user icon
icon

FIA waarschuwt creatieve F1-teams: "Dat staat gelijk aan zelfmoord"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA waarschuwt creatieve F1-teams: "Dat staat gelijk aan zelfmoord"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 10:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 ziet er vanaf volgend jaar heel anders uit. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en de FIA wil er alles aan doel om eventuele loopholes te dichten. Volgens Nikolas Tombazis pleegt een team zelfmoord als ze met creatieve interpretaties van de regels komen. 

Niemand weet precies wat ze van de auto's in 2026 kunnen verwachten. De regels gaan volledig over de kop, en vooral de nieuwe krachtbronnen kunnen voor grote verschillen gaan zorgen. Traditioneel gezien zoeken de teams de randen van de wet op om een trucje te verzinnen dat voor een extra voordeel zorgt. Innovatieve systemen horen bij de Formule 1, maar ze kunnen ook voor grote onderlinge verschillen zorgen.

Meer over FIA FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP

FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP

13 sep
 'Nederlaag voor FIA-president: speciale motorvergadering afgeblazen'

'Nederlaag voor FIA-president: speciale motorvergadering afgeblazen'

6 sep

'Dat zullen we niet tolereren

Bij de FIA hebben ze daar niet zoveel zin in. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis is er duidelijk over en wordt geciteerd door FormulaPassion: "We hebben gekozen voor een andere aanpak dan in vergelijkbare situaties uit het verleden. We hebben de teams duidelijk gemaakt dat we het niet zullen tolereren als iemand mazen in de regels probeert uit te buiten die ze voor ons verborgen hebben gehouden."

"Voor elke verduidelijking die door de teams wordt gevraagd, geldt: als wij vinden dat de vraag wijst op een grijs gebied, dan zorgen we ervoor dat er een opheldering wordt gestuurd naar alle teams. Het is nu onze absolute prioriteit dat de regels voor iedereen helder zijn."

Zelfmoord

Als een team nu met een creatieve innovatie komt, en dit niet meldt bij de FIA, dan zullen de gevolgen groot zijn: "Als een team met een oplossing komt op basis van een bepaalde interpretatie van de regels, zonder eerst om opheldering te vragen, dan zullen we er geen gehoor aan geven. Als iemand een concept ontwikkelt op basis van een dubbelzinnige interpretatie, dan zou dat voor het team gelijk staan aan zelfmoord."

"We kunnen teams natuurlijk niet dwingen om alles met ons te communiceren, maar ik denk dat het ook in hun eigen belang is als ze dat wél doen. Als een hele auto willen bouwen rond een concept dat illegaal wordt verklaard, dan zal dat een ramp zijn voor hen."

F1 Nieuws

Reacties (3)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.412

    Dat is natuurlijk onzin. Het grijze gebied is waar de hele F1 in functioneert. Juist daar zit het spannende. Als alles koek en klaar is en heel duidelijk zwart/wit is er geen ruimte en geen innovatie.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 10:12
    • NicoS

      Posts: 19.362

      Interesseert mij weinig, als we maar leuke races zien.
      Herhaling van 2014 zit niemand op te wachten.
      Ik zie liever de beste coureurs tegen elkaar strijden.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 10:29
    • shakedown

      Posts: 1.412

      Dat is zeker waar. Eerlijk gezegd heb ik dit jaar met meer plezier naar de F3 en F2 races zitten kijken dan de F1 races.

      Nu is het wel iets te ver om alles chassis gelijk te trekken...

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 10:37

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar