Fernando Alonso hint op F1-pensioen in 2026
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 10:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Fernando Alonso is met zijn 44 jaar met afstand de oudste coureur van het Formule 1-veld. Hij weet van geen ophouden, maar een pensioen is dichterbij dan veel mensen denken. De Spanjaard stelt dat 2026 zomaar zijn laatste jaar in de Formule 1 kan zijn.

In de geschiedenis van de Formule 1 is er geen coureur die aan meer Grands Prix heeft deelgenomen dan Fernando Alonso. De wereldkampioen van 2005 en 2006 heeft 417 Grands Prix gereden, en wist er 32 te winnen. Hij staat ook volgend jaar nog onder contract bij Aston Martin, en hij hoopt op nieuwe successen. Hij droomt van een derde wereldtitel en de nieuwe regels van 2026 kunnen in zijn voordeel gaan werken.

'Dit wordt mijn laatste kans'

Volgens Alonso kan 2026 zijn laatste jaar in de Formule 1 worden. In een openhartig interview met het Spaanse AS geeft hij tekst en uitleg: "Ik weet dat dit mijn laatste kans is. Ik zag de andere regelwijzigingen gewoon als een verandering, in de hoop dat het goed zou gaan en dat mijn team de regels correct zou interpreteren en een snelle auto zou bouwen."

"Maar dit is anders, omdat het de laatste regelwijziging is die ik meemaak en het de laatste kans is om nog een keer een Grand Prix te winnen, van de goede tijden te genieten, op het podium te komen en te vechten voor een kampioenschap."

Afscheid in 2026?

Voor Alonso is het belangrijk om zijn loopbaan in de Formule 1 op een mooie manier af te sluiten. Hij weet dan ook nog niet helemaal wat hij van 2026 kan verwachten: "Als ik volgend jaar een goede auto heb, dan is 2026 waarschijnlijk mijn laatste jaar. En als de auto het slecht doet, dan is de kans groot dat ik nog een jaartje blijf om het positief af te sluiten."

Reacties (4)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.325

    Mooi, Fernando weg..... vriend erin.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 10:07
    • Larry Perkins

      Posts: 59.993

      Alleen als AM de absolute top niet kan krijgen...

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 10:19
  • Damon Hill

    Posts: 19.320

    Nog steeds is het niet ondenkbaar dat Verstappen in 2027 zijn weg naar Aston Martin vindt als de auto in 2026 goed blijkt. Hij wordt dan herenigd met zowel Honda als Newey, dus die link is er vast.

    Maar tot dat moment gun ik Alonso in 2026 een fantastische laatste seizoen, met veel podiumplekken en misschien zelfs een overwinning. Hij heeft een prachtige carrière in de F1 gehad en los van zijn mooie titels in 2005 en 2006 vond ik vooral 2012 heel indrukwekkend, waar hij met een relatief matige Ferrari t/m de laatste race kans maakte op de titel.

    Voor 2026 denk ik wel dat ze stappen gaan zetten, aangezien de invloed van Newey dan ook duidelijk zichtbaarder zal worden.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 10:38
  • Maximo

    Posts: 9.534

    Snap het wel, hij zal het zichzelf nooit vergeven mochten Honda en Newey een kampioenswagen hebben gebouwd en hij net gestopt was, maar dat kan hij in 2026 beoordelen. Staan alle signalen dan niet op groen dan heeft het geen zin om nog langer in het middenveld door te modderen.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 10:49

