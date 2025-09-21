Viaplay weer onder vuur: Enorme blunder zorgt voor woede bij F1-fans

De kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe in Azerbeidzjan was gisteren een enorm spektakelstuk. De kwalificatie liep bijna een uur uit, en klaarblijkelijk zorgde dit voor problemen bij Viaplay. Halverwege de nabeschouwing ging het beeld op zwart, en daar bleef het ook bij.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, maar niet alles verloopt vlekkeloos. In eerste instantie kregen ze kritiek op de kwaliteit van de streams en het commentaar, maar vandaag de dag gaat het over hele andere zaken. De prijzen zijn hoog, en storingen en andere problemen met de streams zorgen regelmatig voor grote frustratie bij abonnees.

Stream viel weg

Ook de uitzending van de kwalificatie in Azerbeidzjan ontving veel kritiek. Door de zes rode vlaggen liep de kwalificatie ongeveer een uur uit, en de stream leek daar op afgesteld te zijn. Tijdens de nabeschouwing viel de stream uit, en verschenen de teksten 'end of highlights' en 'thanks for watching' in beeld. Het leek erop dat Viaplay het einde van de stream al had ingeroosterd, zonder rekening te houden met eventuele rode vlaggen en vertragingen.

Geen interview met Verstappen

De fout werd ook niet meer hersteld, want de analisten verschenen niet meer in beeld. De uitzending werd afgekapt, en ook de laatste paar interviews met coureurs en teambazen werden niet meer uitgezonden. Iedereen die zat te wachten op het interview met polesitter Max Verstappen, kwam van een koude kermis thuis. Meestal wordt dit interview uitgezonden in het laatste gedeelte van de nabeschouwing. Die was dus voor niemand te zien.

Woedende reacties

Op sociale media regende het dan ook klachten. Veel fans waren woedend, en op sarcastische wijze werd Viaplay bedankt voor hun pijnlijke blunder. Veel fans verwijzen ook naar het feit dat ze tijdens de sessies naar reclames moeten kijken. Viaplay maakte in ieder geval een slechte beurt, en vandaag kunnen ze revanche gaan nemen met een goede uitzending rondom de Grand Prix.