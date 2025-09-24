Andrea Kimi Antonelli beleefde eindelijk weer een sterk weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Italiaan van Mercedes pakte in de straten van Baku de vierde plaats en kende zo voor het eerst in lange tijd weer een goed resultaat. Na afloop van de F1-race was teambaas Toto Wolff dan ook zeer te spreken over Antonelli.

Antonelli kende een goede start van het seizoen, maar na zijn podiumplek in Canada ging het bergafwaarts. Hij kegelde Max Verstappen eraf in Oostenrijk, pakte slechts twee punten in de laatste zes races en kon ook qua tempo niet mee met teamgenoot George Russell. In Baku herpakte de negentienjarige zich echter knap en sleepte hij een vierde plaats binnen. Dat kon Wolff wel bekoren.

Wolff lyrisch over Antonelli

“Het was een goede comeback na Monza”, vertelde Wolff na afloop van de race in Baku tegenover de internationale pers. “Hij had het moeilijk tijdens de Europese races, maar hier kwam hij sterk terug met een solide P4, terwijl hij meedraaide in de kopgroep. Dat is iets waarop hij kan voortbouwen en kan consolideren. Hopelijk bouwt hij dat uit naar meer sterke weekenden tot het einde van het jaar.”

Wolff benadrukte dat hij met Antonelli heeft gesproken over zijn slechte vorm. Volgens de Oostenrijker heeft dat geholpen. “Kimi vond zelf ook dat hij niet aan zijn eigen verwachtingen voldeed in Monza. Het ging gewoon niet zoals hij wilde of verwachtte. Hier ontbrak er misschien net iets aan zijn pure snelheid, wat wellicht het verschil maakte tussen wel of geen podium. Maar zo’n solide prestatie neerzetten was volgens mij heel belangrijk om dat resultaat binnen te halen.”

Toch ging het in Baku bijna mis voor beide Mercedessen. Toen Antonelli zijn teamgenoot Russell wilde inhalen, raakten ze elkaar bijna. Ook Wolff zag dat. “Er was geen kwade opzet van Kimi om George eraf te duwen. Hij liet de deur een beetje open, maar George moest duidelijk even terug om geen risico te nemen op een botsing.”