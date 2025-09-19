Cadillac gaat vanuit twee verschillende continenten opereren

Cadillac komt in 2026 naar de Formule 1. Het nieuwe elfde team gaat vanuit twee werelddelen opereren. Cadillac gaat het eerste seizoen vooral vanuit Silverstone werken. Teambaas Graeme Lowdon legt uit waarom.

De Amerikaanse thuisbasis die Cadillac wil gebruiken, is nog in aanbouw. Het gebouw zou in Indiana komen te staan, maar de bouw is nog niet klaar. Nu opereert Cadillac dus vanuit Silverstone.

'Het wordt een gloednieuw complex'

In gesprek met podcast Beyond the Grid zegt Cadillac-teambaas Graeme Lowdon: "Die basis in Fishers wordt een gloednieuw complex van bijna 50.000 vierkante meter, speciaal gebouwd voor de Formule 1. Uiteindelijk wordt daar ook het grootste deel van de auto gebouwd. Maar Cadillac kreeg pas in maart van dit jaar officieel groen licht om mee te doen."

"Dan kun je niet zomaar even een fabriek uit de grond stampen, al het personeel aannemen, machines installeren én dan ook nog onderdelen bouwen naar Formule 1-kwaliteit." Lowdon is erg tevreden met het toekomstige gebouw. Toch vindt de teambaas het niet erg om even in Silverstone te blijven. "We hebben een faciliteit in Silverstone, die nu fungeert als logistiek centrum."

'Daar zit een belangrijk onderdeel'

"Daar zit ons team voor aerodynamisch en mechanisch ontwerp. De auto voor 2026 zal voorlopig van daaruit worden aangestuurd, zolang de fabriek in Fishers nog in aanbouw is. Maar op termijn wordt het hoofdkwartier van Cadillac echt in de VS gevestigd." Na een vraag over de samenwerking tussen de twee locaties weet Lowdon een antwoord te geven: "Onze gangen zijn misschien héél, héél lang en strekken zich uit over de Atlantische Oceaan, maar het team functioneert als één geheel."

Sergio Pérez en Valtteri Bottas keren terug naar de Formule 1. Cadillac haalt daarmee ervaren winnaars naar het team. Pérez won zes keer en Bottas maar liefst tien keer. Beide coureurs hebben meegeholpen aan meerdere constructeurtitels.