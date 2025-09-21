Leclerc ontevreden met zichzelf: "Ik heb het zelf verpest"

Charles Leclerc behaalde niet het resultaat dat hij verwachtte. De Monegask was erg sterk op vrijdag. Leclerc had daardoor hoge verwachtingen geschept, maar heeft ze niet waar kunnen maken. Hij startte vanaf de tiende positie, maar wist niet verder te komen dan de negende positie.

Charles Leclerc legt uit hoe het komt dat hij niet zo goed presteerde als verwacht. De Monegask heeft maar twee punten kunnen halen in Bakoe. De Monegask heeft hiermee een van zijn slechtste weekenden van het seizoen gereden.

'Het was een heel moeilijk weekend'

"Nou, het was ook voor mij een heel moeilijk weekend. Ik bedoel, eerlijk gezegd, het is makkelijk om de auto de schuld te geven dat hij over het algemeen heel moeilijk te besturen is. En ik denk dat we over het algemeen in het nadeel zijn als het koud is", zo zegt Leclerc tegen Viaplay.

"Maar ik heb niet het gevoel dat ik dit weekend goed werk heb geleverd. Het was een van mijn sterkste seizoenen in de Formule 1 tot nu toe, maar dit weekend was ik niet op het niveau waar ik zou moeten zijn, en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Door de fout in Q3 moesten we achter auto's starten die niet de snelheid hadden die wij in de auto hadden, maar die op straat wel behoorlijk snel waren. Dat was voor mij heel lastig om in te halen."

Leclerc was de passagier van de auto

"Ik was dus de hele race een beetje een passagier, zat in de file en kon de plaatsen die ik gisteren tijdens de kwalificatie had verloren, niet meer goedmaken", zo eindigt Leclerc zijn verhaal.

Leclerc staat nog steeds vijfde in het wereldkampioenschap. De Monegask verschilt 44 punten met nummer zes en teamgenoot Lewis Hamilton. Ferrari heeft een plek verloren aan Mercedes in het constructeurskampioenschap. De twee verschillen met vier punten.