Ferrari complementeert Sainz met eerste podium: "Ze waren echt blij voor me"

Carlos Sainz behaalde in Azerbeidzjan zijn allereerste podium met Williams. De Spanjaard werd erg gecomplimenteerd, zo ook door Ferrari. De Scuderia was van 2021 tot 2024 de werkgever van Carlos Sainz.

Bij Ferrari heeft Sainz vier overwinningen. De Spanjaard behaalde zijn eerste podium sinds zijn Ferrari-periode. De laatste keer was de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024.

Ferrari blijft van Sainz houden

"Ferrari was echt heel blij voor me. We hebben vorig jaar op een mooie manier afscheid genomen, en ik heb daar veel goede vrienden achtergelaten", vertelt hij, zo meldt Formule1.nl. Carlos Sainz werd vervangen door Lewis Hamilton. De Spanjaard mocht zijn spullen pakken en vertrok naar Williams. Daar heeft hij zijn eerste podium behaald.

"Het waren gewoon de omstandigheden. Lewis is zevenvoudig wereldkampioen en wilde zijn laatste jaren bij Ferrari rijden. Daardoor moest ik vertrekken, en zo ben ik uiteindelijk bij Williams terechtgekomen."

'Het voelde echt goed!'

"Toen ik mijn eerste podium voor Williams pakte, kreeg ik van iedereen bij Ferrari felicitaties. Ze waren allemaal trots en blij. Dat voelde echt goed", zo zegt Sainz over zijn voormalig werkgever Ferrari. De Spanjaard is erg dankbaar voor zijn tijd bij de Scuderia.

Carlos Sainz staat momenteel twaalfde in het wereldkampioenschap. Toch draait de coureur nog niet mega goed dit seizoen. Gemiddeld genomen staat hij vaak achter zijn teamgenoot. Waar teamgenoot Alex Albon gemiddeld als achtste finisht, eindigt Sainz gemiddeld als elfde. Op kwalificatietempo ligt Sainz gelijk met de Thai. Alex Albon en Carlos Sainz starten allebei gemiddeld vanaf de elfde plek. Het racetempo van Albon is dus gemiddeld beter dan dat van Carlos Sainz.

Toch heeft Sainz wel een podium behaald en Albon niet. De Spanjaard is erg trots op zijn podium met Williams. Het is de eerste keer sinds 2017 dat Williams in een volledige race op het podium stond. In 2021 stond George Russell namens Williams op het podium in Spa, maar toen werd de race niet gereden door de regen en ontvingen de coureurs de helft van de punten.