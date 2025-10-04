Norris wast zijn handen in onschuld na incident met Verstappen

Lando Norris kende een teleurstellende kwalificatie in Singapore. De Brit kwam niet verder dan de vijfde tijd, en kreeg na afloop ook nog te maken met een gefrustreerde Max Verstappen. Norris was zich echter van geen kwaad bewust.

Het team van McLaren kan morgen de constructeurstitel pakken, maar daarvoor hebben ze wel een topresultaat nodig. In de kwalificatie kwamen ze echter niet goed voor de dag, en liepen ze tegen de nodige problemen aan. Ze waren simpelweg niet snel genoeg, en Oscar Piastri wist de eer nog enigszins te redden met een derde tijd. Norris moest genoegen nemen met de vijfde tijd, maar na afloop ging het over iets heel anders.

De Brit zou namelijk Max Verstappen in de weg hebben gereden toen laatstgenoemde bezig was met een vliegende ronde. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zei na afloop op sarcastische toon dat hij werd gehinderd door zijn 'maat', en na afloop was op de onboardbeelden te zien dat Verstappen zelf ook een cynisch duimpje opstak naar Norris.

Norris weet van niets

De Britse McLaren-coureur was zich van geen kwaad bewust toen hij zich meldde bij de media. Daar werd hij door Viaplay gevraagd of hij met opzet Verstappen had opgehouden: "Max ophouden? Nee, daar weet ik helemaal niets van!"

Wat zag Norris?

Verstappen maakte tijdens de podiuminterviews in het parc fermé een gefrustreerde indruk, en verwees ook naar het incident tijdens zijn gesprek met David Coulthard. Als Norris wordt gevraagd wat hij van het incident mee kreeg in de cockpit, reageert hij ontkennend: "Ik zag de ingang van de pitstraat. Max reed ver achter me, dus ja..."

Het moment lijkt geen staartje te krijgen. De stewards zijn geen onderzoek gestart, en Norris zal morgen rekening moeten houden met een getergde Verstappen. De Nederlander noteerde de tweede tijd, en maakt alle kans op de zege.