Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen is ook in zijn vrije tijd op de circuits te vinden. Dit weekend nam hij op succesvolle wijze deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife, en veel amateurcoureurs vonden zichzelf terug op de baan met de viervoudig wereldkampioen. Dat leverde prachtige beelden op.

Normaal gesproken is Max Verstappen te vinden op de Formule 1-circuits, en neemt hij het op tegen coureurs zoals Lando Norris en Lewis Hamilton. Dit weekend deelde hij de baan met zo'n 110 auto's, en dat betekent dat allerlei coureurs kunnen roepen dat ze racete tegen Verstappen. De amateurcoureurs in langzamere auto's zagen de Ferrari 296 GT3 van Verstappen regelmatig opduiken in hun spiegels, en dat leverde heerlijke beelden op.

Op video's is te zien hoe coureurs via dashcams, helmcamera's en zelfs bijrijders vastlegden hoe ze werden gepasseerd door Verstappen. Te zien is hoe Verstappen opduikt in hun spiegels, als een soort leeuw op weg naar zijn prooi.

Verstappen in de spiegels

In één van de meest bekeken video's is te zien hoe een coureur met zijn bijrijder over de Nordschleife jaagt. De beelden zijn waarschijnlijk gemaakt tijdens een trainingsritje. De bijrijder kijkt in zijn spiegels, en ziet de blauwrode Ferrari van Verstappen opduiken. Hij wijst naar zijn spiegel, en ziet dan hoe Verstappen volgas langs hem rijdt. Onder de video is het gebruikelijke liedje over Verstappen geknipt. De video werd gedeeld op TikTok en is voorzien van de tekst: "POV: Zo ziet het eruit als Max Verstappen je inhaalt op de Nordschleife."

Derde ritje op de Ring

Het was Verstappens derde evenement op de Nürburgring Nordschleife. Dit voorjaar nam hij in de Ferrari deel aan een NLS-testdag op de Nordschleife, en verbrak hij direct alle records. Twee weken geleden nam hij deel aan een NLS-race op zijn Permit A te halen. Met de Permit A op zak nam hij gisteren deel aan de race.