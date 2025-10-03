user icon
icon

Hamilton wil knop omzetten na zware week: "Wereldwijde steun was geweldig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton wil knop omzetten na zware week: "Wereldwijde steun was geweldig"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton kijkt terug op een zware week. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest afscheid nemen van zijn hond Roscoe, die overleed. Eenmaal aangekomen in Singapore hoopt de Ferrari-coureur op een sportieve opsteker.

De volledige F1-wereld leefde mee met Hamilton nadat hij het overlijden van Roscoe wereldkundig maakte. Op social media kreeg hij talloze steunbetuigingen vanuit de paddock en van fans wereldwijd. In Singapore liet Hamilton weten dat dit hem veel kracht heeft gegeven.

Meer over Lewis Hamilton 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep
 'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

29 sep

Steun doet Hamilton goed na verlies Roscoe

“Het is geweldig om te zien hoeveel steun we krijgen van mensen over de hele wereld”, vertelde Hamilton tijdens zijn perspraatje tegenover de aanwezige media. “Het is overweldigend om te zien hoeveel Roscoe mensen heeft geraakt en voor hen heeft betekend.”

Hamilton staat bekend als een echte dierenliefhebber. Voor de Brit was het een emotioneel zware week, maar hij probeert nu de knop om te zetten. “De vriendelijke berichten die ik heb ontvangen, hebben me echt opgevrolijkt. Daar ben ik heel dankbaar voor. Iedereen die weet hoe het is om een huisdier te verliezen, weet hoe pijnlijk dat is. Ik las ergens dat rouw de laatste daad van liefde is, en dat voel ik zeker.”

Wat kunnen Hamilton en Ferrari in Singapore?

In Singapore richt Hamilton zich nu volledig op de jacht naar zijn eerste podiumplaats met Ferrari. “Ik ben optimistisch. Er zijn veel positieve punten te halen uit de laatste race en ik voel me beter in de auto,” aldus Hamilton.

Hamilton heeft bovendien een uitstekende staat van dienst in Singapore. In het verleden won hij er vier keer, waarbij zijn magistrale pole ronde uit 2018 nog altijd legendarisch is. “Dit circuit is me altijd goed gezind geweest. Ik ben enthousiast om hier voor het eerst met Ferrari te rijden en te ontdekken hoe deze auto zich gedraagt in vergelijking met mijn vorige wagens. Als we dit weekend beter presteren en ons sterker kwalificeren, kunnen we een veel beter resultaat neerzetten.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Singapore 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.323

    Het is nooit fijn als je huisdier overlijd, al heeft Roscoe gewoon het beste baasje gekregen die een hond kan wensen. Zal me niets verwonderen als er binnen kort weer een pup bij hem komt.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 12:04

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.498
  • Podiums 132
  • Grand Prix 225
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar