Verstappen ontvangt speciale prijs na geweldig Nordschleife-debuut

Max Verstappen kende afgelopen weekend een droomdebuut in een GT3-bolide in de NLS. Op de Nürburgring Nordschleife greep Verstappen bij de start de leiding, en stuurde zijn teamgenoot Chris Lulham de auto als winnaar over de streep. Verstappens puike debuut leverde hem ook een prijs op.

Verstappen haalde twee weken geleden zijn Permit A op de Nürburgring Nordschleife. Dit staat hem toe om in een GT3-bolide te racen op de Ring, en hij maakte direct van de eerste mogelijkheid gebruik. Samen met Lulham nam hij deel aan de NLS-race in een Ferrari 296 GT3, en ze wisten direct te winnen. Daarmee maakten ze veel indruk op alles en iedereen die iets weet van de Nordschleife.

Speciale prijs voor Verstappen

Niet alleen de fans genoten van Verstappen, ook de kenners vielen haast van hun stoel. Verstappen en Lulham kregen na afloop de zegekrans omgehangen, en de Nederlander kreeg nóg een speciale prijs. Tijdens de podiumceremonie kreeg hij namelijk de prijs voor de 'Driver of the Race'. In tegenstelling tot in de Formule 1, wordt deze prijs niet uitgereikt door het publiek.

Organisatie onder de indruk

De commentatoren op de baan, de mensen achter de klasse en de organisatie kiezen dit jaar elke race een coureur die er wat hen betreft boven uitstak. Afgelopen weekend was dat overduidelijk Verstappen, en hij mocht de speciale bokaal dan ook in ontvangst nemen. Volgens de organisatie had hij deze prijs te danken aan het feit dat hij als actieve Formule 1-coureur deelnam aan de race, en dat hij direct wist te winnen bij zijn debuut.

Verstappen kan heel even genieten van zijn succes, maar hij zal snel weer de knop om moeten zetten. Aankomend weekend mag hij weer aan de bak, en verschijnt hij aan de start van de Grand Prix van Singapore. Donderdag moet hij zich voor het eerst melden in de paddock voor de mediadag.