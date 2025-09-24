user icon
icon

Iconisch racepak van Schumacher brengt megabedrag op bij speciale veiling

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Iconisch racepak van Schumacher brengt megabedrag op bij speciale veiling
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 19:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Een racepak van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft een reusachtig bedrag opgebracht bij een veiling. Het pak van de Formule 1-legende werd geveild in Monza, en bracht bijna 100.000 euro op, een deel van de opbrengsten van de veiling ging naar het goede doel.

Schumacher wordt nog altijd gezien als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij beleefde zijn grootste successen in dienst van Ferrari, en pakte bij de Italiaanse renstal vijf van zijn zeven wereldtitels. Schumacher is sinds zijn zware ski-ongeval in 2013 niet meer in het openbaar verschenen, maar zijn fans zijn hem nog niet vergeten. Veel objecten van Schumacher brengen dan ook veel geld op.

Meer over Michael Schumacher McLaren heeft geen moeite met crash Piastri: "Deed Schumacher ook"

McLaren heeft geen moeite met crash Piastri: "Deed Schumacher ook"

23 sep

Racepak brengt megabedrag op

Tijdens een veiling van de Driver Lounge in Monza ging het racepak dat Schumacher droeg tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2000. Tijdens die race kwam Schumacher als tweede over de streep achter zijn rivaal Mika Häkkinen. Tijdens de veiling bracht het pak van Schumacher een megabedrag van 95.650 euro op, en geen enkel ander object kwam daarbij echt in de buurt.

Een ander item dat veel geld opbracht tijdens de veiling, was een Benetton-racepak dat Schumacher droeg tijdens het seizoen van 1995. Dit pak bracht een bedrag van 61.360 euro op. Een gesigneerde replica van Schumacher uit 2003 bracht bij dezelfde veiling 11.520 op. 

Opbrengst naar het goede doel

De veiling vond plaats in de nieuwe Schumacher Lounge op het circuit van Monza. Een groot deel van de opbrengsten van de veiling ging naar de Keep Fighting Foundation, die werd opgericht na het ski-ongeval van Schumacher. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen raakte daarbij zwaar gewond, en het is niet duidelijk hoe het nu precies met hem gaat. Zijn familie doet er alles aan om zijn privacy te beschermen, en er komt slechts sporadisch iets over zijn toestand naar buiten.

Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Michael Schumacher Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.023

    Dat is net iets meer dan 'the best fans ever' in eerste instantie moesten betalen voor het merchandise Ferrari pak van Lewis...

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 20:23

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (56)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar