Iconisch racepak van Schumacher brengt megabedrag op bij speciale veiling

Een racepak van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft een reusachtig bedrag opgebracht bij een veiling. Het pak van de Formule 1-legende werd geveild in Monza, en bracht bijna 100.000 euro op, een deel van de opbrengsten van de veiling ging naar het goede doel.

Schumacher wordt nog altijd gezien als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij beleefde zijn grootste successen in dienst van Ferrari, en pakte bij de Italiaanse renstal vijf van zijn zeven wereldtitels. Schumacher is sinds zijn zware ski-ongeval in 2013 niet meer in het openbaar verschenen, maar zijn fans zijn hem nog niet vergeten. Veel objecten van Schumacher brengen dan ook veel geld op.

Racepak brengt megabedrag op

Tijdens een veiling van de Driver Lounge in Monza ging het racepak dat Schumacher droeg tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2000. Tijdens die race kwam Schumacher als tweede over de streep achter zijn rivaal Mika Häkkinen. Tijdens de veiling bracht het pak van Schumacher een megabedrag van 95.650 euro op, en geen enkel ander object kwam daarbij echt in de buurt.

Een ander item dat veel geld opbracht tijdens de veiling, was een Benetton-racepak dat Schumacher droeg tijdens het seizoen van 1995. Dit pak bracht een bedrag van 61.360 euro op. Een gesigneerde replica van Schumacher uit 2003 bracht bij dezelfde veiling 11.520 op.

Opbrengst naar het goede doel

De veiling vond plaats in de nieuwe Schumacher Lounge op het circuit van Monza. Een groot deel van de opbrengsten van de veiling ging naar de Keep Fighting Foundation, die werd opgericht na het ski-ongeval van Schumacher. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen raakte daarbij zwaar gewond, en het is niet duidelijk hoe het nu precies met hem gaat. Zijn familie doet er alles aan om zijn privacy te beschermen, en er komt slechts sporadisch iets over zijn toestand naar buiten.