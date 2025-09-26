user icon
Villeneuve prijst Hamilton: "Speelde het spelletje slim in Bakoe"

Villeneuve prijst Hamilton: "Speelde het spelletje slim in Bakoe"
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 15:24
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton kent niet zijn seizoen in 2025. De Brit is het gehele seizoen al erg ontevreden. Lewis Hamilton moest in Bakoe zijn positie teruggeven aan teamgenoot Charles Leclerc, maar had een inschattingsfout gemaakt. Volgens Jacques Villeneuve is dat erg goed. 

Lewis Hamilton bood na afloop zijn excuses aan, maar volgens Villeneuve is het een spelletje dat de zevenvoudig wereldkampioen speelt. Villeneuve laat weten waarom Hamilton dit goed heeft opgelost. 

Lewis Hamilton werd voorbij gelaten door Charles Leclerc om op jacht te gaan richting Lando Norris, Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Het lukte de Brit echter niet, dus moest hij van Ferrari zijn positie teruggeven aan Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen had een inschattingsfout gemaakt en finishte alsnog boven Leclerc. 

"Lewis Hamilton speelde dat spelletje goed", vertelt Jacques Villeneuve aan een gokplatform, geciteerd door meerdere media. "Ferrari vroeg aan Lewis om Leclerc voorbij te laten, maar dat was nergens voor nodig. Lewis was op dat moment op de nieuwe band veel sneller, dus hij had Leclerc zo weer ingehaald. De teamorders waren simpelweg onnodig. Daarom wilde Lewis hem ook niet meer voorbij laten gaan."

Volgend seizoen komt eraan

"Maar laten we niet vergeten dat volgend jaar iedereen weer vanaf nul begint. 2026 kan een perfect begin betekenen voor Ferrari. Ze komen misschien wel naar de eerste race met een geweldige motor en auto, terwijl ieder ander team op achterstand staat. Dat is waarschijnlijk wat ze nu in gedachten hebben. Ik denk niet dat ze op de rest van 2025 focussen. 2026 komt eraan."

Jacques Villeneuve vindt dat de Brit hier juist zit. Lewis Hamilton heeft net niet tegen de wereldkampioen van 1997 geracet. Villeneuve stopte eind 2006 en Lewis Hamilton maakte zijn F1-debuut in 2007. Momenteel staat de zevenvoudig wereldkampioen zesde met een achterstand van 44 punten op teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat vijfde in het wereldkampioenschap.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Jacques Villeneuve Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

