Opgewekte Verstappen ziet kansen: "Auto voelt goed aan!"
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 15:49
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende vandaag een redelijke vrijdag op het stratencircuit van Bakoe in Azerbeidzjan. Hij wist in geen enkele training een tijd te rijden die goed was voor de top drie, maar hij was na afloop wel gematigd tevreden.

Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing reisden vol zelfvertrouwen af naar Bakoe. Na hun zege op het circuit van Monza leek het erop dat ze de oorzaak van een aantal problemen hadden gevonden. In de twee vrije trainingen in Bakoe leek het wat minder te gaan, want Verstappen noteerden slechts de zevende en de zesde tijd. In de tweede training moest hij ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lewis Hamilton.

'Het ging niet verkeerd'

Verstappen klonk direct na de tweede vrije training redelijk positief in zijn review: "Het ging niet verkeerd. De auto voelt goed, dus dat is positief. We hebben een stabiele balans gevonden op deze vrij specifieke baan. Dat is ook wat je nodig hebt. Alles moet samen komen om een goede ronde te rijden. We komen nog wat te kort over één snelle ronde, er is nog wat te halen uit de auto en uit mezelf."

Verstappen ziet kansen

Verstappen en zijn engineers zullen nu aan de slag gaan met de set-up voor zaterdag. In Monza was dit het sleutelmoment, en werd hier de gouden beslissing genomen. Ook nu klinkt Verstappen positief: "De lange run voelde prima aan. Het is hier natuurlijk altijd heel erg glad en zwaar voor de banden met die zachtere compounds, maar dat ging niet verkeerd. Ik verwacht dat een paar teams dicht bij elkaar zullen zitten en dan komt het erop aan om een perfecte ronde te rijden."

Verstappen doelt op de kleine verschillen in de trainingen. Alhoewel McLaren geen goede dag kende, verwachten veel mensen ze toch weer aan de kop van het veld op zaterdag. Ferrari en Mercedes zagen er ook sterk uit in de trainingen.

Larry Perkins

Posts: 60.000

Als Verstappen zo positief is kunnen 'we' met optimisme de race op zondag tegemoet zien...

  • 5
  • 19 sep 2025 - 16:13
Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.000

    Als Verstappen zo positief is kunnen 'we' met optimisme de race op zondag tegemoet zien...

    • + 5
    • 19 sep 2025 - 16:13
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.008

      Speciaal plusje voor je 60.000 'wijsheden'!

      • + 5
      • 19 sep 2025 - 16:17
    • Knalpijp

      Posts: 2.070

      60000 is wel heul veul Larry.

      • + 1
      • 19 sep 2025 - 16:33
    • nr 76

      Posts: 6.872

      60.000 plusjes voor Larry!

      • + 1
      • 19 sep 2025 - 16:35

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

