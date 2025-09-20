user icon
icon

Spectaculaire kwalificatie op komst in Baku: Windstoten en regen voorspeld

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Spectaculaire kwalificatie op komst in Baku: Windstoten en regen voorspeld
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 13:22
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en de rest van het Formule 1-veld staan voor een enerverende kwalificatie in Azerbeidzjan. Na de vrije trainingen in Baku is duidelijk geworden dat het verschil tussen Red Bull Racing, Ferrari en McLaren minimaal is, maar de omstandigheden zouden het spektakel nóg onvoorspelbaarder kunnen maken. Meteorologen voorspellen stevige windstoten en zelfs een kleine kans op regen.

Tijdens de derde vrije training kregen de coureurs al een voorproefje van wat hen te wachten staat. Met windvlagen tussen de 20 en 30 kilometer per uur was het een uitdaging om de bolides op de juiste lijn te houden. Vooral in de nauwe en technische secties van het stratencircuit zorgde de wind voor verraderlijke momenten. Verstappen wist ondanks dat ongemak de tweede tijd neer te zetten, achter Lando Norris maar voor diens teamgenoot Oscar Piastri.

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Weersvoorspelling kwalificatie Baku

Voor de kwalificatie later vandaag lijken de omstandigheden nóg uitdagender te worden. Aan het begin van de sessie worden windstoten van 40 tot 50 kilometer per uur verwacht, en richting het einde kan dit oplopen tot zelfs 60 kilometer per uur. Regen lijkt voorlopig niet aan de orde, met een neerslagkans van minder dan twintig procent, maar de hitte kan een extra factor worden: het kwik stijgt tot zo’n 34 graden Celsius.

Ook op zondag zal de wind een rol van betekenis spelen. Bij de start van de race wordt opnieuw een stevige wind van 40 tot 50 kilometer per uur verwacht. Gedurende de Grand Prix neemt dat iets af naar 30 tot 40 kilometer per uur. Het blijft naar verwachting droog, al is er een kleine kans op regen, terwijl de temperatuur met 29 graden Celsius iets aangenamer zal zijn dan tijdens de kwalificatie.

De weersomstandigheden beloven de strijd om de pole position extra interessant te maken. Het veld zit bijzonder dicht bij elkaar en elk foutje kan fataal zijn op het smalle stratencircuit van Baku. Verstappen was in de trainingen niet de snelste, maar zijn RB21 oogde wel sterk. Sinds zijn overwinning in Italië straalt Red Bull weer vertrouwen uit, en dat kan in Azerbeidzjan weleens het verschil maken.

snailer

Posts: 29.752

Met de huidige ervaringen betekent dit volgens mij helemaal geen spectakel. Ze gaan wachten tot het droog is denk ik.

  • 2
  • 20 sep 2025 - 13:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Ferrari McLaren Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.752

    Met de huidige ervaringen betekent dit volgens mij helemaal geen spectakel. Ze gaan wachten tot het droog is denk ik.

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 13:27
  • Pietje Bell

    Posts: 31.038

    @Snailer, weer alleen de titel gelezen? In de tekst staat dat er een kleine kans is op regen,
    maar sterke wind verzekerd.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 13:31
    • snailer

      Posts: 29.752

      Laat ik even duidelijk zijn. Dan hoef je dat niet meer te vragen. Ik lees alleen de header.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 14:48

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar