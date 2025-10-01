Lawson vergelijkt zichzelf met Verstappen: "Hij is gewoon heel snel en consistent"

Liam Lawson is erg onder de indruk van Max Verstappen. De Racing Bulls-coureur mocht dit seizoen tweemaal de teamgenoot van Verstappen zijn. Volgens de Nieuw-Zeelander is de degradatie van Lawson niet zijn eigen fout.

Liam Lawson werd na de eerste twee races van de 2025-campagne al geruild met Yuki Tsunoda. Liam Lawson heeft zich ondertussen herpakt en heeft tien punten meer dan Yuki Tsunoda.

Vloek van de tweede Red Bull-coureur

Max Verstappen heeft bij Red Bull Racing de ene naar de andere teamgenoot verslonden. De Nederlander heeft na Daniel Ricciardo meerdere teamgenoten gehad, zoals Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en momenteel Yuki Tsunoda.

"Ik heb maar twee races als zijn teamgenoot gereden, maar zelfs als je hem van een afstand ziet, begrijp je veel dingen. Alle teams delen gegevens, zodat anderen ze kunnen zien. Basisinformatie, zoals GPS en andere gegevens. Ik vergelijk mezelf al een paar jaar met Max en het is indrukwekkend om te zien wat hij doet. Hij is gewoon heel snel, heel consistent en heel comfortabel met de auto", zegt Lawson tegenover Automoto.it.

Slechte timing van het debuut Lawson

Volgens Liam Lawson was zijn timing niet goed: "De timing was niet ideaal. Ik had slechts een week voordat er een tripleheader begon. Het waren hectische momenten. De auto van Racing Bulls vereiste bovendien een andere rijstijl. Ik moest me opnieuw aanpassen, en sindsdien hebben we ook enkele wijzigingen doorgevoerd om het voor mij comfortabeler te maken."

"Uiteraard zou het ideaal zijn om dit allemaal voor het begin van het seizoen te doen, maar ik denk dat het een proces is dat me heeft geholpen om me tijdens de laatste races op mijn gemak te voelen", zegt de Racing Bulls-coureur. Momenteel heeft Lawson 30 punten en staat hij dertiende in het wereldkampioenschap. De Nieuw-Zeelander heeft zich herpakt sinds zijn degradatie.