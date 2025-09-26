user icon
Eerste beelden: Verstappen jaagt GT3-bolide over de Nürburgring Nordschleife
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 18:16
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft zijn eerste competitieve meters in een GT3-bolide op de Nürburgring Nordschleife gemaakt. Na een testsessie in de ochtend op het 'gewone' circuit, betrad Verstappen aan het einde van de middag ook de iconische Nordschleife in zijn Ferrari 296 GT3.

Verstappen droomt er al zeer lang van om te racen in GT3-bolides, en in het bijzonder op de Nürburgring Nordschleife. Hij haalde twee weken geleden de juiste papieren, door met een Porsche Cayman GT4 te rijden. Nu hij ook echt met de GT3's mag rijden, gaat hij er vol voor. Verstappen deelt dit weekend een Ferrari met de Britse coureur Chris Lulham. Samen zullen ze morgen deelnemen aan de NLS-race op de Ring.

Verstappen direct de baan op

Vanochtend stuurde Verstappen de Ferrari met startnummer 31 voor het eerst de baan op. In koele omstandigheden reed hij een aantal rondjes op het Grand Prix-circuit, en in de middag gingen de poorten van de iconische Nordschleife open. Verstappen kwam direct de baan op, en hij liet niets aan het toeval over.

Op meerdere video's is te zien hoe Verstappen direct het gas intrapt. Hij moest na zijn eerste rondjes terugkeren naar de pits, want elders op de baan was er een crash waardoor de training werd geneutraliseerd. Voor Verstappen is de Nürburgring geen onbekend terrein, want hij reed er twee weken geleden de race in de Porsche én hij testte er begin dit jaar al de Ferrari.

Drukke zaterdag op komst

Verstappen en Lulham beginnen morgen om 08:30 aan de kwalificatie, deze sessie zal anderhalf uur duren. Om 12:00 gaat de race in de NLS-klasse van start, en het is de verwachting dat Verstappen in de door Emil Frey Racing gerunde Ferrari direct om de zege kan strijden. De race duurt vier uur, en zal dus om 16:00 worden afgevlagd.

Rimmer

Posts: 12.777

De enige die ik nu nog mis is Sabine Schmitz.
De ongekroonde koningin van de Nurburgring had het Max nog knap lastig gemaakt in een Ford Transit versus zijn Ferrari.

  • 7
  • 26 sep 2025 - 19:45
  • Larry Perkins

    Posts: 60.170

    Bizar! Zelfs als Max maar één keer langs flitst zie je hem al zijn ongeëvenaarde variabele lijnen rijden. Opvallend, opmerkelijk en bizar!

    • + 4
    • 26 sep 2025 - 18:39
    • FerrariRules

      Posts: 3.122

      Ja hij rijdt echt heel strak met die wagen. Mooi om te zien.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 18:59
  • TylaHunter

    Posts: 10.505

    hij was 15 seconden langzamer in een GT4 met 150pk minder... 154 bochten... tiende per bocht.... Pole. hoef dus niet te kijken.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 19:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.375

    Ik vind het al erg genoeg om hem in 'n F1 wagen te zien.
    Dan ga ik ook nog eens niet naar die beelden kijken van Max in 'n GT3 auto.....terwijl ik toch 'n zeer groot liefhebber ben van de GT3 klasse.

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 19:09
    • Joeppp

      Posts: 8.059

      Nu aar hopen dat hij niet in volwassenfilms gaat spelen; dan hou je geen hobby meer over.

      • + 4
      • 26 sep 2025 - 21:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.375

      Je bedoelt X-RATED films?
      Dan kijk ik zo min mogelijk naar de man en zijn lid.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 21:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.170

      Why Sabine Schmitz was The Queen of the Nurburgring
      (9,59 minuten)

      https://youtu.be/FGo7L6cF2ZA

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 21:33
    • Larry Perkins

      Posts: 60.170

      Top Gear - A tribute to Sabine Schmitz 1
      (2,56 minuten)
      https://youtu.be/Xsa-WQqZAUY

      [b In memory of Sabine Schmitz, Queen of the Nurburgring | Motorvision [/b]
      (22, 42 minuten)
      https://youtu.be/u7d94o2TIvE

      Sabine Schmitz Last Moments With Cancer Before Her Death
      (8,31 minuten)
      https://youtu.be/jYr3z5SG-h4

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 21:51
  • Pietje Bell

    Posts: 31.165

    Chris L*lham heeft dit zojuist gepost over de testdag:


    www.instagram.com/reel/DPEx0WDChxJ/

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 20:19
    • snailer

      Posts: 29.911

      https://youtu.be/8EySEHfL3fc

      Een wat langere video.Geen idee of die hier al geplaatst is overigens.
      Best vervelend lijkt me met al die mensen er omheen. Verstappen heeft de hele dag zuurstofgebrek tot hij de auto in stapt.

      • + 2
      • 26 sep 2025 - 21:05
    • Joeppp

      Posts: 8.059

      Leuk! Ik zit net naar het filmpje te kijken en vraag mij af hoe ze nu zo'n auto afstellen omdat hij gedeeld moet worden met een andere coureur. Wanneer hij F1 rijdt kan alles zo worden gedaan dat de auto exact voor hem is maar ik kan mij voorstellen als ze dat nu doen de andere coureur na drie bochten in de vangrail hangt. Albon heeft wel eens verteld dat Verstappen zijn auto zo afstelt dat het lijkt alsof het stuur op de meets gevoelige stand staat zoals bij een playstation.

      • + 1
      • 26 sep 2025 - 21:22
  • marcievg

    Posts: 102

    Ik verwacht dat Max wint met grote afstand en iedere tegenstander zal, trots zijn dat ze met hem op de baan hebben gereden

    • + 2
    • 26 sep 2025 - 20:19

