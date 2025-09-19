Max Verstappen schreef de Grand Prix van Italië op indrukwekkende wijze op zijn naam. De viervoudig wereldkampioen domineerde van start tot finish op Monza en pakte daarmee een belangrijke zege in een seizoen waarin McLaren vaak de toon zet. Charles Leclerc verwacht dat Red Bull Racing dankzij die opsteker opnieuw gevaarlijk kan zijn tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Leclerc verbaasd door Verstappen en Red Bull

In Italië reed Verstappen met overmacht naar de overwinning en liet hij Lando Norris en Oscar Piastri kansloos. De Nederlander finishte ruim twintig seconden voor zijn concurrenten en toonde daarmee dat Red Bull nog altijd kan verrassen. Volgens Leclerc zou het team uit Milton Keynes iets gevonden kunnen hebben. “McLaren zal het te kloppen team zijn,” verklaarde de Ferrari-coureur in Baku. “Maar Red Bull was in Monza erg indrukwekkend met Max. Ik denk dat ze waarschijnlijk iets hebben gevonden. Misschien hebben ze nieuwe onderdelen toegevoegd die hen een stap vooruit hebben gebracht.”

Toch heeft Leclerc zelf ook een sterke staat van dienst in Azerbeidzjan. De Monegask veroverde de afgelopen vier edities telkens pole position op het stratencircuit van Baku. Een overwinning zat er echter nog nooit in. “In de race is het altijd moeilijker om de ware prestaties van de auto te maskeren,” aldus Leclerc. “We zullen ons best doen en kijken wat er mogelijk is.”

Leclerc verwacht geen wonderen in Baku

De Ferrari-coureur verwacht desondanks dat zijn team niet in staat zal zijn om het tempo van Red Bull en McLaren te volgen. “Ik denk dat we achter hen zullen eindigen,” erkende hij. “Maar het is een circuit waar ik graag rijd en waar ik vaak sterk ben geweest in de kwalificatie.”

In Baku staat bovendien veel op het spel. McLaren kan er voor het tweede jaar op rij de constructeurstitel veiligstellen. Ferrari staat momenteel tweede in het kampioenschap en zal samen met Lewis Hamilton een rol willen spelen in de strijd om de titel bij de teams.