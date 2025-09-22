user icon
Wolff dolt met Williams na podiumscore Sainz: "Misschien gaat er een motor stuk!"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 20:04
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz behaalde afgelopen weekend in Bakoe zijn allereerste podium als Williams-coureur. Mercedes-teambaas Toto Wolff kon wel lachen om het grote feest dat na afloop losbarstte bij het team van Williams.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf zijn oude rechterhand en huidig Williams-teambaas James Vowles een champagnefles cadeau. Williams rijdt met Mercedes-motoren, dus de connectie tussen de twee teams is er. Wolff schreef op de fles die hij aan Vowles en Williams gaf de duidelijke tekst lucky bastard.

'Het was natuurlijk een grapje'

Wolff legt uit: "Dat was natuurlijk vriendelijk bedoeld. Als teambaas krijg je natuurlijk veel kritiek te verduren, maar ook de eer wanneer je geweldig werk levert. En ik ben 100% overtuigd van James: hij levert een enorme bijdrage aan het succes van het team en aan de langetermijnvisie. Iedereen heeft geleverd. De coureur deed zijn werk en de pitstops waren over het geheel genomen goed. Ik geniet ervan om samen met hem dat traject te zien."

'Misschien gaan er wel een paar motoren kapot'

"Ik heb er een dubbel gevoel bij. Enerzijds vertegenwoordigen wij Mercedes-Benz, en dan heb ik liever dat een klantenteam met Mercedes-motoren wint dan een ander merk. Maar anderzijds denk ik ook: hopelijk schaden ze onze eigen campagne niet te veel.'"

Toto Wolff vindt het heel mooi voor Williams, maar maakt wel een grapje. "Ik ben blij voor hen en blij voor het merk. Maar het liefst lever ik ze geen motoren meer, of misschien gaan er wel een paar kapot..."

Williams rijdt het hele seizoen al beter dan de afgelopen jaren bij elkaar. Het team staat vijfde in het constructeurskampioenschap. Sinds 2017 heeft het team niet meer zo goed gepresteerd. Toen reden Lance Stroll en Felipe Massa voor het team. Williams heeft dan ook zijn eerste podium sinds 2017 behaald. Ook toen was het in Bakoe. Lance Stroll stond op de derde plek. 

nr 76

Posts: 6.905

Het was jammer dat Bottas toen 125% uit zijn Mecedes wist te wringen om zo Lance nog net voor de finish te passeren...

  • 2
  • 22 sep 2025 - 20:43
Carlos Sainz Jr Toto Wolff James Vowles Mercedes Williams GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.056

    In Bakoe 2017 haalde Williams enkel het podium doordat Lance Stroll 120% uit de auto haalde...

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 20:26
    • nr 76

      Posts: 6.905

      Het was jammer dat Bottas toen 125% uit zijn Mecedes wist te wringen om zo Lance nog net voor de finish te passeren...

      • + 2
      • 22 sep 2025 - 20:43
  • Astfgl

    Posts: 944

    Wat een grapjas toch die Toto.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 21:13
  • Roxas

    Posts: 48

    Williams heeft dan ook zijn eerste podium sinds 2017 behaald. Ook toen was het in Bakoe. Lance Stroll stond op de derde plek.

    Spa 2021 hoe kort dan ook, was ook een podium voor Williams.

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 22:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

