GP Singapore 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 317

    Mja, nog minder fijn dus om aan die linkerkant te starten...

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 13:07
    • hupholland

      Posts: 9.252

      in 2017 had Raikkonen vanaf P4 verreweg de beste launch. Vettel en Ricciardo op P1 en 3 kwamen veel minder goed weg. Met regen is het rubber dat normaal juist voor de extra grip zorgt eerder een nadeel. Maar goed, we gaan het zien, hopelijk is Max scherp.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 13:14
  • John6

    Posts: 11.074

    De regen valt op het moment van schrijven nog steeds uit de lucht in Singapore.

    Goede nieuws is dat dit vrij normaal is dat de regen uit de lucht komt vallen.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 13:10
  • markos

    Posts: 897

    Bring it on!!

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 13:10
  • OrangeArrows

    Posts: 3.274

    Allemaal prima, zolang het niet lange rode vlag situaties oplevert

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 13:12
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.896

      Dan kan ik mooi de voetbal afkijken.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 13:15

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar