Jos Verstappen genomineerd voor prestigieuze FIA-rallyprijs

Jos Verstappen maakt kans op een belangrijke rallyprijs, zo is dit weekend duidelijk geworden. De vader van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen neemt sinds een aantal jaren deel aan rally's, en dat doet hij niet onaardig. Hij heeft al meerdere rally's op zijn naam geschreven en maakt nu kans op de titel Rookie of the Year.

Verstappen senior reed in een grijs verleden zelf ook in de Formule 1. Hij maakte in 1994 zijn debuut van Benetton, en reed daarna voor meerdere teams totdat hij eind 2003 zijn zitje verloor bij het team van Minardi. In totaal reed hij 107 Grands Prix, en wist hij daarin zeventien WK-punten te scoren. Vandaag de dag racet hij weer, maar nu op onverharde wegen.

Rookie of the Year

Hij neemt deel aan rally's, en komt dit jaar uit in het European Rally Championship (ERC). Dat doet hij zeker niet onverdienstelijk, en hij wist dit jaar al meerdere rally's op zijn naam te schrijven. Dat levert hem nu een opvallende nominatie op. De FIA heeft hem namelijk genomineerd voor de ERC Fan Awards in de categorie Rookie of the Year. Hij neemt het daar op tegen de Brit Ioan Llyod, de Pool Tymek Abramowski, de Fin Roope Korhonen en de Ier Craig Rahill.

Indrukwekkende prestaties

Op de officiële website van de ERC is de organisatie lovend over de rallykunsten van Verstappen senior: "Hoewel de podiumfinisher uit de Formule 1 vroegtijdig een punt zette achter zijn ERC-campagne, was de vooruitgang die hij boekte, vooral op het grind, zeer indrukwekkend voor een coureur die nog maar net is begonnen met rallyrijden."

Verstappen zal op 5 oktober horen of hij daadwerkelijk wordt uitgeroepen tot de beste rookie van het jaar. De prijzen worden dan uitgereikt tijdens het speciale gala van de ERC, die dit jaar plaatsvindt in Kroatië.