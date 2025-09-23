user icon
Hamilton worstelt nog steeds bij Ferrari: "Ik heb geen 100% vertrouwen"

Hamilton worstelt nog steeds bij Ferrari: "Ik heb geen 100% vertrouwen"
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 18:46
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton is nog steeds niet blij met zijn Ferrari. Afgelopen weekend was de Formule 1 in Bakoe en Lewis Hamilton begon veelbelovend. In de tweede vrije training stond Lewis Hamilton bovenaan, maar hij eindigde als achtste in de race. 

Nog steeds is Lewis Hamilton niet tevreden bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kan niet goed omgaan met zijn Ferrari. De Brit hoopte toe te kunnen slaan in Bakoe, maar het was niet gelukt. 

Het kan veel beter voor Hamilton

"Ik denk dat ik nog wel wat kan verbeteren aan hoe agressief ik kan zijn", zei hij in Bakoe, meldt PlanetF1. "De auto is behoorlijk snel, dus ik heb nog steeds niet 100% vertrouwen in het remmen als ik aanvallend aan de slag ga. In de vorige race was ik dat wel, maar in deze race voelde ik het minder sterk met de afstelling die we uiteindelijk hadden."

"Het is best gek, want we hebben vooruitgang geboekt, maar de laatste paar races hebben we nog geen resultaten geboekt. Maar er is geen sprake van helemaal geen vooruitgang, dus ik denk dat we een goed weekend kunnen rijden en een goed resultaat kunnen behalen."

Leclerc boeit de achtste plaats niet

Charles Leclerc zou zijn positie terugkrijgen van Hamilton. De Brit had het echter verkeerd ingeschat en eindigde dus alsnog boven Leclerc: "Ik denk dat het heel duidelijk was, maar een achtste plaats aan het einde maakt me niet echt uit", zei Leclerc. "Ik denk niet dat dit het gespreksonderwerp moet zijn."

"Helaas zijn we het hele weekend erg traag geweest, en daar moeten we ons op concentreren. P8 of P9, of P9 of P8, interesseert me niet echt, dus het is prima. Ik bedoel, er zijn regels waarvan we weten dat we ermee moeten werken, en vandaag werden die regels misschien niet gerespecteerd. Maar nogmaals, ik bedoel, P8/P9, P9/P8, dat is klein."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (3)

  • Regenrace

    Posts: 1.975

    Als ie nog steeds zo worstelt, moet ie maar worstelaar worden.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 19:27
  • nr 76

    Posts: 6.912

    Het lijkt erop dat de tifosi ook geen 100% vertrouwen in Hamilton hebben.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 19:36
  • Larry Perkins

    Posts: 60.081

    Tip voor de schrijvert: Het is pas nieuws zodra Lewis wel honderd procent vertrouwen in zijn Ferrari heeft...

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 20:06

