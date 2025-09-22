Wolff dolt met Williams na podiumscore Sainz: "Misschien gaat er een motor stuk!"

Carlos Sainz behaalde afgelopen weekend in Bakoe zijn allereerste podium als Williams-coureur. Mercedes-teambaas Toto Wolff kon wel lachen om het grote feest dat na afloop losbarstte bij het team van Williams.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf zijn oude rechterhand en huidig Williams-teambaas James Vowles een champagnefles cadeau. Williams rijdt met Mercedes-motoren, dus de connectie tussen de twee teams is er. Wolff schreef op de fles die hij aan Vowles en Williams gaf de duidelijke tekst lucky bastard.

'Het was natuurlijk een grapje'

Wolff legt uit: "Dat was natuurlijk vriendelijk bedoeld. Als teambaas krijg je natuurlijk veel kritiek te verduren, maar ook de eer wanneer je geweldig werk levert. En ik ben 100% overtuigd van James: hij levert een enorme bijdrage aan het succes van het team en aan de langetermijnvisie. Iedereen heeft geleverd. De coureur deed zijn werk en de pitstops waren over het geheel genomen goed. Ik geniet ervan om samen met hem dat traject te zien."

'Misschien gaan er wel een paar motoren kapot'

"Ik heb er een dubbel gevoel bij. Enerzijds vertegenwoordigen wij Mercedes-Benz, en dan heb ik liever dat een klantenteam met Mercedes-motoren wint dan een ander merk. Maar anderzijds denk ik ook: hopelijk schaden ze onze eigen campagne niet te veel.'"

Toto Wolff vindt het heel mooi voor Williams, maar maakt wel een grapje. "Ik ben blij voor hen en blij voor het merk. Maar het liefst lever ik ze geen motoren meer, of misschien gaan er wel een paar kapot..."

Williams rijdt het hele seizoen al beter dan de afgelopen jaren bij elkaar. Het team staat vijfde in het constructeurskampioenschap. Sinds 2017 heeft het team niet meer zo goed gepresteerd. Toen reden Lance Stroll en Felipe Massa voor het team. Williams heeft dan ook zijn eerste podium sinds 2017 behaald. Ook toen was het in Bakoe. Lance Stroll stond op de derde plek.