Fernando Alonso hint op F1-pensioen in 2026

Fernando Alonso is met zijn 44 jaar met afstand de oudste coureur van het Formule 1-veld. Hij weet van geen ophouden, maar een pensioen is dichterbij dan veel mensen denken. De Spanjaard stelt dat 2026 zomaar zijn laatste jaar in de Formule 1 kan zijn.

In de geschiedenis van de Formule 1 is er geen coureur die aan meer Grands Prix heeft deelgenomen dan Fernando Alonso. De wereldkampioen van 2005 en 2006 heeft 417 Grands Prix gereden, en wist er 32 te winnen. Hij staat ook volgend jaar nog onder contract bij Aston Martin, en hij hoopt op nieuwe successen. Hij droomt van een derde wereldtitel en de nieuwe regels van 2026 kunnen in zijn voordeel gaan werken.

'Dit wordt mijn laatste kans'

Volgens Alonso kan 2026 zijn laatste jaar in de Formule 1 worden. In een openhartig interview met het Spaanse AS geeft hij tekst en uitleg: "Ik weet dat dit mijn laatste kans is. Ik zag de andere regelwijzigingen gewoon als een verandering, in de hoop dat het goed zou gaan en dat mijn team de regels correct zou interpreteren en een snelle auto zou bouwen."

"Maar dit is anders, omdat het de laatste regelwijziging is die ik meemaak en het de laatste kans is om nog een keer een Grand Prix te winnen, van de goede tijden te genieten, op het podium te komen en te vechten voor een kampioenschap."

Afscheid in 2026?

Voor Alonso is het belangrijk om zijn loopbaan in de Formule 1 op een mooie manier af te sluiten. Hij weet dan ook nog niet helemaal wat hij van 2026 kan verwachten: "Als ik volgend jaar een goede auto heb, dan is 2026 waarschijnlijk mijn laatste jaar. En als de auto het slecht doet, dan is de kans groot dat ik nog een jaartje blijf om het positief af te sluiten."