Lewis Hamilton kijkt terug op een zware week. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest afscheid nemen van zijn hond Roscoe, die overleed. Eenmaal aangekomen in Singapore hoopt de Ferrari-coureur op een sportieve opsteker.

De volledige F1-wereld leefde mee met Hamilton nadat hij het overlijden van Roscoe wereldkundig maakte. Op social media kreeg hij talloze steunbetuigingen vanuit de paddock en van fans wereldwijd. In Singapore liet Hamilton weten dat dit hem veel kracht heeft gegeven.

Steun doet Hamilton goed na verlies Roscoe

“Het is geweldig om te zien hoeveel steun we krijgen van mensen over de hele wereld”, vertelde Hamilton tijdens zijn perspraatje tegenover de aanwezige media. “Het is overweldigend om te zien hoeveel Roscoe mensen heeft geraakt en voor hen heeft betekend.”

Hamilton staat bekend als een echte dierenliefhebber. Voor de Brit was het een emotioneel zware week, maar hij probeert nu de knop om te zetten. “De vriendelijke berichten die ik heb ontvangen, hebben me echt opgevrolijkt. Daar ben ik heel dankbaar voor. Iedereen die weet hoe het is om een huisdier te verliezen, weet hoe pijnlijk dat is. Ik las ergens dat rouw de laatste daad van liefde is, en dat voel ik zeker.”

Wat kunnen Hamilton en Ferrari in Singapore?

In Singapore richt Hamilton zich nu volledig op de jacht naar zijn eerste podiumplaats met Ferrari. “Ik ben optimistisch. Er zijn veel positieve punten te halen uit de laatste race en ik voel me beter in de auto,” aldus Hamilton.

Hamilton heeft bovendien een uitstekende staat van dienst in Singapore. In het verleden won hij er vier keer, waarbij zijn magistrale pole ronde uit 2018 nog altijd legendarisch is. “Dit circuit is me altijd goed gezind geweest. Ik ben enthousiast om hier voor het eerst met Ferrari te rijden en te ontdekken hoe deze auto zich gedraagt in vergelijking met mijn vorige wagens. Als we dit weekend beter presteren en ons sterker kwalificeren, kunnen we een veel beter resultaat neerzetten.