Jos Verstappen genomineerd voor prestigieuze FIA-rallyprijs
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 12:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Jos Verstappen maakt kans op een belangrijke rallyprijs, zo is dit weekend duidelijk geworden. De vader van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen neemt sinds een aantal jaren deel aan rally's, en dat doet hij niet onaardig. Hij heeft al meerdere rally's op zijn naam geschreven en maakt nu kans op de titel Rookie of the Year.

Verstappen senior reed in een grijs verleden zelf ook in de Formule 1. Hij maakte in 1994 zijn debuut van Benetton, en reed daarna voor meerdere teams totdat hij eind 2003 zijn zitje verloor bij het team van Minardi. In totaal reed hij 107 Grands Prix, en wist hij daarin zeventien WK-punten te scoren. Vandaag de dag racet hij weer, maar nu op onverharde wegen.

Rookie of the Year

Hij neemt deel aan rally's, en komt dit jaar uit in het European Rally Championship (ERC). Dat doet hij zeker niet onverdienstelijk, en hij wist dit jaar al meerdere rally's op zijn naam te schrijven. Dat levert hem nu een opvallende nominatie op. De FIA heeft hem namelijk genomineerd voor de ERC Fan Awards in de categorie Rookie of the Year. Hij neemt het daar op tegen de Brit Ioan Llyod, de Pool Tymek Abramowski, de Fin Roope Korhonen en de Ier Craig Rahill.

Indrukwekkende prestaties

Op de officiële website van de ERC is de organisatie lovend over de rallykunsten van Verstappen senior: "Hoewel de podiumfinisher uit de Formule 1 vroegtijdig een punt zette achter zijn ERC-campagne, was de vooruitgang die hij boekte, vooral op het grind, zeer indrukwekkend voor een coureur die nog maar net is begonnen met rallyrijden."

Verstappen zal op 5 oktober horen of hij daadwerkelijk wordt uitgeroepen tot de beste rookie van het jaar. De prijzen worden dan uitgereikt tijdens het speciale gala van de ERC, die dit jaar plaatsvindt in Kroatië.

Freek-Willem

Posts: 6.221

Het was even de vraag wie hem maakte deze verwijzing.

  • 5
  • 24 sep 2025 - 13:57
Reacties (9)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.102

    Jammer dat dit nu pas hier geplaatst wordt, want je kon tot eergisteren 18:00u stemmen.
    Heb dat gelukkig net nog op tijd gedaan. Elke stem telt.

    • + 2
    • 24 sep 2025 - 13:08
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.358

    Jos: "Ik had bijna naast de nominatie gegrepen, maar met 'n beetje dwang richting de jury (lees: met de knuppel) toch nog op het lijstje gekomen"

    • + 1
    • 24 sep 2025 - 13:12
  • Larry Perkins

    Posts: 60.105

    Pa Sainz is nooit genomineerd voor de Rookie of the Year award dus objectief en compleet neutraal beschouwd is Jos nu al beter, de rally-goat!

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 13:20
    • Freek-Willem

      Posts: 6.221

      Pa Sainz is echt een wereld coureur met een geweldige palmares. Maar voor mij niet de Rally-goat.

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 13:56
    • Larry Perkins

      Posts: 60.105

      Nee, dat is Jos dus, Jos is de rally-goat!

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 14:21
  • Rimmer

    Posts: 12.770

    Olav Mol op 5 oktober met overslaande stem:
    “Hij heeft hem.. hij heeft hem”

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 13:26
  • HermanInDeZon

    Posts: 231

    Ja, grind is altijd wel een beetje Jos zijn ding geweest

    • + 3
    • 24 sep 2025 - 13:37
    • Freek-Willem

      Posts: 6.221

      Het was even de vraag wie hem maakte deze verwijzing.

      • + 5
      • 24 sep 2025 - 13:57
  • F1jos

    Posts: 4.682

    Het kan verkeren, Jos the boss is een rookie

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 13:48

