Eerste beelden: Verstappen jaagt GT3-bolide over de Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen heeft zijn eerste competitieve meters in een GT3-bolide op de Nürburgring Nordschleife gemaakt. Na een testsessie in de ochtend op het 'gewone' circuit, betrad Verstappen aan het einde van de middag ook de iconische Nordschleife in zijn Ferrari 296 GT3.

Verstappen droomt er al zeer lang van om te racen in GT3-bolides, en in het bijzonder op de Nürburgring Nordschleife. Hij haalde twee weken geleden de juiste papieren, door met een Porsche Cayman GT4 te rijden. Nu hij ook echt met de GT3's mag rijden, gaat hij er vol voor. Verstappen deelt dit weekend een Ferrari met de Britse coureur Chris Lulham. Samen zullen ze morgen deelnemen aan de NLS-race op de Ring.

Verstappen direct de baan op

Vanochtend stuurde Verstappen de Ferrari met startnummer 31 voor het eerst de baan op. In koele omstandigheden reed hij een aantal rondjes op het Grand Prix-circuit, en in de middag gingen de poorten van de iconische Nordschleife open. Verstappen kwam direct de baan op, en hij liet niets aan het toeval over.

Op meerdere video's is te zien hoe Verstappen direct het gas intrapt. Hij moest na zijn eerste rondjes terugkeren naar de pits, want elders op de baan was er een crash waardoor de training werd geneutraliseerd. Voor Verstappen is de Nürburgring geen onbekend terrein, want hij reed er twee weken geleden de race in de Porsche én hij testte er begin dit jaar al de Ferrari.

Drukke zaterdag op komst

Verstappen en Lulham beginnen morgen om 08:30 aan de kwalificatie, deze sessie zal anderhalf uur duren. Om 12:00 gaat de race in de NLS-klasse van start, en het is de verwachting dat Verstappen in de door Emil Frey Racing gerunde Ferrari direct om de zege kan strijden. De race duurt vier uur, en zal dus om 16:00 worden afgevlagd.