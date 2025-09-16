Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race op het stratencircuit van Bakoe zorgt altijd voor spektakel, maar de fans moeten goed opletten. Het tijdschema ziet er namelijk heel anders uit dat bij de raceweekenden in Europa.

De race in de straten van Bakoe is altijd bijzonder. Het circuit kent een aantal lange rechte stukken en opvallende krappe bochten, en de stad vormt het bijzondere decor voor het spektakel. In de afgelopen jaren werden er regelmatig sprintraces verreden in Bakoe, maar dat is nu niet het geval. Er zijn gewoon weer drie vrije trainingen, en deze beginnen op andere tijden dan men verwacht.

In tegenstelling tot de Europese races worden de eerste trainingen in de ochtenduren verreden. Op vrijdag gaat de eerste vrije training van start om 10:30 Nederlandse tijd. Ook de kwalificatie en de Grand Prix worden verreden op een vroeger tijdstip. Op zaterdag gaan de coureurs om 14:00 de baan op om te kwalificeren, terwijl de Grand Prix al om 13:00 wordt verreden.

Starttijden Azerbeidzjan (Nederlandse tijd):

Vrijdag 19 september:

Eerste vrije training: 10:30 - 11:30

Tweede vrije training: 14:00 - 15:00

Zaterdag 20 september:

Derde vrije training: 10:30 - 11:30

Kwalificatie: 14:00 - 15:00

Zondag 21 september:

Grand Prix van Azerbeidzjan: 13:00

Waar is de Grand Prix van Azerbeidzjan te zien?

De Azerbeidzjaanse Grand Prix wordt in Nederland uitgezonden door de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet worden betaald, maar er zijn wel uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien. Daarnaast bieden ze nog meer content rondom de koningsklasse van de autosport.

Voor dit weekend is er geen eenvoudige manier om gratis naar de Grand Prix te kijken. De Duitse zender RTL zendt dit seizoen meerdere races gratis uit op het open net, maar ze hebben er niet voor gekozen om de kwalificatie of de Grand Prix in Azerbeidzjan uit te zenden.