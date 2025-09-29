'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

Lewis Hamilton heeft het momenteel zwaar bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kan zich niet mengen in de strijd om de podiumplekken, en hij heeft het team ook nog niet naar zijn hand kunnen zetten. Nu gaan er zelfs geruchten rond over een sluimerend intern conflict met zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton stapte afgelopen winter van Mercedes over naar Ferrari. Hij hoopte bij het team uit Maranello zijn oude vorm te hervinden, en mee te kunnen strijden om de wereldtitel. Dit lukt hem echter niet, en op een sprintzege in China na heeft hij nog weinig mooie dingen laten zien. In Azerbeidzjan ging het anderhalve week geleden weer niet naar wens, en kwam Hamilton slechts als achtste over de streep. In de slotfase lukte het hem niet om zijn teammaat Charles Leclerc erlangs te laten, en dat zorgt voor geruchten.

Intern conflict bij Ferrari?

De Zwitserse krant Blick meldt dan ook dat de harmonie tussen Hamilton en Leclerc is verstoord. Volgens het medium zou het interne conflict tussen de twee ontevreden coureurs aankomend weekend in Singapore verder kunnen escaleren als het weer verkeerd gaat. Het medium wijst erop dat Leclerc ook niet blij is met de huidige situatie bij Ferrari, het team lijkt niet in staat te zijn om echt te kunnen vechten met de andere topteams.

Bikkelharde kritiek voor Hamilton

De krant Blick is verder bikkelhard voor Hamilton. Ze wijzen naar Kimi Räikkönen, Fernando Alonso en Sebastian Vettel, die ook als wereldkampioenen instapten bij Ferrari in de hoop het team weer terug te brengen naar de top. Geen van hen slaagde daar in, en het is volgens hen nog maar de vraag of Hamilton het wél voor elkaar gaat krijgen.

Hamilton staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 121 WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Leclerc staat vijfde met 165 WK-punten.