user icon
icon

Vreest Leclerc Verstappen in Baku? "Hij en Red Bull waren geweldig op Monza"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vreest Leclerc Verstappen in Baku? "Hij en Red Bull waren geweldig op Monza"
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Italië op indrukwekkende wijze op zijn naam. De viervoudig wereldkampioen domineerde van start tot finish op Monza en pakte daarmee een belangrijke zege in een seizoen waarin McLaren vaak de toon zet. Charles Leclerc verwacht dat Red Bull Racing dankzij die opsteker opnieuw gevaarlijk kan zijn tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Leclerc verbaasd door Verstappen en Red Bull

In Italië reed Verstappen met overmacht naar de overwinning en liet hij Lando Norris en Oscar Piastri kansloos. De Nederlander finishte ruim twintig seconden voor zijn concurrenten en toonde daarmee dat Red Bull nog altijd kan verrassen. Volgens Leclerc zou het team uit Milton Keynes iets gevonden kunnen hebben. “McLaren zal het te kloppen team zijn,” verklaarde de Ferrari-coureur in Baku. “Maar Red Bull was in Monza erg indrukwekkend met Max. Ik denk dat ze waarschijnlijk iets hebben gevonden. Misschien hebben ze nieuwe onderdelen toegevoegd die hen een stap vooruit hebben gebracht.”

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Toch heeft Leclerc zelf ook een sterke staat van dienst in Azerbeidzjan. De Monegask veroverde de afgelopen vier edities telkens pole position op het stratencircuit van Baku. Een overwinning zat er echter nog nooit in. “In de race is het altijd moeilijker om de ware prestaties van de auto te maskeren,” aldus Leclerc. “We zullen ons best doen en kijken wat er mogelijk is.”

Leclerc verwacht geen wonderen in Baku

De Ferrari-coureur verwacht desondanks dat zijn team niet in staat zal zijn om het tempo van Red Bull en McLaren te volgen. “Ik denk dat we achter hen zullen eindigen,” erkende hij. “Maar het is een circuit waar ik graag rijd en waar ik vaak sterk ben geweest in de kwalificatie.”

In Baku staat bovendien veel op het spel. McLaren kan er voor het tweede jaar op rij de constructeurstitel veiligstellen. Ferrari staat momenteel tweede in het kampioenschap en zal samen met Lewis Hamilton een rol willen spelen in de strijd om de titel bij de teams.

snailer

Posts: 29.738

Dat is echt niet waar, SennaS.

Ferrari was de snelste auto. 3 km per uur sneller dan Verstappen.
EN daar achter zat met nog eens 3 km McLaren.

Bekijk gewoon eens de data op f1-tempo (of de nieuwe s i t e gp-tempo)

  • 5
  • 19 sep 2025 - 13:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Ferrari Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 10.444

    Rbr had vorige race duidelijk de snelste auto op de rechte stukken en die waren er nogal en in de snelle bochten waren ze niet niet veel minder dan de directe concurrentie.
    Dan win je met overmacht. Baku heeft iets meer langzamer bochten, dus afwachten of rbr heeft het lek boven en zijn opeens snel op alle circuits.

    • + 2
    • 19 sep 2025 - 13:00
    • snailer

      Posts: 29.738

      Dat is echt niet waar, SennaS.

      Ferrari was de snelste auto. 3 km per uur sneller dan Verstappen.
      EN daar achter zat met nog eens 3 km McLaren.

      Bekijk gewoon eens de data op f1-tempo (of de nieuwe s i t e gp-tempo)

      • + 5
      • 19 sep 2025 - 13:12
    • Erik FW34

      Posts: 3.734

      Snailer,

      topsnelheid wilt niet zeggen dat het de snelste auto is maar dat het de auto is die het hardste rijdt.

      • + 1
      • 19 sep 2025 - 13:19
    • ILMOP

      Posts: 1.132

      Inderdaad @ Erik FW34. In voorgaande races beschikte McLaren over de snelste wagen, maar ze hadden niet de hoogste topsnelheid. In Monza was dit ook met RBR het geval.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 13:54
    • snailer

      Posts: 29.738

      Erik, SennaS spreekt over het rechte stuk. Dat heeft alles met topsnelheid te maken.

      Als je wil weten welke auto over 1 ronde het snelst was. Dat was McLaren in handen van Norris. Alleen verloor hij P1 in bocht 1. Daar verloor hij uit mijn hoofd 2 tiende.

      In de race was Verstappen beter. Dat is duidelijk. Volgens mij heb ik al eerder verteld dat de RBR in Monza enorm stabie was. Geen snaos. En voor het eerst een auto die (bijna) geen onderstuur had. Hij had alleen onderstuur, marginaal en had amper invloed aan het begin van parapolica. Best vreemd, want de rest was okay in parabolica.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 14:04
    • Erik FW34

      Posts: 3.734

      "Erik, SennaS spreekt over het rechte stuk. Dat heeft alles met topsnelheid te maken."

      Als je hem zo leest kan ik jou ook weer begrijpen. Denk dat we allemaal beetje gelijk hebben maar door te termen door elkaar te gebruiken wordt het onduidelijk.

      Ferrari wat je schrijft. Was die nu het snelst of had die de hoogste topsnelheid? :-)

      De hoogste topsnelheid op een rechtsstuk wilt overigens ook niet zeggen dat hij het snelste is over het rechte stuk :-)

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 14:39

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar