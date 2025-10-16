user icon
Familievriend beschuldigd van verkrachting in villa Schumacher

Familievriend beschuldigd van verkrachting in villa Schumacher
  Gepubliceerd op 16 okt 2025 10:46
  29
  Door: Bob Plaizier

Een rechtszaak over een mogelijke verkrachting in het huis van de familie Schumacher houdt de gemoederen bezig in Zwitserland. Een niet bij naam genoemde Australische autocoureur zou daar een verpleegster van Michael Schumacher hebben misbruikt. De verdachte moet voor de rechter verschijnen, maar heeft al tijden niets van zich laten horen.

Formule 1-legende Michael Schumacher raakte eind 2019 zwaargewond tijdens een ski-ongeval. Hij raakte gewond aan zijn hoofd, en belandde in een coma. Zijn familie maakte na een aantal maanden bekend dat hij was ontwaakt uit zijn coma, maar ze hebben sindsdien geen verdere details gegeven. Wel is het bekend dat Schumacher medische verzorging krijgt in zijn huis, maar verder komt er weinig naar buiten.

Een trieste zaak houdt deze week de gemoederen bezig in Zwitserland. De krant 24 Heures meldt dat de familie Schumacher ongewild betrokken is geraakt bij een verkrachtingszaak. De krant meldt dat er in 2019 een verpleegster van Schumacher zou zijn verkracht op zijn landgoed in Gland. Het slachtoffer deed twee jaar na de gebeurtenis aangifte bij de politie.

Verdachte vriend van de familie

De verdachte is volgens de krant een Australische man van eind dertig, en hij was een goede vriend van Mick Schumacher. Door deze vriendschap zou hij toegang hebben tot het landgoed. De verdachte wordt door de krant niet bij naam genoemd. Ze stellen dat hij een coureur is, en ooit de ambitie had de Formule 1 te bereiken. Hij racet momenteel niet, omdat hij is geschorst vanwege dopinggebruik. Het is niet bekend wie het is, en dat zal waarschijnlijk ook niet worden gedeeld. Op sociale media wordt er veel gespeculeerd, maar de autoriteiten delen geen naam.

Verdachte afwezig in rechtbank

Volgens 24 Heures staat er in de aanklacht dat het slachtoffer in 2019 werd misbruikt na een biljartavond. Er zou drank in het spel zijn geweest, en haar hebben misbruikt. Na twee jaar deed ze aangifte, en de verdachte moest deze week voor de rechter verschijnen in Zwitserland.

De verdachte liet zijn gezicht echter niet zien, en heeft volgens 24 Heures al maanden niets meer van zich laten horen. Eerder werkte hij wel mee aan het onderzoek van de politie. 

F1 Nieuws Michael Schumacher

Reacties (29)

