FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 14:47
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

De FIA heeft besloten om een belangrijke aanpassing te maken aan de pitstraat van Singapore. In de pits mag vanaf nu tachtig kilometer per uur gereden worden in plaats van zestig kilometer per uur. 

In voorgaande jaren werd er dus in Singapore langzamer gereden dan 'normaal', maar vanaf dit jaar niet meer. De snelheid is met twintig kilometer per uur verhoogd. De coureurs reden langzamer in de pits van het stratencircuit. 

Niet alleen in Singapore

Ook in Zandvoort is de maximale snelheid in de pitstraat verhoogd. Ook hier mochten de coureurs eerst zestig kilometer per uur. Eind augustus dit jaar werd de verandering in Zandvoort doorgevoerd. Bandenleverancier Pirelli kwam met het nieuws naar buiten. Pirelli zegt dat de FIA deze wissel heeft doorgevoerd vanwege de minimale inhaalposities op de baan.

"Er zijn vier DRS-zones, maar inhalen is over het algemeen een zeldzaamheid. De verhoging van de snelheidslimiet in de pitstraat van 60 naar 80 kilometer per uur zou een aanzienlijk effect moeten hebben op de strategie, waarbij een eenstopper bijna verplicht is."

Banden zijn superbelangrijk

De Pirellis zijn de komende Grand Prix extra belangrijk. Door de minimale inhaalmogelijkheden zijn de rode Pirellis op de zaterdag extra belangrijk. Ook is strategie een belangrijk aspect voor succes in Singapore. In de vorige twee edities wisten de coureurs die poleposition hadden behaald ook de race te winnen. Zowel Carlos Sainz in 2023 als Lando Norris in 2024 won de Grand Prix vanaf P1. 

De banden die Pirelli gaat meenemen zijn de C3, C4 en de C5. Dit is geen verschil ten opzichte van de vorige editie. De bandenleverancier meldt dat naar alle waarschijnlijkheid de harde en de mediumband het meest gebruikt gaan worden tijdens de Grand Prix van Singapore. Een zachte band is mogelijk bij de start of aan het einde van de race als er een safetycar is geweest.

Larry Perkins

Posts: 60.297

Volgende stap is een DRS-zone in de pitstraat...

  • 5
  • 1 okt 2025 - 15:14
F1 Nieuws GP Singapore 2025

Reacties (5)

  • Golf-GTI

    Posts: 1.507

    Het opvallende is het woord zelf, dat dus ☝🏻

    • + 2
    • 1 okt 2025 - 14:59
  • mario

    Posts: 14.157

    Pitracing!

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 15:00
  • van lotje,g

    Posts: 1.097

    Dat gaat bekeuringen regenen, aan het eind van de pitstraat staat de flitser nog op 60km.

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 15:11
  • Larry Perkins

    Posts: 60.296

    Volgende stap is een DRS-zone in de pitstraat...

    • + 5
    • 1 okt 2025 - 15:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.428

    .....Aanzienlijk effect moeten hebben op de strategie, waarbij een eenstopper bijna verplicht is."

    Nou kijk ik nog maar 'n paar maanden F1, maar ik weet zeker dat minimaal een eenstopper altijd verplicht is.

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 15:21

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

