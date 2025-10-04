Zo kijk je live en gratis naar de F1-kwalificatie in Singapore

Op het Marina Bay Street Circuit in Singapore wordt vandaag de belangrijke kwalificatie afgewerkt. Het is één van de spannendste kwalificaties van het jaar, en voor Nederlandse F1-fans is er goed nieuws. De kwalificatie is namelijk voor veel mensen gratis te zien.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. Om de sessies te kijken bij Viaplay, moet men veel betalen voor een abonnement. Veel mensen zijn dan ook afgehaakt, en dat zorgt ervoor dat men zoekt naar alternatieven. Ook F1 TV zendt de trainingen, kwalificaties en de Grands Prix uit, maar ook hier moet men betalen voor een abonnement.

De Duitse optie

Vandaag is er echter ook een gratis alternatief om naar de kwalificatie te kijken. De Duitse zender RTL heeft dit jaar namelijk een sublicentie van Sky Sports, waardoor ze een aantal Grands Prix en kwalificaties mogen uitzenden. Aangezien RTL Duitsland bij veel providers onderdeel uitmaakt van het standaardpakket, is de kwalificatie voor veel Nederlanders gratis te volgen.

De uitzending op RTL Duitsland begint om 14:30, en zal dus een korte voorbeschouwing hebben. Het commentaar bij de Duitse zender wordt verzorgd door Heiko Wasser en de oud-coureur Christian Danner. De Duitse zender heeft niet besloten om ook de Grand Prix van Singapore gratis uit te zenden, deze is morgen dus niet live en gratis te zien op het open net in Nederland.

Grand Prix van Las Vegas

RTL Duitsland zendt later dit jaar nog gratis de Grand Prix van Las Vegas uit. Tijdens dat raceweekend zal ook de kwalificatie gratis worden uitgezonden, waardoor dit raceweekend volledig gratis te volgen zal zijn. Of ze volgend jaar ook gratis races zullen gaan uitzenden, is nog niet bekend. Voor dit jaar vormt het in ieder geval een simpeler, en gratis, alternatief voor de betaalde diensten Viaplay en F1 TV.