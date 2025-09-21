user icon
Viaplay weer onder vuur: Enorme blunder zorgt voor woede bij F1-fans

Viaplay weer onder vuur: Enorme blunder zorgt voor woede bij F1-fans
  Gepubliceerd op 21 sep 2025 07:36
  25
  Door: Bob Plaizier

De kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe in Azerbeidzjan was gisteren een enorm spektakelstuk. De kwalificatie liep bijna een uur uit, en klaarblijkelijk zorgde dit voor problemen bij Viaplay. Halverwege de nabeschouwing ging het beeld op zwart, en daar bleef het ook bij.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, maar niet alles verloopt vlekkeloos. In eerste instantie kregen ze kritiek op de kwaliteit van de streams en het commentaar, maar vandaag de dag gaat het over hele andere zaken. De prijzen zijn hoog, en storingen en andere problemen met de streams zorgen regelmatig voor grote frustratie bij abonnees.

Stream viel weg

Ook de uitzending van de kwalificatie in Azerbeidzjan ontving veel kritiek. Door de zes rode vlaggen liep de kwalificatie ongeveer een uur uit, en de stream leek daar op afgesteld te zijn. Tijdens de nabeschouwing viel de stream uit, en verschenen de teksten 'end of highlights' en 'thanks for watching' in beeld. Het leek erop dat Viaplay het einde van de stream al had ingeroosterd, zonder rekening te houden met eventuele rode vlaggen en vertragingen.

Geen interview met Verstappen

De fout werd ook niet meer hersteld, want de analisten verschenen niet meer in beeld. De uitzending werd afgekapt, en ook de laatste paar interviews met coureurs en teambazen werden niet meer uitgezonden. Iedereen die zat te wachten op het interview met polesitter Max Verstappen, kwam van een koude kermis thuis. Meestal wordt dit interview uitgezonden in het laatste gedeelte van de nabeschouwing. Die was dus voor niemand te zien.

Woedende reacties

Op sociale media regende het dan ook klachten. Veel fans waren woedend, en op sarcastische wijze werd Viaplay bedankt voor hun pijnlijke blunder. Veel fans verwijzen ook naar het feit dat ze tijdens de sessies naar reclames moeten kijken. Viaplay maakte in ieder geval een slechte beurt, en vandaag kunnen ze revanche gaan nemen met een goede uitzending rondom de Grand Prix.

De f1 tv app mistte niets.

  21 sep 2025 - 08:18
Reacties (25)

  • De Vogel is Geland

    Posts: 517

    Viaplay is een zinkend schip

    • + 25
    • 21 sep 2025 - 07:56
    • Tom

      Posts: 419

      Het gekke is dat heel veel mensen dit al jaren roepen, maar dat ze er (helaas!) nog steeds zijn.

      En de komende jaaaren waarschijnlijk ook nog :-(

      • + 7
      • 21 sep 2025 - 10:19
    • Olav Drol

      Posts: 557

      Directie: We moeten bezuinigen. Iemand een idee?

      IT'er: We laten ChatGPT een automatisch script maken voor het starten en stoppen van de uitzendingen, kan de programmaredactie een medewerker ontslaan. Besparen we ook nog eens de toeslag op werken in het weekend.

      Directie: Zorg ervoor dat het vanaf volgend raceweekend geregeld is.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 10:53
    • 919

      Posts: 3.692

      ’Het gekke is dat heel veel mensen dit al jaren roepen, maar dat ze er (helaas!) nog steeds zijn.’

      Hier in NL inderdaad zijn ze er nog inderdaad, kijk eens internationaal hoe het hen vergaan is, zinkend schip is nog zacht uitgedrukt.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 11:32
  • Gummy

    Posts: 334

    Viaplay kan bijna niks meer goed doen lijkt wel. Maar ik wil nog wel even vermelden dat op dit punt de streaming (dus niet de kabel tv uitzendingen) van Ziggo veel slechter was. Daar hadden ze de timing heel slecht ingesteld. Waardoor als iet bv uitliep en je de uitzending terug wilde kijken. Dan begon je met het einde van wat je wilde terugkijken de uitslag. Of het programma wat na de uitzending zou komen.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 07:59
    • AUDI_F1

      Posts: 3.305

      Als je shit krijgt aangeleverd kun je er geen goud van maken. Maar misschien zijn er andere opties om te kijken. Ik heb nergens geen last van gehad.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 10:53
  • JV

    Posts: 2.690

    De f1 tv app mistte niets.

    • + 30
    • 21 sep 2025 - 08:18
    • markos

      Posts: 891

      Ja precies, waarom zou je Viaplay nemen als F1TV nog goedkoper is ook?

      • + 9
      • 21 sep 2025 - 10:14
    • red

      Posts: 886

      Het gebeurde tijdens de nabeschouwing
      ( commentatoren in de studio van viaplay en interviews met de coureurs na de race )

      Is de nabeschouwing van viaplay dan ook te zien op de F1 TV app ???

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 11:12
    • Pietje Bell

      Posts: 31.053

      Ja @Red, en het lange interview bij Viaplay met Max was ook bij F1TV te zien. En het interview met Mekies en Lambiase ook! Al die wekelijke leuke interviews bij Viaplay direct na de kwalificatie en race zijn aaaaaaaallemaal bij F1TV te zien.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 11:31
    • Kampsie

      Posts: 1.506

      @pietje. Dat wist ik dus echt niet

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 12:55
    • Pietje Bell

      Posts: 31.053

      @Kampsie, ik was sarcastisch. Bij F1TV hebben ze hele andere interviews met coureurs en teambazen waar ik niet in geïnteresseerd ben. Bij Viaplay altijd uitgebreid Mekies, Marko, Max en Yuki en dan de topteams en soms Ayao.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 13:36
    • Pietje Bell

      Posts: 31.053

      Of was jij ook sarcastisch @Kampsie? :-))

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 13:40
  • Snorremans

    Posts: 9

    En het raar vinden dat de prijs per aandeel op dit moment minder waarde is dan de prijs voor een kilo zand..

    Snel de stekker uit dit bodemloze bedrijf yrekken.

    • + 10
    • 21 sep 2025 - 09:03
  • Rocks

    Posts: 1.017

    Weer nix gemist dus 😎

    • + 6
    • 21 sep 2025 - 09:28
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 285

    Ik heb al jaren zowel F1TV als ViaPlay. F1TV is gewoon top voor het (ver) terugkijken van content. Ook de keuze voor verschillende talen vind ik fijn.

    ViaPlay is me echter zo de keel uit gaan hangen. Ik betaal bewust meer zodat ik zonder reclame kan kijken, maar daar hebben deze nono's gewoon maling aan! Ga een sessie maar eens terugkijken of (als je halverwege invalt) kies ervoor hem vanaf het begin te kijken: mag je eerst f*cking 4:59 minuten wachten en naar reclame van hún content kijken... Of ze kappen gewoon een uitzending af, zonder bericht. Schaamteloos.

    Resultaat? Voorgoed opgezegd!

    TIP: als je wil opzeggen en geen F1TV hebt of wil? Kijk dan GRATIS via de Belgische zender RTBF. Het is Franstalig (vind ik zo nu en dan juist leuk) maar je kan natuurlijk Olaf Mol ernaast streamen.

    • + 6
    • 21 sep 2025 - 10:22
    • Olav Drol

      Posts: 557

      Hoe regel je dat om RTBF te kijken? Heb het geprobeerd met een VPN maar is me niet gelukt, dus ik heb ergens iets niet goed gedaan.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 10:58
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 285

      Bij mij is het gewoon een van de zenders via Delta TV (504) ...

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 11:53
    • Olav Drol

      Posts: 557

      Ok, dank je.
      Pech voor mij, KPN heeft het niet in zijn pakket zitten.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 12:03
  • Hourpower

    Posts: 715

    Viaplay weg ermee! Viaplay weg ermee,! Viaplay weg ermee!

    Straks de A12 op. Viaplay weg ermee!

    • + 4
    • 21 sep 2025 - 10:24
  • ikwilookreageren

    Posts: 286

    Dit was de onderliggende reden van de rellen in den haag. Had niks met politiek te maken, kwam door viaplay

    • + 4
    • 21 sep 2025 - 10:45
  • TheProfessor

    Posts: 33

    Ik snap niet dat nog viaplee fans zijn die er nog steeds intrappen om geld weg geven aan die kinderachtige onzin....

    • + 4
    • 21 sep 2025 - 10:59
  • Avb1

    Posts: 104

    Ik kijk al jaren gratis

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 11:25
  • Williams_F1

    Posts: 1.233

    Nergens problemen mee. 🫡😄

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 11:28
  • Knalpijp

    Posts: 2.076

    Niet klagen maar gewoon niet meer kijken, dan gaan ze vanzelf van de buis.
    Maar ja Hollanders klagen veel maar doen niks, algemeen bekend.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 11:52

