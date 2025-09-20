Max Verstappen en de rest van het Formule 1-veld staan voor een enerverende kwalificatie in Azerbeidzjan. Na de vrije trainingen in Baku is duidelijk geworden dat het verschil tussen Red Bull Racing, Ferrari en McLaren minimaal is, maar de omstandigheden zouden het spektakel nóg onvoorspelbaarder kunnen maken. Meteorologen voorspellen stevige windstoten en zelfs een kleine kans op regen.

Tijdens de derde vrije training kregen de coureurs al een voorproefje van wat hen te wachten staat. Met windvlagen tussen de 20 en 30 kilometer per uur was het een uitdaging om de bolides op de juiste lijn te houden. Vooral in de nauwe en technische secties van het stratencircuit zorgde de wind voor verraderlijke momenten. Verstappen wist ondanks dat ongemak de tweede tijd neer te zetten, achter Lando Norris maar voor diens teamgenoot Oscar Piastri.

Weersvoorspelling kwalificatie Baku

Voor de kwalificatie later vandaag lijken de omstandigheden nóg uitdagender te worden. Aan het begin van de sessie worden windstoten van 40 tot 50 kilometer per uur verwacht, en richting het einde kan dit oplopen tot zelfs 60 kilometer per uur. Regen lijkt voorlopig niet aan de orde, met een neerslagkans van minder dan twintig procent, maar de hitte kan een extra factor worden: het kwik stijgt tot zo’n 34 graden Celsius.

Ook op zondag zal de wind een rol van betekenis spelen. Bij de start van de race wordt opnieuw een stevige wind van 40 tot 50 kilometer per uur verwacht. Gedurende de Grand Prix neemt dat iets af naar 30 tot 40 kilometer per uur. Het blijft naar verwachting droog, al is er een kleine kans op regen, terwijl de temperatuur met 29 graden Celsius iets aangenamer zal zijn dan tijdens de kwalificatie.

De weersomstandigheden beloven de strijd om de pole position extra interessant te maken. Het veld zit bijzonder dicht bij elkaar en elk foutje kan fataal zijn op het smalle stratencircuit van Baku. Verstappen was in de trainingen niet de snelste, maar zijn RB21 oogde wel sterk. Sinds zijn overwinning in Italië straalt Red Bull weer vertrouwen uit, en dat kan in Azerbeidzjan weleens het verschil maken.