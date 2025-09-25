Peter Windsor vol lof: "Verstappen is geboren met een gave van God."

Max Verstappen heeft al twee Grands Prix achter elkaar gewonnen. Zowel de Grand Prix van Italië als de GP van Azerbeidzjan zijn gewonnen door de Nederlander. F1-analist Peter Windsor is erg onder de indruk van Verstappen.

Volgens Windsor is de viervoudig wereldkampioen een speciaal geval, in positieve zin. Het sterkste punt van de Nederlander is zijn innerlijk buiten de baan. De coureur is nogal agressief op de baan, maar daarbuiten is het een familieman. Windsor heeft veel lof voor Verstappen.

Verstappen is ook een mens

Peter Windsor sprak bij het YouTube-kanaal Cameron CC: "Iedere ronde pakt hij het anders aan; dat ligt allemaal aan wat er gaande is op de baan en het feit dat hij in principe ook een mens is. Je kan namelijk niet elke ronde precies op dezelfde manier remmen", vertelde de analist bij het YouTube-kanaal. "Het zal altijd een beetje anders zijn. Er komen meerdere variabelen bij kijken", vervolgde hij.

"Het zit gewoon in zijn bloed. Het zit in zijn vingertoppen. Het zit in zijn zenuwen. Hij is er gewoon mee geboren. Zijn lieve vader en moeder hebben hem dat gegeven", complimenteert Windsor de opvoeding van de viervoudig wereldkampioen.

'Hij behoudt die gave'

"Het mooie aan de Max Verstappen van vandaag is dat hij ervoor zorgt dat hij die gave blijft behouden. Hij steekt het niet onder stoelen of banken, maar hij zorgt er als het ware voor. Hij heeft geen bijzonder uitbundig leven. Hij houdt het gewoon zo simpel mogelijk", benadrukt Windsor als sterk punt van Verstappen.

"Wanneer hij niet in een F1-auto rijdt, zit hij waarschijnlijk in een kart of een of andere Porsche op de Nürburgring. Hij is gewoon eenvoudig. Hij zorgt ervoor dat alles draait om het in stand houden van die gave van God waar hij over beschikt. En zelf denkt hij daar nauwelijks bij na, hij weet gewoon wat er nodig is om snel te zijn." Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de GT3.