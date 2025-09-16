user icon
Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Azerbeidzjan
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 08:11
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race op het stratencircuit van Bakoe zorgt altijd voor spektakel, maar de fans moeten goed opletten. Het tijdschema ziet er namelijk heel anders uit dat bij de raceweekenden in Europa.

De race in de straten van Bakoe is altijd bijzonder. Het circuit kent een aantal lange rechte stukken en opvallende krappe bochten, en de stad vormt het bijzondere decor voor het spektakel. In de afgelopen jaren werden er regelmatig sprintraces verreden in Bakoe, maar dat is nu niet het geval. Er zijn gewoon weer drie vrije trainingen, en deze beginnen op andere tijden dan men verwacht.

In tegenstelling tot de Europese races worden de eerste trainingen in de ochtenduren verreden. Op vrijdag gaat de eerste vrije training van start om 10:30 Nederlandse tijd. Ook de kwalificatie en de Grand Prix worden verreden op een vroeger tijdstip. Op zaterdag gaan de coureurs om 14:00 de baan op om te kwalificeren, terwijl de Grand Prix al om 13:00 wordt verreden.

Starttijden Azerbeidzjan (Nederlandse tijd):

Vrijdag 19 september:

Eerste vrije training: 10:30 - 11:30

Tweede vrije training: 14:00 - 15:00

Zaterdag 20 september:

Derde vrije training: 10:30 - 11:30

Kwalificatie: 14:00 - 15:00

Zondag 21 september:

Grand Prix van Azerbeidzjan: 13:00

Waar is de Grand Prix van Azerbeidzjan te zien?

De Azerbeidzjaanse Grand Prix wordt in Nederland uitgezonden door de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet worden betaald, maar er zijn wel uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien. Daarnaast bieden ze nog meer content rondom de koningsklasse van de autosport.

Voor dit weekend is er geen eenvoudige manier om gratis naar de Grand Prix te kijken. De Duitse zender RTL zendt dit seizoen meerdere races gratis uit op het open net, maar ze hebben er niet voor gekozen om de kwalificatie of de Grand Prix in Azerbeidzjan uit te zenden.

Beamer

Posts: 1.794

terwijl de Grand Prix al om 13:00 wordt verreden.....

Zondag 21 september:

Grand Prix van Azerbeidzjan: 15:00

  • 1
  • 16 sep 2025 - 08:33
Reacties (14)

  • Beamer

    Posts: 1.794

    terwijl de Grand Prix al om 13:00 wordt verreden.....

    Zondag 21 september:

    Grand Prix van Azerbeidzjan: 15:00

    • + 1
    • 16 sep 2025 - 08:33
    • Larry Perkins

      Posts: 59.879

      Toch lastig als het aangepaste tijdschema daadwerkelijk wordt aangepast...

      • + 1
      • 16 sep 2025 - 08:48
    • Beri

      Posts: 6.677

      13.00 lokale tijd. Lastig heh?

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 08:57
    • Avb1

      Posts: 96

      Ne Nederlandse tijd BARI lastig he?
      Je weet dat het daar 2 uur later is??

      • + 1
      • 16 sep 2025 - 09:05
    • Larry Perkins

      Posts: 59.879

      Ah, het is gecorrigeerd!

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 09:57
    • Paulie

      Posts: 4.462

      Lastig lastig, maar het is aangepast, gelukkig, kan ik ervoor zorgen dat ik aankomende zondag NL tijd stipt om 15.00 gereed zit zodat ik niks mis

      • + 1
      • 16 sep 2025 - 10:05
    • Beri

      Posts: 6.677

      Lastig allemaal

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 11:09
  • nr 76

    Posts: 6.868

    Gelukkig is het aangepast.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 08:34
  • Paulie

    Posts: 4.462

    toch wel makkelijk dat ze een tijdschema plaatsen, schakel je zondag in om 15.00 en dan heb je tenminste de race gemist, hele grote mooi

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 08:47
    • Avb1

      Posts: 96

      Europeanen denken dat de wereld alleen van jullie is?

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 09:07
    • Larry Perkins

      Posts: 59.879

      De Formule 1 start om 13.00 uur, maar de kamelenrace om 15.00 uur en die kamelenrace is voor de Bakoenezen het heilige hoogtepunt..

      • + 1
      • 16 sep 2025 - 09:14
    • Brummbär

      Posts: 665

      Ja want Azerbaijan ligt in de woestijn. Nog maar even topografie lesje nemen?

      • + 1
      • 16 sep 2025 - 09:21
    • Paulie

      Posts: 4.462

      en is het dit weekend kamelen sprintrace?

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 09:37
  • jd2000

    Posts: 7.306

    Eenvoudige manier: vpn installeren en Servus tv kijken

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 10:04

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

