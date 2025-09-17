Nederlands raceteam koopt kartbaan met grote historie voor Verstappen

De kartbaan in Genk wordt overgenomen door MP Motorsport. Het Nederlandse team heeft de kartbaan overgenomen met een doel. Ze willen een Noord-Europees kampioenschap oprichten in de kartwereld.

In 2013 werd Max Verstappen tot Europees Kampioen gekroond in Genk. De Nederlander reed twee jaar later al in de Formule 1. Veel coureurs hebben daar gewonnen. Buiten Max Verstappen hebben ook Jos Verstappen, Jenson Button en Jerome d'Ambrosio hier gewonnen.

Enige outdoor-kartbaan van Vlaanderen

Oprichter Paul Lemmens vertelt aan HBVL: "Karting is de springplank naar de F1. Haast alle huidige F1-coureurs hebben bij ons in Genk gereden." Zoon Koen Lemmens heeft het circuit verkocht aan MP Motorsport: "Wees er maar zeker van dat dit voor ons erg emotioneel is, want dit is het levenswerk van onze familie."

"Ik heb de voorbije jaren hard gestreden voor een omgevingsvergunning. Die is er nu, maar het heeft me vijf jaar van mijn leven gekost. Met die vergunning op zak heb ik eens gepolst of een van mijn drie kinderen het familiebedrijf later wilde voortzetten. Die interesse was er niet en dat heeft me aan het denken gezet."

'Er gaat weinig veranderen'

Henk de Jong is eigenaar van de MP Group. De Nederlander mag iets nieuws toevoegen aan zijn bedrijf: "Er gaat weinig of niets veranderen in Genk. MP is een raceteam dat jong talent opleidt voor F1-teams als Williams, Red Bull en Ferrari. Alles begint bij karting en daarom zijn wij aan het uitbreiden in de kartsport. We hadden al een team en een winkel en we hebben plannen om een Noord-Europees kampioenschap op te richten."

"Karting speelt zich nu grotendeels af in Zuid-Europa en we willen meer grote wedstrijden in het noorden organiseren. Zo zijn we in contact gekomen met Genk. Het is een van de mooiste banen in Europa, waaraan niets veranderd moet worden."