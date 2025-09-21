user icon
Leclerc ontevreden met zichzelf: "Ik heb het zelf verpest"

Leclerc ontevreden met zichzelf: "Ik heb het zelf verpest"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 19:41
  • Door: Jesse Jansen

Charles Leclerc behaalde niet het resultaat dat hij verwachtte. De Monegask was erg sterk op vrijdag. Leclerc had daardoor hoge verwachtingen geschept, maar heeft ze niet waar kunnen maken. Hij startte vanaf de tiende positie, maar wist niet verder te komen dan de negende positie. 

Charles Leclerc legt uit hoe het komt dat hij niet zo goed presteerde als verwacht. De Monegask heeft maar twee punten kunnen halen in Bakoe. De Monegask heeft hiermee een van zijn slechtste weekenden van het seizoen gereden. 

'Het was een heel moeilijk weekend'

"Nou, het was ook voor mij een heel moeilijk weekend. Ik bedoel, eerlijk gezegd, het is makkelijk om de auto de schuld te geven dat hij over het algemeen heel moeilijk te besturen is. En ik denk dat we over het algemeen in het nadeel zijn als het koud is", zo zegt Leclerc tegen Viaplay. 

"Maar ik heb niet het gevoel dat ik dit weekend goed werk heb geleverd. Het was een van mijn sterkste seizoenen in de Formule 1 tot nu toe, maar dit weekend was ik niet op het niveau waar ik zou moeten zijn, en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Door de fout in Q3 moesten we achter auto's starten die niet de snelheid hadden die wij in de auto hadden, maar die op straat wel behoorlijk snel waren. Dat was voor mij heel lastig om in te halen."

Leclerc was de passagier van de auto

"Ik was dus de hele race een beetje een passagier, zat in de file en kon de plaatsen die ik gisteren tijdens de kwalificatie had verloren, niet meer goedmaken", zo eindigt Leclerc zijn verhaal. 

Leclerc staat nog steeds vijfde in het wereldkampioenschap. De Monegask verschilt 44 punten met nummer zes en teamgenoot Lewis Hamilton. Ferrari heeft een plek verloren aan Mercedes in het constructeurskampioenschap. De twee verschillen met vier punten.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

