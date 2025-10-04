user icon
icon

Norris wast zijn handen in onschuld na incident met Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris wast zijn handen in onschuld na incident met Verstappen
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 16:49
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris kende een teleurstellende kwalificatie in Singapore. De Brit kwam niet verder dan de vijfde tijd, en kreeg na afloop ook nog te maken met een gefrustreerde Max Verstappen. Norris was zich echter van geen kwaad bewust.

Het team van McLaren kan morgen de constructeurstitel pakken, maar daarvoor hebben ze wel een topresultaat nodig. In de kwalificatie kwamen ze echter niet goed voor de dag, en liepen ze tegen de nodige problemen aan. Ze waren simpelweg niet snel genoeg, en Oscar Piastri wist de eer nog enigszins te redden met een derde tijd. Norris moest genoegen nemen met de vijfde tijd, maar na afloop ging het over iets heel anders.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

De Brit zou namelijk Max Verstappen in de weg hebben gereden toen laatstgenoemde bezig was met een vliegende ronde. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zei na afloop op sarcastische toon dat hij werd gehinderd door zijn 'maat', en na afloop was op de onboardbeelden te zien dat Verstappen zelf ook een cynisch duimpje opstak naar Norris.

Norris weet van niets

De Britse McLaren-coureur was zich van geen kwaad bewust toen hij zich meldde bij de media. Daar werd hij door Viaplay gevraagd of hij met opzet Verstappen had opgehouden: "Max ophouden? Nee, daar weet ik helemaal niets van!"

Wat zag Norris?

Verstappen maakte tijdens de podiuminterviews in het parc fermé een gefrustreerde indruk, en verwees ook naar het incident tijdens zijn gesprek met David Coulthard. Als Norris wordt gevraagd wat hij van het incident mee kreeg in de cockpit, reageert hij ontkennend: "Ik zag de ingang van de pitstraat. Max reed ver achter me, dus ja..."

Het moment lijkt geen staartje te krijgen. De stewards zijn geen onderzoek gestart, en Norris zal morgen rekening moeten houden met een getergde Verstappen. De Nederlander noteerde de tweede tijd, en maakt alle kans op de zege.

Kubica

Posts: 5.604

Norris wil de titel van Russell overnemen, volgens mij..

  • 6
  • 4 okt 2025 - 16:54
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Kubica

    Posts: 5.604

    Norris wil de titel van Russell overnemen, volgens mij..

    • + 6
    • 4 okt 2025 - 16:54
  • mario

    Posts: 14.220

    Afstand was nog erg groot, zoals te zien was.... Hoef je geen wetenschapper voor te zijn....

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 16:54
    • Avb1

      Posts: 133

      Lang niet meer ingelogd op je andere account? Sennas?

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 17:09
    • MustFeed

      Posts: 10.231

      Afstand was helemaal niet groot. In de laatste chicane zat Norris vlak voor Verstappen. Je verliest al tijd met een wagen die 5 seconden voor je rijdt. Opmerkingen als "hoef je geen wetenschapper voor te zijn" volgen meestal na opmerkingen waaruit blijkt dat die persoon er zelf weinig van begrepen heeft.

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 17:10
    • gridiron

      Posts: 2.835

      Verstappen heeft weer last van zijn ego, als de rollen zouden zijn omgedraaid zouden jullie nog steeds dit zeggen?.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 17:18
    • MustFeed

      Posts: 10.231

      "als de rollen zouden zijn omgedraaid zouden jullie nog steeds dit zeggen?"

      Whataboutism. En ja, ik zou nog steeds de waarheid zeggen. Je kan Norris niet bestraffen voor zoiets, maar netjes is het niet.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:26
    • van lotje,g

      Posts: 1.102

      Gaat ie Antiema?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:26
  • Rimmer

    Posts: 12.821

    En zo waste hij de handen in onschuld, deelde zijn drinkfles met zijn crew en sprak:
    “Neemt en drinkt, dit is mijn sportdrank, vergoten voor jullie. Drink dit ter gedachtenis aan mij want ik zal niet lang meer onder jullie zijn.”

    “Dat klopt” gniffelde Oscar die zijn voornemen om dit jaar definitief de kopman van het team te worden steeds meer gestalte ziet krijgen.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:56
  • Ernie5335

    Posts: 5.626

    Wat verrassend 🙄

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 17:09
  • nr 76

    Posts: 6.966

    Als je binnen een paar seconden van je voorligger komt is dat merkbaar, dan werkt je aerodynamica minder goed door vuile lucht.
    In die zin heeft Norris de ronde van Verstappen beïnvloed.
    Maar voordat je iemand kunt bestraffen voor impeding, moet hij iemand echt in de weg rijden, dus daar was natuurlijk geen sprake van.
    Norris deed dus niet zo veel verkeerd, hij is niet verplicht om de rode loper uit te rollen voor zijn concurrent.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 17:17

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar