Villeneuve prijst Hamilton: "Speelde het spelletje slim in Bakoe"

Lewis Hamilton kent niet zijn seizoen in 2025. De Brit is het gehele seizoen al erg ontevreden. Lewis Hamilton moest in Bakoe zijn positie teruggeven aan teamgenoot Charles Leclerc, maar had een inschattingsfout gemaakt. Volgens Jacques Villeneuve is dat erg goed.

Lewis Hamilton bood na afloop zijn excuses aan, maar volgens Villeneuve is het een spelletje dat de zevenvoudig wereldkampioen speelt. Villeneuve laat weten waarom Hamilton dit goed heeft opgelost.

Hamilton ging de jacht openen

Lewis Hamilton werd voorbij gelaten door Charles Leclerc om op jacht te gaan richting Lando Norris, Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Het lukte de Brit echter niet, dus moest hij van Ferrari zijn positie teruggeven aan Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen had een inschattingsfout gemaakt en finishte alsnog boven Leclerc.

"Lewis Hamilton speelde dat spelletje goed", vertelt Jacques Villeneuve aan een gokplatform, geciteerd door meerdere media. "Ferrari vroeg aan Lewis om Leclerc voorbij te laten, maar dat was nergens voor nodig. Lewis was op dat moment op de nieuwe band veel sneller, dus hij had Leclerc zo weer ingehaald. De teamorders waren simpelweg onnodig. Daarom wilde Lewis hem ook niet meer voorbij laten gaan."

Volgend seizoen komt eraan

"Maar laten we niet vergeten dat volgend jaar iedereen weer vanaf nul begint. 2026 kan een perfect begin betekenen voor Ferrari. Ze komen misschien wel naar de eerste race met een geweldige motor en auto, terwijl ieder ander team op achterstand staat. Dat is waarschijnlijk wat ze nu in gedachten hebben. Ik denk niet dat ze op de rest van 2025 focussen. 2026 komt eraan."

Jacques Villeneuve vindt dat de Brit hier juist zit. Lewis Hamilton heeft net niet tegen de wereldkampioen van 1997 geracet. Villeneuve stopte eind 2006 en Lewis Hamilton maakte zijn F1-debuut in 2007. Momenteel staat de zevenvoudig wereldkampioen zesde met een achterstand van 44 punten op teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat vijfde in het wereldkampioenschap.