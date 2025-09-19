user icon
Bizarre rode vlag in Bakoe: problemen met de baan zorgen voor vertraging

Bizarre rode vlag in Bakoe: problemen met de baan zorgen voor vertraging
  Gepubliceerd op 19 sep 2025 10:56
  2
  • Door: Bob Plaizier

De eerste vrije training in Azerbeidzjan ligt al geruime tijd stil vanwege een opvallend probleem. Het leek erop dat er wat debri op de baan lag in de laatste sector, maar even later leek het erop dat er een probleem was met een kerbstone.

Na een kwartiertje werd er met de rode vlag gezwaaid op het stratencircuit van Bakoe. Nadat Carlos Sainz in de laatste bocht over de kerbstone was gereden, dook er wat debri op. Het leek erop dat het stuk kunststof afkomstig was van de Williams van Sainz, maar toen een marshall op onderzoek uitging leek het er sterk op dat er iets vast zat onder de kerbstone.

Rubber

Het leek om een soort stuk rubber te gaan, en de marshall moest hard trekken om het los te krijgen. Een andere marshall sprong daarna op de kerbstone, en er leek iets los te zitten. De beelden werden daarna snel weggehaald door de regie, en er hing een gele vlag. De coureurs mochten de baan echter niet op.

Marshalls de baan op

Op de hele baan werden de marshalls het asfalt op gestuurd om te checken of er andere problemen waren. Voor de teams en coureurs was dit een groot nadeel, want ze hadden slechts een kwartiertje gereden op een baan die zeker niet makkelijk is. Het enige team dat profiteerde van de rode vlag was McLaren, want daar werd er een Power Unit-probleem gecheckt bij de auto van Oscar Piastri.

Eerdere problemen

Het is zeker niet de eerste keer dat er een probleem met de baan is in Bakoe. In 2019 reed George Russell tijdens de vrije training over een loszittende putdeksel heen, wat ervoor zorgde dat de onderkant van zijn auto zwaar beschadigd raakte. Om de problemen nog groter te maken, reed de dieplader die de auto van Russell vervoerde toen ook tegen een reclamebord dat boven de baan hing aan.

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.994

    Ik wil mijn geld terug, of een flinke korting...

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 11:05
  • red slow

    Posts: 3.209

    Het is niet de eerste op dit circuit. Wel gunstig voor Piastri. Tevens vraag ik mij af of die groene tentakel op de wagen van norris nog gevolgen heeft.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 11:08

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

