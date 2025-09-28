user icon
Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife
  Gepubliceerd op 28 sep 2025 09:38
  • comments 3
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is ook in zijn vrije tijd op de circuits te vinden. Dit weekend nam hij op succesvolle wijze deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife, en veel amateurcoureurs vonden zichzelf terug op de baan met de viervoudig wereldkampioen. Dat leverde prachtige beelden op.

Normaal gesproken is Max Verstappen te vinden op de Formule 1-circuits, en neemt hij het op tegen coureurs zoals Lando Norris en Lewis Hamilton. Dit weekend deelde hij de baan met zo'n 110 auto's, en dat betekent dat allerlei coureurs kunnen roepen dat ze racete tegen Verstappen. De amateurcoureurs in langzamere auto's zagen de Ferrari 296 GT3 van Verstappen regelmatig opduiken in hun spiegels, en dat leverde heerlijke beelden op.

Op video's is te zien hoe coureurs via dashcams, helmcamera's en zelfs bijrijders vastlegden hoe ze werden gepasseerd door Verstappen. Te zien is hoe Verstappen opduikt in hun spiegels, als een soort leeuw op weg naar zijn prooi.

Verstappen in de spiegels

In één van de meest bekeken video's is te zien hoe een coureur met zijn bijrijder over de Nordschleife jaagt. De beelden zijn waarschijnlijk gemaakt tijdens een trainingsritje. De bijrijder kijkt in zijn spiegels, en ziet de blauwrode Ferrari van Verstappen opduiken. Hij wijst naar zijn spiegel, en ziet dan hoe Verstappen volgas langs hem rijdt. Onder de video is het gebruikelijke liedje over Verstappen geknipt. De video werd gedeeld op TikTok en is voorzien van de tekst: "POV: Zo ziet het eruit als Max Verstappen je inhaalt op de Nordschleife."

Derde ritje op de Ring

Het was Verstappens derde evenement op de Nürburgring Nordschleife. Dit voorjaar nam hij in de Ferrari deel aan een NLS-testdag op de Nordschleife, en verbrak hij direct alle records. Twee weken geleden nam hij deel aan een NLS-race op zijn Permit A te halen. Met de Permit A op zak nam hij gisteren deel aan de race.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.389

Max reed zonder helm zijn rondjes??
Moest hij nou echt die amateurtjes 'n trauma bezorgen??

  • 1
  • 28 sep 2025 - 09:59
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.389

    Ik haal ook weleens 'n auto in met 'n filmende dashcam, maar ik zie dit nooit terug op tok-tik.....en das jammer.

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 09:48
  • Snorremans

    Posts: 29

    Is toch prachtig voor zulke mannen.

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 09:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.389

    • + 1
    • 28 sep 2025 - 09:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

