Belgisch topmodel stelt zich kandidaat als FIA-president

Een vierde persoon heeft zich verkiesbaar gesteld als president van de FIA. Virginie Philippot heeft in 2012 deelgenomen aan Miss België en in 2017 aan Miss International. De Belg is momenteel 33 jaar oud.

Philippot voegt zich bij Mohammed Ben Sulayem, Tim Mayer en Laura Villars. De Miss International-ster heeft op haar Instagram officieel bekendgemaakt dat ze zichzelf verkiesbaar stelt voor de FIA-verkiezingen.

Reden van kandidatuur

"Ik stel me kandidaat voor het voorzitterschap van de FIA. Niet om de 'eerste' te zijn, maar om ervoor te zorgen dat ik niet de laatste ben", Philppot zou graag de eerste vrouwelijke president van de FIA willen zijn. Momenteel doet Ben Sulayem het presidentschap. Hij stelt zich herkiesbaar.

"Ik vind dat de motorsport een afspiegeling moet zijn van de echte wereld: gedurfd, divers en verenigd. Als vrouw met een mondiale visie en diepe wortels ben ik hier om deuren te openen die al te lang gesloten zijn gebleven. Laten we een FIA bouwen die echt inclusief is voor elke stem, elk verhaal, elke passie."

'Het gaat om het nu'

"De race om de toekomst begint nu", zo eindigt Philippot op haar socialmediakanaal. De Belg wil dus graag de eerste vrouwelijke president zijn, maar moet het daarvoor opnemen tegen Laura Villars. Villars is een Zwitserse coureur die op 25-jarige leeftijd pas haar professionele carrière begon. Momenteel is Villars 28 jaar oud. Ook neemt Philippot het op tegen Tim Mayer, de Amerikaanse oud-official, en de huidige president Mohammed Ben Sulayem.

Mayer heeft veel meer ervaring dan Philippot en Villars. De Amerikaan is al sinds de jaren 90 werkzaam in de motorsport. Hij was een steward in de WEC, GT1 en in de Formule 1. Mohammed Ben Sulayem is al vier jaar president geweest. Onder hem is Max Verstappen drie keer wereldkampioen geworden, maar hij heeft heel wat controverse met zich meegebracht.