user icon
icon

Verstappen ontvangt speciale prijs na geweldig Nordschleife-debuut

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen ontvangt speciale prijs na geweldig Nordschleife-debuut
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 12:46
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende afgelopen weekend een droomdebuut in een GT3-bolide in de NLS. Op de Nürburgring Nordschleife greep Verstappen bij de start de leiding, en stuurde zijn teamgenoot Chris Lulham de auto als winnaar over de streep. Verstappens puike debuut leverde hem ook een prijs op.

Verstappen haalde twee weken geleden zijn Permit A op de Nürburgring Nordschleife. Dit staat hem toe om in een GT3-bolide te racen op de Ring, en hij maakte direct van de eerste mogelijkheid gebruik. Samen met Lulham nam hij deel aan de NLS-race in een Ferrari 296 GT3, en ze wisten direct te winnen. Daarmee maakten ze veel indruk op alles en iedereen die iets weet van de Nordschleife.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep

Speciale prijs voor Verstappen

Niet alleen de fans genoten van Verstappen, ook de kenners vielen haast van hun stoel. Verstappen en Lulham kregen na afloop de zegekrans omgehangen, en de Nederlander kreeg nóg een speciale prijs. Tijdens de podiumceremonie kreeg hij namelijk de prijs voor de 'Driver of the Race'. In tegenstelling tot in de Formule 1, wordt deze prijs niet uitgereikt door het publiek.

Organisatie onder de indruk

De commentatoren op de baan, de mensen achter de klasse en de organisatie kiezen dit jaar elke race een coureur die er wat hen betreft boven uitstak. Afgelopen weekend was dat overduidelijk Verstappen, en hij mocht de speciale bokaal dan ook in ontvangst nemen. Volgens de organisatie had hij deze prijs te danken aan het feit dat hij als actieve Formule 1-coureur deelnam aan de race, en dat hij direct wist te winnen bij zijn debuut.

Verstappen kan heel even genieten van zijn succes, maar hij zal snel weer de knop om moeten zetten. Aankomend weekend mag hij weer aan de bak, en verschijnt hij aan de start van de Grand Prix van Singapore. Donderdag moet hij zich voor het eerst melden in de paddock voor de mediadag. 

Larry Perkins

Posts: 60.221

[b] Wat doet het weer in Singapore? [/b]

En zijn de aangepaste aanvangstijden al aangepast en bekend?

  • 1
  • 29 sep 2025 - 12:56
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.221

    Wat doet het weer in Singapore?

    En zijn de aangepaste aanvangstijden al aangepast en bekend?

    • + 1
    • 29 sep 2025 - 12:56
  • shakedown

    Posts: 1.423

    En wat krijgt Lulham? ondanks dat Verstappen de voorsprong heeft gemaakt, deed lulham het ook niet verkeerd. Met alle druk die op die manier op hem is komen liggen (debuut en enorme marge) wil je het niet verklooien. Hij heeft het heel netje thuis gebracht.

    • + 1
    • 29 sep 2025 - 13:04
    • Remco_F1

      Posts: 3.162

      Wat krijgt Lulham? Wat krijgt Lulham zonder Max? Antwoord daarop lijkt mij duidelijk.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:26
    • Larry Perkins

      Posts: 60.221

      Kan maar zo dat Max de award aan Chris L. heeft gegeven.

      Bij de prijsuitreiking nam Max het dingetje in ontvangst en zette het meteen op de grond, zo van "het zal wel..."

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:40
    • Pietje Bell

      Posts: 31.218

      Hier is die Award duidelijk te zien. Chris kreeg lovende woorden op het Engelse Autosport en Motorsport voor zijn prestaties. "De 22-jarige heeft fantastisch gereden, maar had pech met gele vlaggen. Geweldig hoe zo'n (voormalig) simcoureur en nu ook racecoureur bij Verstappendotcom Racing zo'n prestatie heeft neergezet" oid van die strekking.

      pbs.twimg.com/medi(...)q89W?format=jpg&;name=small

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:51
  • shakedown

    Posts: 1.423

    En wat krijgt l0lham? Die heeft het een enorme druk op zich gehad. Het debuut en de enorme voorsprong, dat wil je niet verklooien.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:06
    • snailer

      Posts: 29.934

      L0lham (goede tip om een zero te gebruiken) zijn prijs was race winnaar. Het zou nogal een shakedown zijn als iemand anders dan verstappen DOTD zou zijn geworden.

      Wat ik al mooi vind is dat Verstappen hem 100% vertrouwen gaf om de laatste race helft te rijden. Dat is op zich ook al zeer goed voor het zelfvertrouwen.

      Begreep dat L0lham 30 seconde verloor ten opzichte van de nummer 2 en 3 verloor Hij zat er op het laatst 24 seconde voor terwijl hij werd opgehouden die laatste ronde. Dat stukje zag ik toevallig live. Was net binnen. Hij heeft dus over de loop van de 2 stints die hij reed 8 seconde verloren op ervaren rijders in deze klasse.

      Weet nie tof altijd de zelfde nummer 2 was, want ik heb et idee dat de fords vooral naar voren kwamen door strategie.

      • + 1
      • 29 sep 2025 - 13:16
    • Paulie

      Posts: 4.559

      Lul ham

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:16
    • Paulie

      Posts: 4.559

      Penisham

      • + 1
      • 29 sep 2025 - 13:16
    • Paulie

      Posts: 4.559

      Snikkelham

      kan ook...

      • + 1
      • 29 sep 2025 - 13:17
    • Larry Perkins

      Posts: 60.221

      Piemelkippenfilet




      * ham is ook niet voor iedereen toegestaan...

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:34
    • gijzje

      Posts: 530

      Lölham

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:36
    • shakedown

      Posts: 1.423

      @snailer. Ik heb geen idee van de echte pure snelheid van hem. Maar kan me ook voorstellen dat hij overal eerder remt, curbes niet raakt enz enz enz. Gewoon geen risico lopen puur omdat je maar met 0.001 seconde voorsprong hoeft te winnen.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:48
  • snailer

    Posts: 29.934

    Waarom is mijn fokking post weg? Omdat ik beweerde dat er helemaal niet bijna een crash was?

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:17
    • DenniSNL1980

      Posts: 320

      Nee, die staat er nog, maar dan bij het juiste topic ;)
      Nog nooit zoveel berichten gezien over de GT3

      • + 1
      • 29 sep 2025 - 13:26
    • Larry Perkins

      Posts: 60.221

      Inderdaad meer dan genoeg over de GT3 @DenniSNL1980, daarom begon ik ook maar vast over het weer in Singapore...

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:47
    • snailer

      Posts: 29.934

      Ik denk dat ik zo even een bezoek aan de dokter breng.

      Dank je trouwens.

      Excuses aan de 's i 't e

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:56

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar