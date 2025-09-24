"Verwarring bij Ferrari: Wat ging er mis bij Hamilton?"

Het team van Ferrari beleefde afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Azerbeidzjan. De Scuderia hoopte op de pole position. Ze reden goed tijdens de vrijdag en Lewis Hamilton stond bovenaan tijdens de tweede vrije training.

Ferrari startte uiteindelijk als twaalfde en tiende na een hectische kwalificatie. Ferrari wist tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan niet ver genoeg naar voren te komen en eindigde als achtste en negende.

Was er verwarring bij Ferrari?

Lewis Hamilton werd voorbij gelaten door Leclerc om Lawson, Tsunoda en Norris in te halen. Het lukte de Ferrari-coureur niet en dus moest hij de positie teruggeven in de laatste ronde. Wat blijkt? Lewis Hamilton had de afstand verkeerd ingeschat en eindigde boven Charles Leclerc.

"Nee", wordt Vasseur geciteerd door Formule 1 Magazine nadat hij werd gevraagd of er verwarring was binnen het team. "Voor ons was het heel duidelijk dat Hamilton betere banden had, waarmee hij Lawson, Tsunoda en Norris in kon halen. Leclerc had al geen beste herstart achter de Safety Car, dus het wisselen van beide coureurs was voor ons de beste optie. Daarna hebben we ze gevraagd om weer terug te wisselen, maar alles wijst erop dat Lewis de positie van de finishlijn verkeerd heeft ingeschat."

Slechte motor van Leclerc

"Het tempo was vandaag oké", aldus Vasseur. "Het echte probleem was Charles’ motor. Hij verloor geen halve seconde per ronde, maar het was wel genoeg om te zorgen dat hij niet kon inhalen. Uiteindelijk is de conclusie duidelijk: we hebben het op zaterdag al verloren."

"We startten achter Norris, en daar zijn we ook geëindigd. Het is niet anders. In de vrije trainingen hadden we zicht op poleposition, maar uiteindelijk strandden we op P10 en P12." Ferrari is in het constructeurskampioenschap ingehaald door Mercedes. De Scuderia verschilt nu vier punten van Mercedes, maar Red Bull staat maar op een achterstand van veertien punten.