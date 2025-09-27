Oud-coureur weet het zeker: "Oscar Piastri wordt wereldkampioen"

Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher weet wie de grootste kans maakt op de titel. De Duitser complimenteert Oscar Piastri enorm en denkt dat hij wereldkampioen gaat worden in 2025. De Australiër krijgt het voordeel van Schumacher.

In gesprek met het Duitse T-Online vertelde Schumacher over de eindfase van de Formule 1 in 2025. De coureur vertelde zijn voorspelling. Hij denkt dat Oscar Piastri wereldkampioen wordt dit jaar en vertelt waarom.

'Hij heeft mentaal een voorsprong'

"Mentaal lijkt hij momenteel ook een voorsprong te hebben", aldus Schumacher. "Zeker gezien het feit dat dit pas zijn derde jaar in de Formule 1 is, is hij verder dan Lando. Vorig jaar was zijn grootste zwakte zijn racesnelheid, maar daar heeft hij duidelijk hard aan gewerkt en hij heeft zich aanzienlijk verbeterd. En er is nog iets: hij gaat relatief kalm om met de situatie dat hij op zijn jonge leeftijd al aan de leiding staat in het coureursklassement."

"Ik heb de indruk dat hij niet altijd de beste beslissingen neemt bij het inhalen, vooral niet in vergelijking met Oscar of Max Verstappen", legde de Duitser uit aan T-Online. De Duitser heeft weinig complimenten over voor Lando Norris.

"Hij doet er vaak te lang over om dichtbij te komen, om in te halen, en soms zakt hij zelfs twee of drie keer. Dat is een grote zwakte. En nu je het zegt: hij heeft het er ook over dat hij mentaal soms niet helemaal sterk is. Dat zag je herhaaldelijk terug in zijn kwalificatieprestaties. Hoewel het ook gezegd moet worden dat hij geen fouten heeft gemaakt tijdens de kwalificatie voor de GP van Italië op een zeer hoog niveau."

Agressieve coureur

"Hij is agressief in zijn commentaar, zelfs in zijn radioberichten tijdens races, en weet hoe hij druk moet uitoefenen. Als hij bijvoorbeeld zegt: 'Eigenlijk ben ik sneller dan hij', en dergelijke, is hij al erg bedreven in dit soort spelletjes. Het is een belangrijk onderdeel van zijn aanpak."

"Laat ik het zo zeggen: je moet weten wat je wilt en dan een zekere compromisloze houding tonen", zo zegt de Duitser. "Het is mogelijk om hard te rijden en je toch eerlijk te gedragen. Max Verstappen laat dat het beste zien - hij is een eerlijke wereldkampioen, maar ook een echte veteraan. Vergeleken met hem en Piastri heeft Norris het begrijpelijkerwijs moeilijk."

"Dit jaar heeft hij het geluk dat zijn auto erg goed is – en tegelijkertijd de pech dat zijn teamgenoot ook erg goed is."