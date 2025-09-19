user icon
Cadillac gaat vanuit twee verschillende continenten opereren

Cadillac gaat vanuit twee verschillende continenten opereren
  Gepubliceerd op 19 sep 2025 15:22
  Door: Jesse Jansen

Cadillac komt in 2026 naar de Formule 1. Het nieuwe elfde team gaat vanuit twee werelddelen opereren. Cadillac gaat het eerste seizoen vooral vanuit Silverstone werken. Teambaas Graeme Lowdon legt uit waarom. 

De Amerikaanse thuisbasis die Cadillac wil gebruiken, is nog in aanbouw. Het gebouw zou in Indiana komen te staan, maar de bouw is nog niet klaar. Nu opereert Cadillac dus vanuit Silverstone. 

'Het wordt een gloednieuw complex'

In gesprek met podcast Beyond the Grid zegt Cadillac-teambaas Graeme Lowdon: "Die basis in Fishers wordt een gloednieuw complex van bijna 50.000 vierkante meter, speciaal gebouwd voor de Formule 1. Uiteindelijk wordt daar ook het grootste deel van de auto gebouwd. Maar Cadillac kreeg pas in maart van dit jaar officieel groen licht om mee te doen."

"Dan kun je niet zomaar even een fabriek uit de grond stampen, al het personeel aannemen, machines installeren én dan ook nog onderdelen bouwen naar Formule 1-kwaliteit." Lowdon is erg tevreden met het toekomstige gebouw. Toch vindt de teambaas het niet erg om even in Silverstone te blijven. "We hebben een faciliteit in Silverstone, die nu fungeert als logistiek centrum."

'Daar zit een belangrijk onderdeel'

"Daar zit ons team voor aerodynamisch en mechanisch ontwerp. De auto voor 2026 zal voorlopig van daaruit worden aangestuurd, zolang de fabriek in Fishers nog in aanbouw is. Maar op termijn wordt het hoofdkwartier van Cadillac echt in de VS gevestigd." Na een vraag over de samenwerking tussen de twee locaties weet Lowdon een antwoord te geven: "Onze gangen zijn misschien héél, héél lang en strekken zich uit over de Atlantische Oceaan, maar het team functioneert als één geheel."

Sergio Pérez en Valtteri Bottas keren terug naar de Formule 1. Cadillac haalt daarmee ervaren winnaars naar het team. Pérez won zes keer en Bottas maar liefst tien keer. Beide coureurs hebben meegeholpen aan meerdere constructeurtitels. 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

