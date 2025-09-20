user icon
Verstappen aast op de zege na geweldige kwalificatie: "Dit is precies wat ik wil!"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 17:01
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen was de grote winnaar van de kwalificatie in Azerbeidzjan. De Nederlandse regerend wereldkampioen hield het hoofd koel in de chaotische sessie, en pakte op het allerlaatste moment de pole position. Hij concludeerde dat zijn auto weer heel goed aanvoelde.

Voor het tweede raceweekend op rij ging de pole position naar Max Verstappen. Waar dit in Italië nog een grote verrassing was, was het nu nauwelijks een verrassing te noemen. De regen en de rode vlaggen deden hem niets, en in de absolute slotfase van Q3 snoepte hij de pole af van Williams-coureur Carlos Sainz. Zijn tijd was uiteindelijk 0,478 seconden sneller dan die van de Spanjaard.

Hoe was het gevoel?

Verstappen voelde zich goed, en na afloop van de kwalificatie bleek direct al dat hij vol voor de zege gaat in de Grand Prix van morgen. Na het in ontvangst nemen van de pole position-award, wandelde hij rustig naar de mediapen. Daar sprak hij zich uit bij F1 TV: "Het was ten eerste best een lange kwalificatie vandaag. We moesten dus heel erg veel wachten. Je komt daardoor nooit echt goed in een ritme."

Het feit dat niemand in een ritme kwam, was volgens Verstappen ook een groot voordeel. Met een grijns op zijn gezicht gaat hij verder met zijn verhaal: "Misschien is dat een goed ding, dat niemand echt in een ritme kwam. Maar goed, ik voelde me goed tijdens de hele kwalificatie. Bij de auto moesten we alleen iets finetunen. Dat is exact wat je wil!"

Verstappen de favoriet voor de zege?

Verstappen geldt nu als de favoriet voor de zege. De Red Bull-coureur wil dat zelf echter niet zeggen: "Dat zien we morgen wel. Ik probeer me te focussen op wat wij doen. Gisteren was ik best blij met onze longruns. Ik hoop dat het morgen weer vergelijkbaar zal zijn."

Pietje Bell

Posts: 31.042

Max zijn weekend kan niet meer stuk! Zijn Verstappen.com Team heeft vandaag met
Thierry en Chris achter het stuur de overwinning behaald van ALLE klassen!!
Fenomenaal! Dit is de eerste keer in de geschiedenis!
Ze kunnen dit weekend in Barcelona de titel behalen van hun klasse
en dat in hun 1e j... [Lees verder]

  • 3
  • 20 sep 2025 - 17:14
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ambudriver

    Posts: 298

    Ik ook!

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 17:11
  • John6

    Posts: 11.003

    Max die gaat ook winnen morgen, de kwalificatie was 1 groot fouten festijn, het is wel een leuke top 3 zo.

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 17:13
  • Pietje Bell

    Posts: 31.042

    Max zijn weekend kan niet meer stuk! Zijn Verstappen.com Team heeft vandaag met
    Thierry en Chris achter het stuur de overwinning behaald van ALLE klassen!!
    Fenomenaal! Dit is de eerste keer in de geschiedenis!
    Ze kunnen dit weekend in Barcelona de titel behalen van hun klasse
    en dat in hun 1e jaar!!

    verstappencom
    YESSS!!! Chris and Thierry have won Race 1 of the GTWC Sprint in Valencia 💪
    First time a Gold Cup class has taken the overall win 🥵

    www.instagram.com/p/DO1AeiOCsbG/

    • + 3
    • 20 sep 2025 - 17:14
    • snailer

      Posts: 29.769

      Alles dat die jonge man aanraakt verandert in Gold Cup.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 17:23
    • hennie013

      Posts: 1.841

      Plus dat ze leiders zijn in de Gold-klasse met nog 1 race te gaan morgen, dus alle kans om dat kampioenschap binnen te halen, zou wel prachtig zijn !!

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 18:00
    • Pietje Bell

      Posts: 31.042

      Dat schreef ik @Hennie. ;-))

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 18:18
  • Pietje Bell

    Posts: 31.042

    Nog meer van het Team van Max:

    www.instagram.com/p/DO09AuGCGs4/

    www.instagram.com/reel/DO02uHNjEob/

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 17:18

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

