Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"
  Gepubliceerd op 17 sep 2025 16:46
  • comments 11
  Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton beleeft voorlopig geen gelukkig eerste jaar bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 wacht nog altijd op zijn eerste podium en moet keer op keer toezien hoe teamgenoot Charles Leclerc sneller is. Max Verstappen liet weten mee te voelen met de Brit.

De overstap van Hamilton naar Ferrari werd al in 2024 aangekondigd en zorgde toen voor grote opwinding in de F1-wereld. Na ruim een decennium bij Mercedes, waarin hij vrijwel alle records verbrak, maakte de Brit de stap waar veel coureurs alleen maar van dromen: racen in het rood van Ferrari.

Hamilton nog niet uit de verf bij Ferrari

Voorlopig pakt dat huwelijk echter allesbehalve goed uit. Leclerc staat dit seizoen al vijf keer op het podium, terwijl Hamilton nog geen enkele keer in de top drie finishte. Zijn hoogtepunt was de overwinning in de sprintrace in China, maar verder kwam hij in een Grand Prix niet verder dan P4. Het dieptepunt volgde in Hongarije, waar Hamilton zelfs aangaf zich ‘nutteloos’ te voelen en opperde dat Ferrari misschien beter voor een andere coureur kon kiezen.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Italië, die Verstappen op zijn naam schreef, sprak de viervoudig wereldkampioen zijn medeleven uit voor Hamilton. “Ik kan niet inzien hoe Hamilton bij Mercedes functioneerde, hoe hij zich persoonlijk voelt en wat er nu bij Ferrari gebeurt. Ik heb daar geen informatie over,” zei Verstappen tegenover Motorsport Week.

Verstappen wijst mogelijke oorzaken aan

Volgens Verstappen speelt de situatie binnen het team Hamilton parten. “Hij is terechtgekomen bij een renstal die met Charles al een heel sterke coureur heeft. Het is lastig om direct een teamgenoot te verslaan die volledig geïntegreerd is, het team goed kent en ook nog eens de taal spreekt. Daarnaast zijn de huidige auto’s ingewikkeld. Soms is het lastig te begrijpen waarom je wel of niet snel bent.”

Komend weekend krijgt Hamilton een nieuwe kans in Bakoe. Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan kan McLaren al de constructeurstitel veiligstellen, maar Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gelooft dat Hamilton daar eindelijk zijn eerste podium in het rood kan pakken.

