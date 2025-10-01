FIA grijpt in: Opvallende nieuwe regel van kracht in Singapore

De FIA heeft besloten om een belangrijke aanpassing te maken aan de pitstraat van Singapore. In de pits mag vanaf nu tachtig kilometer per uur gereden worden in plaats van zestig kilometer per uur.

In voorgaande jaren werd er dus in Singapore langzamer gereden dan 'normaal', maar vanaf dit jaar niet meer. De snelheid is met twintig kilometer per uur verhoogd. De coureurs reden langzamer in de pits van het stratencircuit.

Niet alleen in Singapore

Ook in Zandvoort is de maximale snelheid in de pitstraat verhoogd. Ook hier mochten de coureurs eerst zestig kilometer per uur. Eind augustus dit jaar werd de verandering in Zandvoort doorgevoerd. Bandenleverancier Pirelli kwam met het nieuws naar buiten. Pirelli zegt dat de FIA deze wissel heeft doorgevoerd vanwege de minimale inhaalposities op de baan.

"Er zijn vier DRS-zones, maar inhalen is over het algemeen een zeldzaamheid. De verhoging van de snelheidslimiet in de pitstraat van 60 naar 80 kilometer per uur zou een aanzienlijk effect moeten hebben op de strategie, waarbij een eenstopper bijna verplicht is."

Banden zijn superbelangrijk

De Pirellis zijn de komende Grand Prix extra belangrijk. Door de minimale inhaalmogelijkheden zijn de rode Pirellis op de zaterdag extra belangrijk. Ook is strategie een belangrijk aspect voor succes in Singapore. In de vorige twee edities wisten de coureurs die poleposition hadden behaald ook de race te winnen. Zowel Carlos Sainz in 2023 als Lando Norris in 2024 won de Grand Prix vanaf P1.

De banden die Pirelli gaat meenemen zijn de C3, C4 en de C5. Dit is geen verschil ten opzichte van de vorige editie. De bandenleverancier meldt dat naar alle waarschijnlijkheid de harde en de mediumband het meest gebruikt gaan worden tijdens de Grand Prix van Singapore. Een zachte band is mogelijk bij de start of aan het einde van de race als er een safetycar is geweest.