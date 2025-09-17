user icon
Nederlands raceteam koopt kartbaan met grote historie voor Verstappen
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 18:09
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

De kartbaan in Genk wordt overgenomen door MP Motorsport. Het Nederlandse team heeft de kartbaan overgenomen met een doel. Ze willen een Noord-Europees kampioenschap oprichten in de kartwereld. 

In 2013 werd Max Verstappen tot Europees Kampioen gekroond in Genk. De Nederlander reed twee jaar later al in de Formule 1. Veel coureurs hebben daar gewonnen. Buiten Max Verstappen hebben ook Jos Verstappen, Jenson Button en Jerome d'Ambrosio hier gewonnen. 

Enige outdoor-kartbaan van Vlaanderen

Oprichter Paul Lemmens vertelt aan HBVL: "Karting is de springplank naar de F1. Haast alle huidige F1-coureurs hebben bij ons in Genk gereden." Zoon Koen Lemmens heeft het circuit verkocht aan MP Motorsport: "Wees er maar zeker van dat dit voor ons erg emotioneel is, want dit is het levenswerk van onze familie."

"Ik heb de voorbije jaren hard gestreden voor een omgevingsvergunning. Die is er nu, maar het heeft me vijf jaar van mijn leven gekost. Met die vergunning op zak heb ik eens gepolst of een van mijn drie kinderen het familiebedrijf later wilde voortzetten. Die interesse was er niet en dat heeft me aan het denken gezet."

'Er gaat weinig veranderen'

Henk de Jong is eigenaar van de MP Group. De Nederlander mag iets nieuws toevoegen aan zijn bedrijf: "Er gaat weinig of niets veranderen in Genk. MP is een raceteam dat jong talent opleidt voor F1-teams als Williams, Red Bull en Ferrari. Alles begint bij karting en daarom zijn wij aan het uitbreiden in de kartsport. We hadden al een team en een winkel en we hebben plannen om een Noord-Europees kampioenschap op te richten."

"Karting speelt zich nu grotendeels af in Zuid-Europa en we willen meer grote wedstrijden in het noorden organiseren. Zo zijn we in contact gekomen met Genk. Het is een van de mooiste banen in Europa, waaraan niets veranderd moet worden." 

Max Verstappen MP Motorsport Red Bull Racing



Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

