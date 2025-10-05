Regen in Singapore: Is er een enorme chaos op komst?

De Grand Prix van Singapore gaat over iets meer dan een uur van start. De race op het stratencircuit van Marina Bay is een fysiek zware uitdaging voor de coureurs, maar nu wordt het mogelijk nog zwaarder. Het spettert namelijk op het circuit.

Het hele weekend houden de teams en de coureurs de weerradars al in de gaten. Overdag viel er regelmatig een flinke plensbui en onweersbuien trokken ook over de stad. In de avonduren bleef het echter droog, waardoor de sessies vooralsnog op een droge, maar gladde baan werden verreden. De FIA schat de kans op regen op twintig procent in, maar de kans is aanwezig dat de werkelijkheid er toch iets anders uitziet.

Regen tijdens de drivers parade

De drivers parade liep zo'n twintig minuten geleden op zijn einde, en de coureurs hielden het niet droog. Terwijl ze in supercars zaten en naar het publiek zwaaiden, voelden ze de eerste druppels op hun hoofd. Het bleef niet bij een paar spetters, want het werd al snel een volwaardige regenbui. Aangezien de zon ondergaat in Singapore, kan het regenwater dat nu op de baan ligt ook minder snel opdrogen.

Eerdere buien

Eerder op de dag was er ook een korte, maar hevige regenbui. Dit zorgde ervoor dat het rubber van de baan is gespoeld, en de coureurs krijgen dan ook een flinke uitdaging voor hun kiezen. Of het ook gaat regenen tijdens de Grand Prix, is lastig te zeggen. In de omgeving kunnen uit het niets regenbuien ontstaan, en gezien het feit dat het tijdens de drivers parade plotseling begon te regenen, valt het niet uit te sluiten dat dit zo meteen ook gaat gebeuren.

Weerradars in de gaten houden

De teams zullen dus goed op blijven letten. De temperatuur op het circuit ligt nog rond de 30 graden Celsius, en de luchtvochtigheid is groot. George Russell en Max Verstappen staan straks op de eerste startrij. De regen valt op het moment van schrijven nog steeds uit de lucht in Singapore.