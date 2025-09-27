user icon
icon

Oud-coureur weet het zeker: "Oscar Piastri wordt wereldkampioen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Oud-coureur weet het zeker: "Oscar Piastri wordt wereldkampioen"
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 16:12
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher weet wie de grootste kans maakt op de titel. De Duitser complimenteert Oscar Piastri enorm en denkt dat hij wereldkampioen gaat worden in 2025. De Australiër krijgt het voordeel van Schumacher. 

Meer over Oscar Piastri Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

19 sep
 FIA-regels redden Piastri: McLaren-coureur ontloopt zware straf

FIA-regels redden Piastri: McLaren-coureur ontloopt zware straf

21 sep

In gesprek met het Duitse T-Online vertelde Schumacher over de eindfase van de Formule 1 in 2025. De coureur vertelde zijn voorspelling. Hij denkt dat Oscar Piastri wereldkampioen wordt dit jaar en vertelt waarom. 

'Hij heeft mentaal een voorsprong'

"Mentaal lijkt hij momenteel ook een voorsprong te hebben", aldus Schumacher. "Zeker gezien het feit dat dit pas zijn derde jaar in de Formule 1 is, is hij verder dan Lando. Vorig jaar was zijn grootste zwakte zijn racesnelheid, maar daar heeft hij duidelijk hard aan gewerkt en hij heeft zich aanzienlijk verbeterd. En er is nog iets: hij gaat relatief kalm om met de situatie dat hij op zijn jonge leeftijd al aan de leiding staat in het coureursklassement."

"Ik heb de indruk dat hij niet altijd de beste beslissingen neemt bij het inhalen, vooral niet in vergelijking met Oscar of Max Verstappen", legde de Duitser uit aan T-Online. De Duitser heeft weinig complimenten over voor Lando Norris

"Hij doet er vaak te lang over om dichtbij te komen, om in te halen, en soms zakt hij zelfs twee of drie keer. Dat is een grote zwakte. En nu je het zegt: hij heeft het er ook over dat hij mentaal soms niet helemaal sterk is. Dat zag je herhaaldelijk terug in zijn kwalificatieprestaties. Hoewel het ook gezegd moet worden dat hij geen fouten heeft gemaakt tijdens de kwalificatie voor de GP van Italië op een zeer hoog niveau."

Agressieve coureur

"Hij is agressief in zijn commentaar, zelfs in zijn radioberichten tijdens races, en weet hoe hij druk moet uitoefenen. Als hij bijvoorbeeld zegt: 'Eigenlijk ben ik sneller dan hij', en dergelijke, is hij al erg bedreven in dit soort spelletjes. Het is een belangrijk onderdeel van zijn aanpak."

"Laat ik het zo zeggen: je moet weten wat je wilt en dan een zekere compromisloze houding tonen", zo zegt de Duitser. "Het is mogelijk om hard te rijden en je toch eerlijk te gedragen. Max Verstappen laat dat het beste zien - hij is een eerlijke wereldkampioen, maar ook een echte veteraan. Vergeleken met hem en Piastri heeft Norris het begrijpelijkerwijs moeilijk."

"Dit jaar heeft hij het geluk dat zijn auto erg goed is – en tegelijkertijd de pech dat zijn teamgenoot ook erg goed is." 

HarryLam

Posts: 4.886

Als ex-insider zou Ralfie eens met echt nieuws moeten komen ipv alleen maar open deuren intrappen.

  • 2
  • 27 sep 2025 - 16:16
F1 Nieuws Lando Norris Ralf Schumacher Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.886

    Als ex-insider zou Ralfie eens met echt nieuws moeten komen ipv alleen maar open deuren intrappen.

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 16:16
  • Flexwing

    Posts: 146

    Als hij fouten blijft maken niet.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 18:34

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.306
  • Podiums 39
  • Grand Prix 145
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Max Verstappen schrijft geschiedenis en zegeviert op Nordschleife ×