user icon
icon

'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 16:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft het momenteel zwaar bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kan zich niet mengen in de strijd om de podiumplekken, en hij heeft het team ook nog niet naar zijn hand kunnen zetten. Nu gaan er zelfs geruchten rond over een sluimerend intern conflict met zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton stapte afgelopen winter van Mercedes over naar Ferrari. Hij hoopte bij het team uit Maranello zijn oude vorm te hervinden, en mee te kunnen strijden om de wereldtitel. Dit lukt hem echter niet, en op een sprintzege in China na heeft hij nog weinig mooie dingen laten zien. In Azerbeidzjan ging het anderhalve week geleden weer niet naar wens, en kwam Hamilton slechts als achtste over de streep. In de slotfase lukte het hem niet om zijn teammaat Charles Leclerc erlangs te laten, en dat zorgt voor geruchten.

Meer over Ferrari Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

23 sep
 'Ferrari wil een stap zetten richting komst van Verstappen'

'Ferrari wil een stap zetten richting komst van Verstappen'

15 sep

Intern conflict bij Ferrari?

De Zwitserse krant Blick meldt dan ook dat de harmonie tussen Hamilton en Leclerc is verstoord. Volgens het medium zou het interne conflict tussen de twee ontevreden coureurs aankomend weekend in Singapore verder kunnen escaleren als het weer verkeerd gaat. Het medium wijst erop dat Leclerc ook niet blij is met de huidige situatie bij Ferrari, het team lijkt niet in staat te zijn om echt te kunnen vechten met de andere topteams.

Bikkelharde kritiek voor Hamilton

De krant Blick is verder bikkelhard voor Hamilton. Ze wijzen naar Kimi Räikkönen, Fernando Alonso en Sebastian Vettel, die ook als wereldkampioenen instapten bij Ferrari in de hoop het team weer terug te brengen naar de top. Geen van hen slaagde daar in, en het is volgens hen nog maar de vraag of Hamilton het wél voor elkaar gaat krijgen.

Hamilton staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 121 WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Leclerc staat vijfde met 165 WK-punten.

Canson Po

Posts: 2.718

Sensatie krant ofzo? geloof hier weinig van.

  • 2
  • 29 sep 2025 - 16:54
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Singapore 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Canson Po

    Posts: 2.718

    Sensatie krant ofzo? geloof hier weinig van.

    • + 2
    • 29 sep 2025 - 16:54
  • Rimmer

    Posts: 12.786

    Denk dat Lewis en Charles met elkaar niet perse heel veel problemen hebben. Baku heeft daar geen invloed op want Lewis wilde aan de kant gaan maar de finishlijn ligt daar niet op dezelfde plek als de start. Lewis had zich daar een beetje in vergist denk ik.
    Volgens Ferrari zijn beide rijders redelijk hetzelfde in hun commentaar op, en wensen voor, de auto dus ook daar zullen geen problemen met elkaar ontstaan.
    Ik heb ook niet het idee dat Lewis daar snoeihard met de vuist op tafel aan het slaan is en het halve team naar zijn hand zet. Die positie heeft hij ook niet en Charles doet dit andersom ook niet. Charles is een lieve zachte jongen met heeeeeeeeeeel veel respect voor Ferrari. Die slaat nog elke dag een kruisje als hij de fabriek binnenloopt.
    Wel zal er veel onrust en frustratie zijn bij alle medewerkers onderling incl de rijders. Maar dat ligt toch echt bij Ferrari en met name het management.

    Maar nu we toch eerlijk zijn; Iedereen weet ook wel dat Lewis en Charles geen vrienden worden, ze verschillen teveel in leeftijd en ontwikkeling en in persoonlijkheid. Ze hebben amper raakvlakken en dat is ook prima. Lewis heeft ook altijd wel een beetje strijd en weerstand met zijn teamgenoot nodig om zichzelf op te laden. Hij moet een “vijand” hebben maar de huidige Ferrari is zo zwak dat de vijand nu nog heel makkelijk buiten Ferrari gevonden kan worden dus ook dat verwacht ik niet echt als een issue.
    Klinkt er meer naar dat de media wat probeert te creëeren.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 17:02
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.884

      Ik wil niet de Pietje gaan uithangen maar tijdens de podia interviews op de donderdagen (denk ik?) geven ze toch vaak aan met elkaar (online) te schaken etc buiten raceweekenden om.

      Raakvlakken: mode, muziek, schaken.

      Boeiend verder. Als ze dat ding maar eens op P1 planten.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 17:49
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.427

    Hilarisch. De uitleg van Lewis is plausibel, zijn onmiddellijke excuses oprecht. Verder aub...

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 17:14
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 299

    Ik gun Leclerc een goeie bolide bij een ander team met spannende gevechten. Misschien na 2026 maar eens overstappen...

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 18:27

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.498
  • Podiums 132
  • Grand Prix 225
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar