Extreme uitdaging voor Mercedes: "Een enorme inspanning"

Mercedes gaat ook volgend seizoen aan drie teams motoren leveren. Dit jaar deden ze dat al, maar er komt een verandering. Aston Martin stapt over naar Honda-motoren en Alpine stapt over naar Mercedes-motoren.

Mercedes, McLaren en Alpine rijden volgend seizoen met Mercedes-motoren. Volgens Mercedes-topman Andrew Shovlin is meerdere teams van motoren voorzien toch lastig is.

Meerdere teams van motoren voorzien

"Het opbouwen van een motorenpool voor zoveel teams is zeker een enorme inspanning en je moet er veel eerder mee beginnen", zegt Shovlin tegenover internationale media. "Maar het model van Mercedes als motorenleverancier in de Formule 1 is altijd gericht geweest op het leveren van meerdere teams, omdat het economisch logisch is om meer dan één motor te bouwen."

"Er zijn geweldige mogelijkheden om te leren. Als we terugdenken aan 2014, hadden we een aanzienlijke prestatievoordeel, maar je kon je klanten eigenlijk gebruiken om meer over de motor te leren", herinnert hij zich. "We lieten hen meer kilometers maken op de baan dan wij met onze eigen auto's, maar we waren snel genoeg zodat we in de garage konden blijven en wisten dat we nog steeds voor pole-position zouden strijden."

Mercedes maakt veel motoren

"Het grote voordeel is dat je veel auto's op de baan hebt, je veel kilometers maakt met de motoren en de fouten sneller vindt. Maar zoals ik al zei, dat is echt al lang het model van Mercedes in de Formule 1", zo zegt Shovlin. Volgend seizoen zijn er een paar motorleveranciers. Mercedes voor Mercedes, McLaren en Alpine. Audi gaat eigen motoren maken en Ferrari neemt ook Cadillac onder hun hoede. Verder gaat Ford samen met Red Bull motoren maken voor de Red Bull-teams en stapt Aston Martin over naar Honda.

Mercedes staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap en McLaren eerste. Alpine staat helemaal onderaan met twintig punten, maar zij rijden momenteel nog met Renault-motoren.