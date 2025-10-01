user icon
Piastri klaar voor Norris en Verstappen: "McLaren is comfortabel hier"

Piastri klaar voor Norris en Verstappen: "McLaren is comfortabel hier"
  Gepubliceerd op 01 okt 2025 18:46
  3
  Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri is klaar voor de Grand Prix van Singapore. De Australiër van McLaren beleefde een horrorweekend in Bakoe, maar is vastberaden zich op het Marina Bay Street Circuit te herpakken. Dat is ook nodig, want zowel Lando Norris als Max Verstappen nadert in de titelstrijd.

Voor de zomerstop leek Piastri vrij eenvoudig af te stevenen op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Tot dusver won hij al zeven Grands Prix, maar sinds de race in Italië heeft McLaren er een serieuze uitdager bij. Verstappen en Red Bull Racing hebben iets gevonden in de RB21 en grepen overtuigend de zeges in Monza en Bakoe.

Piastri wil zich herpakken in Singapore

Piastri zelf kende in Azerbeidzjan een dramatisch weekend met twee crashes, waardoor zijn voorsprong op Norris is geslonken tot 25 punten en Verstappen op 69 punten staat. Nog altijd een comfortabele marge, maar één fout kan de titelstrijd volledig op zijn kop zetten. Toch kijkt Piastri met vertrouwen vooruit naar Singapore.

“Ik heb er enorm veel zin in om weer in de cockpit te kruipen,” vertelt de Australiër in de vooruitblik van McLaren. “Op papier – en gezien de omstandigheden in Singapore – heeft onze auto zich in het verleden altijd sterk getoond. Met dat in gedachten verwacht ik een positief weekend.” Vorig jaar bewees McLaren dat al, toen Norris met overmacht de stratenrace wist te winnen.

Fans uit Australië reizen met Piastri mee

Daarnaast rekent Piastri op extra steun vanaf de tribunes. “Singapore is qua afstand de dichtstbijzijnde race bij Australië, dus er zijn altijd veel landgenoten aanwezig. Dat geeft echt een boost, zeker tijdens een van de mooiste nachtraces van het seizoen.”

Niet alleen voor Piastri en Norris staat er veel op het spel. Ook McLaren zelf kan dit weekend een belangrijke stap zetten richting de constructeurstitel. Het team uit Woking jaagt op de tweede opeenvolgende wereldtitel bij de teams.

Rimmer

Posts: 12.805

Klinkt niet meteen als een verlamde man die 69 punten gaat verspelen omdat hij de druk niet aan kan.
Klinkt meer als een man die vrijwel alles won voor hij in de F1 terecht kwam en nog steeds in zichzelf en zijn team gelooft.
Dat zullen wel heel erg goede updates moeten zijn dan voor RB.

  • 1
  • 1 okt 2025 - 18:50
Reacties (3)

  • Rimmer

    Posts: 12.805

    Klinkt niet meteen als een verlamde man die 69 punten gaat verspelen omdat hij de druk niet aan kan.
    Klinkt meer als een man die vrijwel alles won voor hij in de F1 terecht kwam en nog steeds in zichzelf en zijn team gelooft.
    Dat zullen wel heel erg goede updates moeten zijn dan voor RB.

    • + 1
    • 1 okt 2025 - 18:50
    • Robin

      Posts: 2.835

      Of de reeds geïmplementeerde update doet het hier ook fantastisch maar dat zou wel heel bijzonder zijn.
      Van mij mag Piastri kampioen worden, ik zie geen enkele reden waarom ik het hem niet zou gunnen.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 20:02
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 304

      Zie het ook niet gebeuren dat Piastri 'm weer in de muur zet. Mijn vermoeden is dat Piastri de race wint met daarachter Verstappen en Leclerc. Norris bekijkt de muur wél van iets te dichtbij...

      • + 1
      • 1 okt 2025 - 22:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

