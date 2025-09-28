user icon
Alonso duidelijk over toekomst: "Derde wereldtitel geen topprioriteit"

Alonso duidelijk over toekomst: "Derde wereldtitel geen topprioriteit"
  • Gepubliceerd op 28 sep 2025 13:42
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Fernando Alonso stelt de derde wereldtitel niet als topprioriteit. De Spanjaard ziet komend seizoen als een tweede hoofdstuk en gaat er alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren. Met een auto gemaakt door onder andere Adrian Newey hoopt Aston Martin naar de top te gaan. 

Fernando Alonso heeft sinds 2013 geen race meer gewonnen. De Spanjaard reed toen voor Ferrari. Momenteel staat Alonso veertiende in het wereldkampioenschap. De Aston Martin-coureur heeft in een interview met Aston Martin laten weten wat hij verwacht van het komende seizoen. 

'Ik wacht met de beslissing nemen'

"Maar ik wacht tot volgend jaar met het nemen van een beslissing", zegt de Spanjaard in een interview met zijn team. "Ik sta open om het team zoveel mogelijk te helpen. Het gaat nu niet om mij. Ik hoef niet door te blijven racen. Ik ben hier om Aston Martin te helpen wereldkampioen te worden, of dat nu met mij achter het stuur is of zonder mij achter het stuur: dat is het belangrijkste doel van dit tweede hoofdstuk in mijn carrière."

"En ja, ik heb erover nagedacht", voegt Alonso toe over zijn toekomst. "Als het goed gaat, dan is dat een heel goed moment om te stoppen. Ik ben al jarenlang op zoek naar een competitieve auto en weer competitief kunnen racen. Als ik dat heb, denk ik dat het een heel mooie manier is om mijn carrière af te sluiten. Laten we zeggen dat als we competitief zijn, er een grotere kans is dat ik stop. Als we niet competitief zijn, zal het heel moeilijk zijn om op te geven zonder het nog een keer te proberen."

Wanneer stopt Alonso?

"Ik ben daar redelijk van overtuigd. Het enige is wanneer. Dat is waarschijnlijk mijn enige vraagteken in dit project. In mijn geval, met nog een paar jaar te racen in mijn carrière, wil ik natuurlijk ook het succes van het Aston Martin-project proeven. Maar ik weet dat alles wat tijd kost om de stukken goed in elkaar te laten vallen. En dat is mijn enige vraagteken", vertelt Alonso over zijn twijfels. De Spanjaard weet niet precies wanneer zijn einde is.

"Dat Aston Martin vecht voor de titel en het wereldkampioenschap wint, is in de toekomst min of meer gegarandeerd. We hebben alles wat nodig is om te vechten voor een wereldkampioenschap. Daarna, om de klus te klaren en te winnen, heb je ook een paar externe factoren nodig: je hebt wat hulp nodig van de concurrenten , je hebt een beetje geluk nodig en je moet elk weekend goed uitvoeren. Maar laten we zeggen dat we ter voorbereiding op 2026 alles op zijn plaats hebben."

"Dat Aston Martin vecht voor de titel en het wereldkampioenschap wint, is in de toekomst min of meer gegarandeerd. We hebben alles wat nodig is om te vechten voor een wereldkampioenschap."

Dat je alles hebt om te vechten voor het WK is nog steeds geen garantie.... Kijk maar naar Toyota van tijdj...

Reacties (3)

    "Dat Aston Martin vecht voor de titel en het wereldkampioenschap wint, is in de toekomst min of meer gegarandeerd. We hebben alles wat nodig is om te vechten voor een wereldkampioenschap."

    Dat je alles hebt om te vechten voor het WK is nog steeds geen garantie.... Kijk maar naar Toyota van tijdje geleden... Die hadden ook alles in huis om te vechten voor het WK.... Meer geld dan dan wie dan ook om te verbrassen en voor die tijd zo ongeveer de beste windtunnel van de hele F1.... Ook nog wel een paar goede coureurs in dienst gehad, alhoewel niet van het kaliber Alonso (rond de tijd dat hij 2 x WK werd), maar toch... En als Toyota goed genoeg zou zijn geweest, dan waren ook de echte topcoureurs van toen ook wel geïnteresseerd geweest in een avontuur met Toyota....
    Maar goed.... Je kunt wel alles in huis hebben om te kunnen vechten om het WK, is het nog steeds geen garantie dat het ook echt gebeurt....

    • hennie013

      Posts: 1.845

      Ik kan niet geloven dat er voor Aston Martin een titelkans zal komen met deze coureurs, als het aan Alonso ligt is de kans groter dan met Stroll Jr , maar met deze coureurs zie ik het niet zover komen.
      Ze kunnen dan de beste van de beste fabrieken, windtunnel en andere tools kopen, maar om een titel binnen te slepen heb je minimaal 2 zeer goede coureurs nodig.

    • mario

      Posts: 14.118

      Alonso kan met al z'n ervaring wel het team op sleeptouw nemen, maar dan zal Stroll Jr. toch echt vervangen moeten worden.....

