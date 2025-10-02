Collega-coureurs eensgezind: Verstappen geen titelfavoriet in 2025

Max Verstappen is volgens zijn collega-coureurs niet de favoriet voor de titel dit jaar. Ondanks twee fenomenale zeges hebben de McLaren-coureurs meer kans, aldus de Formule 1-coureurs.

De achterstand van Max Verstappen op kampioenschapsleider Oscar Piastri bedraagt momenteel 69 punten. Daartussen zit Lando Norris. Het verschil tussen de Brit en Verstappen is momenteel 44 punten. Met nog zeven races en drie sprintraces is alles nog mogelijk.

Hoeveel procent kans heeft Verstappen?

Op de vraag hoeveel procent kans Max Verstappen heeft omtrent het wereldkampioenschap in 2025 antwoordde Charles Leclerc, mogelijk toekomstig-teamgenoot Isack Hadjar en oud-teamgenoot Alex Albon. Charles Leclerc is het meest optimistisch en schat Verstappen het beste in van de drie coureurs. Alsnog blijven de kansen dat Verstappen wint niet groot, aldus de drie coureurs.

"Ik zou zeggen twintig procent. De achterstand is groot. We hebben de laatste races gereden op low-downforce circuits, zoals Monza en Baku, waar Red Bull erg sterk was. Ik verwacht dat McLaren op circuits als hier in Singapore weer terugkeert naar het niveau dat we eerder dit seizoen zagen. Ze brachten een upgrade in Monza die goed lijkt te werken, maar op een high-downforce baan denk ik niet dat het genoeg is om McLaren te verslaan", beslist de Ferrari-coureur na vraag van de internationale media.

Rijdt Hadjar volgend seizoen naast een vijfvoudig wereldkampioen?

Isack Hadjar hoopt volgend seizoen naast Max Verstappen te mogen rijden bij Red Bull Racing. De Fransman blijft wel realistisch en sluit zich bij Charles Leclerc aan: "Ik denk hetzelfde, maar 20 procent is veel. Ik zou eerder zeggen tien. Dat is nog steeds een goede kans, maar met 69 punten achterstand op Piastri is het lastig."

Oud-teamgenoot Alex Albon ziet het iets minder rooskleurig voor Max Verstappen: "Er hoeft maar één crash te gebeuren tussen Lando en Oscar en dan is de titelstrijd weer helemaal open. Ik weet niet wat de kansen bij de bookmakers zijn, maar ik zeg 15 procent."