Verstappen aast op de zege na geweldige kwalificatie: "Dit is precies wat ik wil!"

Max Verstappen was de grote winnaar van de kwalificatie in Azerbeidzjan. De Nederlandse regerend wereldkampioen hield het hoofd koel in de chaotische sessie, en pakte op het allerlaatste moment de pole position. Hij concludeerde dat zijn auto weer heel goed aanvoelde.

Voor het tweede raceweekend op rij ging de pole position naar Max Verstappen. Waar dit in Italië nog een grote verrassing was, was het nu nauwelijks een verrassing te noemen. De regen en de rode vlaggen deden hem niets, en in de absolute slotfase van Q3 snoepte hij de pole af van Williams-coureur Carlos Sainz. Zijn tijd was uiteindelijk 0,478 seconden sneller dan die van de Spanjaard.

Hoe was het gevoel?

Verstappen voelde zich goed, en na afloop van de kwalificatie bleek direct al dat hij vol voor de zege gaat in de Grand Prix van morgen. Na het in ontvangst nemen van de pole position-award, wandelde hij rustig naar de mediapen. Daar sprak hij zich uit bij F1 TV: "Het was ten eerste best een lange kwalificatie vandaag. We moesten dus heel erg veel wachten. Je komt daardoor nooit echt goed in een ritme."

Het feit dat niemand in een ritme kwam, was volgens Verstappen ook een groot voordeel. Met een grijns op zijn gezicht gaat hij verder met zijn verhaal: "Misschien is dat een goed ding, dat niemand echt in een ritme kwam. Maar goed, ik voelde me goed tijdens de hele kwalificatie. Bij de auto moesten we alleen iets finetunen. Dat is exact wat je wil!"

Verstappen de favoriet voor de zege?

Verstappen geldt nu als de favoriet voor de zege. De Red Bull-coureur wil dat zelf echter niet zeggen: "Dat zien we morgen wel. Ik probeer me te focussen op wat wij doen. Gisteren was ik best blij met onze longruns. Ik hoop dat het morgen weer vergelijkbaar zal zijn."