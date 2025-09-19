Opgewekte Verstappen ziet kansen: "Auto voelt goed aan!"

Max Verstappen kende vandaag een redelijke vrijdag op het stratencircuit van Bakoe in Azerbeidzjan. Hij wist in geen enkele training een tijd te rijden die goed was voor de top drie, maar hij was na afloop wel gematigd tevreden.

Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing reisden vol zelfvertrouwen af naar Bakoe. Na hun zege op het circuit van Monza leek het erop dat ze de oorzaak van een aantal problemen hadden gevonden. In de twee vrije trainingen in Bakoe leek het wat minder te gaan, want Verstappen noteerden slechts de zevende en de zesde tijd. In de tweede training moest hij ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lewis Hamilton.

'Het ging niet verkeerd'

Verstappen klonk direct na de tweede vrije training redelijk positief in zijn review: "Het ging niet verkeerd. De auto voelt goed, dus dat is positief. We hebben een stabiele balans gevonden op deze vrij specifieke baan. Dat is ook wat je nodig hebt. Alles moet samen komen om een goede ronde te rijden. We komen nog wat te kort over één snelle ronde, er is nog wat te halen uit de auto en uit mezelf."

Verstappen ziet kansen

Verstappen en zijn engineers zullen nu aan de slag gaan met de set-up voor zaterdag. In Monza was dit het sleutelmoment, en werd hier de gouden beslissing genomen. Ook nu klinkt Verstappen positief: "De lange run voelde prima aan. Het is hier natuurlijk altijd heel erg glad en zwaar voor de banden met die zachtere compounds, maar dat ging niet verkeerd. Ik verwacht dat een paar teams dicht bij elkaar zullen zitten en dan komt het erop aan om een perfecte ronde te rijden."

Verstappen doelt op de kleine verschillen in de trainingen. Alhoewel McLaren geen goede dag kende, verwachten veel mensen ze toch weer aan de kop van het veld op zaterdag. Ferrari en Mercedes zagen er ook sterk uit in de trainingen.