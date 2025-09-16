user icon
Weersverwachting GP Azerbeidzjan: Gaat het regenen in Baku?
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 10:46
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. Max Verstappen en zijn concurrenten keren, na een racevrij weekend, terug op het stratencircuit van Baku om te strijden om de podiumplekken. Dit is de weersverwachting voor het F1-weekend in Azerbeidzjan.

Na de Grand Prix van Italië in Monza was er opnieuw genoeg gespreksstof. Verstappen en Red Bull Racing leken daar eindelijk weer de sweetspot te hebben gevonden: de Nederlander pakte de zege met maar liefst twintig seconden voorsprong. Bij McLaren werd het gat tussen titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri kleiner. Door een moeizame pitstop verloor Norris zijn plek aan zijn teamgenoot, waardoor het verschil in de WK-stand slonk tot 31 punten.

De race in Baku vorig jaar leverde spektakel op. Oscar Piastri en Charles Leclerc vochten rondenlang wiel-aan-wiel om de overwinning, waarbij de Australiër uiteindelijk de sterkste bleek. Verstappen kende destijds een lastige race en moest genoegen nemen met de vijfde plaats in zijn RB20.

Wat voor weer wordt het in Baku?

Dit weekend zou het weer zomaar een rol kunnen spelen, vooral op vrijdag. Volgens Weather.com is er tijdens de eerste en tweede vrije training 38 procent kans op regen. Voor de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag lijkt de kans op neerslag minimaal, al worden beide dagen wel bewolkt voorspeld.

Het programma (Nederlandse tijd):

  • Vrijdag: eerste vrije training om 10.30 uur, tweede vrije training om 14.00 uur.
  • Zaterdag: derde vrije training om 10.30 uur, kwalificatie om 14.00 uur.
  • Zondag: de race start om 13.00 uur.

 

