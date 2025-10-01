user icon
icon

Belgisch topmodel stelt zich kandidaat als FIA-president

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Belgisch topmodel stelt zich kandidaat als FIA-president
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 15:24
  • comments 15
  • Door: Jesse Jansen

Een vierde persoon heeft zich verkiesbaar gesteld als president van de FIA. Virginie Philippot heeft in 2012 deelgenomen aan Miss België en in 2017 aan Miss International. De Belg is momenteel 33 jaar oud. 

Meer over FIA FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep
 Assen geeft duidelijkheid over mogelijk plekje op F1-kalender

Assen geeft duidelijkheid over mogelijk plekje op F1-kalender

30 sep

Philippot voegt zich bij Mohammed Ben Sulayem, Tim Mayer en Laura Villars. De Miss International-ster heeft op haar Instagram officieel bekendgemaakt dat ze zichzelf verkiesbaar stelt voor de FIA-verkiezingen. 

Reden van kandidatuur

"Ik stel me kandidaat voor het voorzitterschap van de FIA. Niet om de 'eerste' te zijn, maar om ervoor te zorgen dat ik niet de laatste ben", Philppot zou graag de eerste vrouwelijke president van de FIA willen zijn. Momenteel doet Ben Sulayem het presidentschap. Hij stelt zich herkiesbaar. 

"Ik vind dat de motorsport een afspiegeling moet zijn van de echte wereld: gedurfd, divers en verenigd. Als vrouw met een mondiale visie en diepe wortels ben ik hier om deuren te openen die al te lang gesloten zijn gebleven. Laten we een FIA bouwen die echt inclusief is voor elke stem, elk verhaal, elke passie."

'Het gaat om het nu'

"De race om de toekomst begint nu", zo eindigt Philippot op haar socialmediakanaal. De Belg wil dus graag de eerste vrouwelijke president zijn, maar moet het daarvoor opnemen tegen Laura Villars. Villars is een Zwitserse coureur die op 25-jarige leeftijd pas haar professionele carrière begon. Momenteel is Villars 28 jaar oud. Ook neemt Philippot het op tegen Tim Mayer, de Amerikaanse oud-official, en de huidige president Mohammed Ben Sulayem. 

Mayer heeft veel meer ervaring dan Philippot en Villars. De Amerikaan is al sinds de jaren 90 werkzaam in de motorsport. Hij was een steward in de WEC, GT1 en in de Formule 1. Mohammed Ben Sulayem is al vier jaar president geweest. Onder hem is Max Verstappen drie keer wereldkampioen geworden, maar hij heeft heel wat controverse met zich meegebracht. 

JPfx

Posts: 424

Is een vrouwelijke Belg niet een Belgische? Of mag dat tegenwoordig ook al niet meer?

  • 3
  • 1 okt 2025 - 15:31
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.431

    Gotnondeju zeg, die mag van mij daarom ook Ome Ben opvolgen.
    Das gotnondeju 'n tropische verrassing zeg.

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 15:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.431

      Sorry, ik liet me gaan.
      Dit soort uitlatingen hoort totaal niet bij mijn opvattingen en waarden......en toch zeker niet bij mijn personage...

      • + 2
      • 1 okt 2025 - 15:26
    • Beri

      Posts: 6.703

      Alle slakkensporen in een zoutwoestijn.. Dat is een prima verschijning!

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 15:29
    • Regenrace

      Posts: 1.993

      Ik heb begrepen dat Andre van Duin zich ook kandidaat stelt.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 16:04
  • JPfx

    Posts: 424

    Is een vrouwelijke Belg niet een Belgische? Of mag dat tegenwoordig ook al niet meer?

    • + 3
    • 1 okt 2025 - 15:31
    • Patrace

      Posts: 6.253

      Belg is als je niet zeker bent van het geslacht. Wellicht dat de contentmaker (ja, bewust een gek woord) er niet helemaal zeker van was dat ze een vrouw is?
      Je zou toch zeggen dat de titel Miss wel een indicatie is. :-)

      • + 1
      • 1 okt 2025 - 15:37
    • Pietje Bell

      Posts: 31.279

      Je was me net voor @JPfx. Had jouw bericht nog niet gezien.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 15:41
    • Stoffelman

      Posts: 6.208

      Vrouwelijk.
      Ze is een Belg, of heeft de Belgische nationaliteit

      Mannelijk.
      Hij is een Belg, of heeft de Belgische nationaliteit.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 16:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.431

    Ik stel voor datVirginie Philippot en Laura Villars het onderling maar moeten uitvechten middels 'n modder wedstrijd dat dan rechtstreeks wordt uitgezonden door Viaplay met 'n tijdelijke verhoging naar 50€.

    • + 2
    • 1 okt 2025 - 15:33
  • BoerTeun

    Posts: 1.455

    Ik stem op Virginie, gewoon omdat ze wereldvrede wil.

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 15:36
  • Pietje Bell

    Posts: 31.279

    "De Belg is momenteel 33 jaar oud."

    De Belg? Is zij een man? Moet dat niet Belgische zijn?

    Over modellen gesproken ...... De vriendinnen van Gasly en Ocon lopen vanavond tijdens
    de Paris Fashion Week op de catwalk voor het beroemde Parijse modehuis Balmain,
    waar een simpel T-shirtje vanaf €400 en een hoody vanaf €880 kost. :-))

    Kika heeft eergisteren op de catwalk voor L'Oreal gelopen en Flavy heeft eerder al vele
    keren op een catwalk gelopen. Vanavond om 20:00u wordt dit live gestreamd.

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 15:39
    • Pietje Bell

      Posts: 31.279

      "De Belg wil dus graag de eerste vrouwelijke president zijn,
      maar moet ............. "

      Ja, voordat zij een Belg genoemd mag worden moet er idd
      eerst heel wat gebeuren.

      • + 1
      • 1 okt 2025 - 15:44
  • dutchiceman

    Posts: 5.439

    Ik verveel me dus ik stel me kandidaat voor president van de FIA?

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 15:42
  • Klus

    Posts: 2.336

    Britt Dekker bereid zich inmiddels ook voor op een kandidaatstelling.

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 16:26

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (63)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar