user icon
icon

Zo kijk je live en gratis naar de F1-kwalificatie in Singapore

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zo kijk je live en gratis naar de F1-kwalificatie in Singapore
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 07:36
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Op het Marina Bay Street Circuit in Singapore wordt vandaag de belangrijke kwalificatie afgewerkt. Het is één van de spannendste kwalificaties van het jaar, en voor Nederlandse F1-fans is er goed nieuws. De kwalificatie is namelijk voor veel mensen gratis te zien.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. Om de sessies te kijken bij Viaplay, moet men veel betalen voor een abonnement. Veel mensen zijn dan ook afgehaakt, en dat zorgt ervoor dat men zoekt naar alternatieven. Ook F1 TV zendt de trainingen, kwalificaties en de Grands Prix uit, maar ook hier moet men betalen voor een abonnement.

Meer over GP Singapore 2025 FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

1 okt
 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep

De Duitse optie

Vandaag is er echter ook een gratis alternatief om naar de kwalificatie te kijken. De Duitse zender RTL heeft dit jaar namelijk een sublicentie van Sky Sports, waardoor ze een aantal Grands Prix en kwalificaties mogen uitzenden. Aangezien RTL Duitsland bij veel providers onderdeel uitmaakt van het standaardpakket, is de kwalificatie voor veel Nederlanders gratis te volgen.

De uitzending op RTL Duitsland begint om 14:30, en zal dus een korte voorbeschouwing hebben. Het commentaar bij de Duitse zender wordt verzorgd door Heiko Wasser en de oud-coureur Christian Danner. De Duitse zender heeft niet besloten om ook de Grand Prix van Singapore gratis uit te zenden, deze is morgen dus niet live en gratis te zien op het open net in Nederland.

Grand Prix van Las Vegas

RTL Duitsland zendt later dit jaar nog gratis de Grand Prix van Las Vegas uit. Tijdens dat raceweekend zal ook de kwalificatie gratis worden uitgezonden, waardoor dit raceweekend volledig gratis te volgen zal zijn. Of ze volgend jaar ook gratis races zullen gaan uitzenden, is nog niet bekend. Voor dit jaar vormt het in ieder geval een simpeler, en gratis, alternatief voor de betaalde diensten Viaplay en F1 TV. 

F1 Nieuws RTL Duitsland GP Singapore 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.164

    Gratis blijft betrekkelijk, want abonnement nodig, maar geen extra toevoeging. Zonder abonnement is het gratis via de satelliet te zien.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 08:40

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar