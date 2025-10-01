user icon
icon

Lawson vergelijkt zichzelf met Verstappen: "Hij is gewoon heel snel en consistent"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lawson vergelijkt zichzelf met Verstappen: "Hij is gewoon heel snel en consistent"
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 18:09
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Liam Lawson is erg onder de indruk van Max Verstappen. De Racing Bulls-coureur mocht dit seizoen tweemaal de teamgenoot van Verstappen zijn. Volgens de Nieuw-Zeelander is de degradatie van Lawson niet zijn eigen fout. 

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep

Liam Lawson werd na de eerste twee races van de 2025-campagne al geruild met Yuki Tsunoda. Liam Lawson heeft zich ondertussen herpakt en heeft tien punten meer dan Yuki Tsunoda. 

Vloek van de tweede Red Bull-coureur

Max Verstappen heeft bij Red Bull Racing de ene naar de andere teamgenoot verslonden. De Nederlander heeft na Daniel Ricciardo meerdere teamgenoten gehad, zoals Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en momenteel Yuki Tsunoda. 

"Ik heb maar twee races als zijn teamgenoot gereden, maar zelfs als je hem van een afstand ziet, begrijp je veel dingen. Alle teams delen gegevens, zodat anderen ze kunnen zien. Basisinformatie, zoals GPS en andere gegevens. Ik vergelijk mezelf al een paar jaar met Max en het is indrukwekkend om te zien wat hij doet. Hij is gewoon heel snel, heel consistent en heel comfortabel met de auto", zegt Lawson tegenover Automoto.it.

Slechte timing van het debuut Lawson

Volgens Liam Lawson was zijn timing niet goed: "De timing was niet ideaal. Ik had slechts een week voordat er een tripleheader begon. Het waren hectische momenten. De auto van Racing Bulls vereiste bovendien een andere rijstijl. Ik moest me opnieuw aanpassen, en sindsdien hebben we ook enkele wijzigingen doorgevoerd om het voor mij comfortabeler te maken."

"Uiteraard zou het ideaal zijn om dit allemaal voor het begin van het seizoen te doen, maar ik denk dat het een proces is dat me heeft geholpen om me tijdens de laatste races op mijn gemak te voelen", zegt de Racing Bulls-coureur. Momenteel heeft Lawson 30 punten en staat hij dertiende in het wereldkampioenschap. De Nieuw-Zeelander heeft zich herpakt sinds zijn degradatie.

Rimmer

Posts: 12.805

Sooo!! Pittig interview.
Denk dat de mensen hier met smart wachten op de volledige vertaling. Dit is ff het investeren waard hoor. Ik dacht bv altijd dat Max het geen ene moer interesseerde. Wist niet eens dat hij een familieman was.

  • 2
  • 1 okt 2025 - 18:46
F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.288

    Vandaag hebben ze een interview met Max op deze site geplaatst, maar daar zit een
    geoblock op. Is er hier iemand die in Duitsland woont en de boel kort kan weergeven?
    Het liefst een screenshot van de video maken als het kort duurt.

    sport.sky.de/forme(...)eben/13441659/34960

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 18:20
    • Pietje Bell

      Posts: 31.288

      “how important is family to you?”

      max: “very important, in the end it’s the most important thing in the world. [my own little family] is something i’ve wished for for a long time.”


      “Hoe belangrijk is familie voor jou?”

      Max: "Heel belangrijk, uiteindelijk is het het allerbelangrijkste ter wereld.
      [Mijn eigen gezinnetje] is iets waar ik al heel lang naar verlang."

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 18:21
    • Rimmer

      Posts: 12.805

      Sooo!! Pittig interview.
      Denk dat de mensen hier met smart wachten op de volledige vertaling. Dit is ff het investeren waard hoor. Ik dacht bv altijd dat Max het geen ene moer interesseerde. Wist niet eens dat hij een familieman was.

      • + 2
      • 1 okt 2025 - 18:46
    • Pietje Bell

      Posts: 31.288

      Even een correctie!

      Ene NINI van Twitter heeft bovenstaande vertaald, maar door een oranje bril.

      Het moet zijn:
      “Hoe belangrijk is familie voor jou?”

      Max: "Heel belangrijk, uiteindelijk is het het allerbelangrijkste ter wereld."

      De rest heeft ze uit de context gehaald en er achteraan geplakt.

      [Mijn eigen gezinnetje] <--- haar conclusie, ...... is iets waar ik al heel lang naar verlang."

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 19:45

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar