McLaren sluit nieuwe megadeal voor 2026: "Geweldige kans!"

McLaren is een nieuwe samenwerking aangegaan. Zo hopen ze zichzelf te verbeteren tijdens de nieuwe reglementen. Het team is dit seizoen enorm dominant in de Formule 1 en hoopt dit door te kunnen zetten komend seizoen.

De samenwerking draait om het bedrijf Motul. Motul is een bedrijf dat motoroliën, smeermiddelen en onderhoud aan auto's biedt. Het Franse bedrijf is de samenwerking met McLaren aangegaan om het team nog beter te maken.

Nieuwe samenwerking met Motul

"We zijn verheugd Motul te mogen verwelkomen bij het McLaren Formule 1-team", aldus co-chief commercial officer Nick Martin in een persbericht van het team. "Motul heeft een rijke geschiedenis van innovatie en technische uitmuntendheid, eigenschappen die nauw aansluiten bij onze eigen erfenis. We kijken ernaar uit om samen te werken in deze spannende samenwerking."

Andreea Culcea, Chief Brand and Communications Officer bij Motul, vertelt wat deze deal precies inhoudt: "Deze samenwerking met McLaren markeert Motuls terugkeer naar de Formule 1, een discipline waarin we enkele van de meest opwindende momenten uit onze geschiedenis hebben geschreven."

'Geschiedenis is in de maak'

"Dit is een geweldige kans om onze expertise te bundelen in het streven naar prestaties en innovatie. We zijn er bijzonder trots op dat onze vloeistoffen bijdragen aan de uitstekende prestaties van een van de meest prestigieuze raceteams ter wereld."

McLaren is dit seizoen op een ander niveau vergeleken met de concurrentie. Het team staat eerste met een voorsprong van 337 punten op de nummer twee, Ferrari. Hiermee heeft McLaren maar liefst meer dan twee keer zoveel punten als Ferrari. McLaren-coureur Oscar Piastri leidt het wereldkampioenschap met 31 punten. Nummer twee is McLaren-coureur Lando Norris. Achter de McLaren-coureurs staat Max Verstappen. De Nederlander staat op ruime achterstand. Het verschil met Lando Norris is namelijk 63 punten. Toch is het nog geen zekerheid dat McLaren dit seizoen daadwerkelijk op plek een en twee gaat eindigen.