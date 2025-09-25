user icon
Peter Windsor vol lof: "Verstappen is geboren met een gave van God"
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 20:05
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft al twee Grands Prix achter elkaar gewonnen. Zowel de Grand Prix van Italië als de GP van Azerbeidzjan zijn gewonnen door de Nederlander. F1-analist Peter Windsor is erg onder de indruk van Verstappen.

Volgens Windsor is de viervoudig wereldkampioen een speciaal geval, in positieve zin. Het sterkste punt van de Nederlander is zijn innerlijk buiten de baan. De coureur is nogal agressief op de baan, maar daarbuiten is het een familieman. Windsor heeft veel lof voor Verstappen. 

Verstappen is ook een mens

Peter Windsor sprak bij het YouTube-kanaal Cameron CC: "Iedere ronde pakt hij het anders aan; dat ligt allemaal aan wat er gaande is op de baan en het feit dat hij in principe ook een mens is. Je kan namelijk niet elke ronde precies op dezelfde manier remmen", vertelde de analist bij het YouTube-kanaal. "Het zal altijd een beetje anders zijn. Er komen meerdere variabelen bij kijken", vervolgde hij.

"Het zit gewoon in zijn bloed. Het zit in zijn vingertoppen. Het zit in zijn zenuwen. Hij is er gewoon mee geboren. Zijn lieve vader en moeder hebben hem dat gegeven", complimenteert Windsor de opvoeding van de viervoudig wereldkampioen. 

'Hij behoudt die gave'

"Het mooie aan de Max Verstappen van vandaag is dat hij ervoor zorgt dat hij die gave blijft behouden. Hij steekt het niet onder stoelen of banken, maar hij zorgt er als het ware voor. Hij heeft geen bijzonder uitbundig leven. Hij houdt het gewoon zo simpel mogelijk", benadrukt Windsor als sterk punt van Verstappen. 

"Wanneer hij niet in een F1-auto rijdt, zit hij waarschijnlijk in een kart of een of andere Porsche op de Nürburgring. Hij is gewoon eenvoudig. Hij zorgt ervoor dat alles draait om het in stand houden van die gave van God waar hij over beschikt. En zelf denkt hij daar nauwelijks bij na, hij weet gewoon wat er nodig is om snel te zijn." Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de GT3.

Larry Perkins

Posts: 60.141

[i] Peter Windsor vol lof: "Verstappen is geboren met een gave van God." [/i]

Ik heb er NIKS mee te maken!

  • 3
  • 25 sep 2025 - 20:27
Reacties (6)

  • ViggenneggiV

    Posts: 3.025

    Lewis wist dat al: vandaar zijn tatoeage 'God is a DJ'

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 20:35
    • StevenQ

      Posts: 9.725

      Die heeft hij volgens mij niet

      Wel een goed nummer van Faithless overigens

      • + 1
      • 25 sep 2025 - 20:41
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.025

      My bad. Excuus. Het is 'God is love'

      Ik zit ook altijd gelijk in de Faithless modus, wanneer ik dat 'God is' gedeelte zie

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 21:55
  • tour71

    Posts: 1.546

    wetenschappelijk bewezen dat het meer een gave van zijn vader en moeder is.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 22:03
  • red

    Posts: 898

    Peter Windsor woont tegenwoordig in Spanje.
    God is in het Spaans DiJos
    Di Jos Verstappen

    Verstappen is geboren met een gave van DiJos

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 22:09

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar