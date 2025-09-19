Verstappen zet jonge coureurs op scherp: "Niet blindstaren op F1!"

Het is geen geheim dat Max Verstappen verder kijkt dan alleen de Formule 1. De Red Bull-coureur debuteerde vorige week op de Nürburgring Nordschleife, en wil in de toekomst in GT3-bolides gaan racen. Hij deelt dan ook een waarschuwing uit aan jonge coureurs: ze moeten zich niet blindstaren op de Formule 1.

Elke coureur die aan zijn of haar loopbaan begint in de karts, heeft maar één doel: de Formule 1. Aangezien er voor de komende jaren slechts 22 zitjes zijn in de koningsklasse van de autosport, is de kans bijzonder klein dat een coureur de Formule 1 bereikt. Voor veel jonge coureurs is het dan ook een flinke klap als ze naast een F1-zitje grijpen, en tot de realisatie komen dat deze droom voor altijd een droom zal blijven.

Mentaliteit van de coureur

Max Verstappen heeft dan ook een dringend advies voor de jonge coureurs, en die deelt hij bij Motorsport.com: "Het hangt allemaal af van je eigen mentaliteit als coureur. Want als je mentaliteit volledig is gericht op de Formule 1, en je niet bereid bent om dat beeld los te laten, dan praat je eigenlijk tegen een muur, toch?"

Niet blindstaren

Verstappen deelt dit ook met de coureurs die hij spreekt: "Sommige coureurs in mijn omgeving dromen allemaal van de Formule 1. Ik zeg dan altijd: houdt je opties open, voor het geval dat het niet lukt. Niet iedereen krijgt die kans, ook al ben je misschien goed genoeg."

Volgens Verstappen kan een loopbaan in de langeafstandsracerij ook een mooi carrièrepad vormen. Hij is van mening dat dat ook veel mogelijkheden biedt voor een lange loopbaan in de autosport: "Alleen maar blindstaren op de Formule 1 kan soms ook gevaarlijk zijn."

Geen dromen verpesten

Verstappen wil de dromen van coureurs zeker niet verpesten. Hij begrijpt ze, maar ziet ook iets anders gebeuren: "Ik merk vaak dat als een coureur op een gegeven moment inziet dat hij het niet gaat halen, en dan bijvoorbeeld in een GT3 of een Hypercar stapt, dat ze er dan ook verliefd op worden."

"Soms kost het gewoon wat meer tijd om ze ervan te overtuigen dat er méér is dan alleen de Formule 1. Maar zoals ik al zei: het hangt allemaal af van de mentaliteit van de coureur. Of hij openstaat voor andere mogelijkheden."