FIA waarschuwt creatieve F1-teams: "Dat staat gelijk aan zelfmoord"

De Formule 1 ziet er vanaf volgend jaar heel anders uit. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en de FIA wil er alles aan doel om eventuele loopholes te dichten. Volgens Nikolas Tombazis pleegt een team zelfmoord als ze met creatieve interpretaties van de regels komen.

Niemand weet precies wat ze van de auto's in 2026 kunnen verwachten. De regels gaan volledig over de kop, en vooral de nieuwe krachtbronnen kunnen voor grote verschillen gaan zorgen. Traditioneel gezien zoeken de teams de randen van de wet op om een trucje te verzinnen dat voor een extra voordeel zorgt. Innovatieve systemen horen bij de Formule 1, maar ze kunnen ook voor grote onderlinge verschillen zorgen.

'Dat zullen we niet tolereren

Bij de FIA hebben ze daar niet zoveel zin in. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis is er duidelijk over en wordt geciteerd door FormulaPassion: "We hebben gekozen voor een andere aanpak dan in vergelijkbare situaties uit het verleden. We hebben de teams duidelijk gemaakt dat we het niet zullen tolereren als iemand mazen in de regels probeert uit te buiten die ze voor ons verborgen hebben gehouden."

"Voor elke verduidelijking die door de teams wordt gevraagd, geldt: als wij vinden dat de vraag wijst op een grijs gebied, dan zorgen we ervoor dat er een opheldering wordt gestuurd naar alle teams. Het is nu onze absolute prioriteit dat de regels voor iedereen helder zijn."

Zelfmoord

Als een team nu met een creatieve innovatie komt, en dit niet meldt bij de FIA, dan zullen de gevolgen groot zijn: "Als een team met een oplossing komt op basis van een bepaalde interpretatie van de regels, zonder eerst om opheldering te vragen, dan zullen we er geen gehoor aan geven. Als iemand een concept ontwikkelt op basis van een dubbelzinnige interpretatie, dan zou dat voor het team gelijk staan aan zelfmoord."

"We kunnen teams natuurlijk niet dwingen om alles met ons te communiceren, maar ik denk dat het ook in hun eigen belang is als ze dat wél doen. Als een hele auto willen bouwen rond een concept dat illegaal wordt verklaard, dan zal dat een ramp zijn voor hen."